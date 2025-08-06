Президент Польши Навроцкий проигнорировал Украину в инаугурационной речи

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ходе инаугурационной речи перед Национальным собранием, Кароль Навроцкий, вступивший в должность президента Польши, ни разу не упомянул Украину, передает ТАСС.

В разделе выступления, посвященном вопросам внешней политики, Навроцкий акцентировал внимание на необходимости более самостоятельной позиции Варшавы в Европейском союзе.

Президент заявил: «Я буду поддерживать отношения внутри ЕС, но никогда не соглашусь с тем, чтобы ЕС забирал у Польши полномочия. Я буду голосом граждан, которые хотят суверенитета». Он также сообщил о намерении работать над усилением восточного фланга НАТО и выразил надежду, что «Бухарестская девятка» сможет расшириться за счет скандинавских стран.

Навроцкий подчеркнул, что поляки ответственны за создание восточного фланга НАТО, и это станет одним из главных направлений его президентства. По его словам, он стремится сделать польскую армию ведущей силой в ЕС, а также усилить связи Польши с США.

СМИ отмечают, что Кароль Навроцкий занимает жесткую позицию по отношению к Украине, Германии и ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша назвала украинских националистов палачами за участие в Волынской резне.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее проявил неосведомленность о трагедии при общении с экс-президентом Польши Анджеем Дудой. Власти Украины разрешили Польше продолжить поиски массовых захоронений жертв Волынской резни.