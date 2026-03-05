О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Лавров заявил о наращивании милитаризации Евросоюза
Лавров: Евросоюз переплюнул НАТО по антироссийской риторике
Глава МИД России Сергей Лавров указал на усиление антироссийской риторики Евросоюза и втягивание НАТО в конфликт с Ираном.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз по уровню антироссийской риторики уже превзошел НАТО, а по настойчивости в милитаризации не уступает Североатлантическому альянсу, передает РИА «Новости».
По словам Лаврова, Евросоюз не только усилил свои заявления против России, но и активно способствует милитаризации, явно ориентированной против российской стороны.
Лавров также акцентировал внимание на том, что НАТО уже давно втянулась в украинский конфликт и теперь начинает участвовать в войне против Ирана.
Как подчеркнул министр, действия альянса на Ближнем Востоке демонстрируют аналогичный сценарий вовлечения, как и в событиях на Украине, а главными организаторами конфликтов он назвал США и Израиль. Он добавил, что альянс активно поддерживает милитаризацию и нацеливается на противостояние России не только в Европе, но и за ее пределами.
Лавров пообещал учитывать курс европейских лидеров на милитаризацию при планировании деятельности России.
Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что ряд западных стран пытается затянуть на дно весь мир, готовясь к войне с Россией.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса к активации механизма коллективной обороны в случае нападения со стороны Ирана.
Сенатор Алексей Пушков предупредил о рисках вступления Британии, Франции и Германии в войну против Ирана.