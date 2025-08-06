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SZ отметила жесткую позицию Навроцкого против Германии, ЕС и Украины
Suddeutsche Zeitung: Навроцкий занял жесткую позицию против Киева, Берлина и ЕС
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий занимает жесткую позицию по отношению к Украине, Германии и ЕС, пишет Suddeutsche Zeitung.
Как отмечает Suddeutsche Zeitung, Навроцкий поддерживает курс на национальные интересы страны и отвергает миграционный пакт ЕС, который считает «немецким» проектом, передает ТАСС.
Навроцкий требует от Украины признания военных преступлений времен Второй мировой войны, в том числе массовых убийств поляков во время Волынской резни. По мнению издания, «Германии с этим президентом тоже не нужно готовиться к добрососедству».
Навроцкий заявил, что не потерпит навязывания польской стороне решений, угрожающих безопасности граждан. Он занимает более правую позицию по сравнению с предшественником Анджеем Дудой и известен своим грубоватым поведением, пишет Suddeutsche Zeitung. Газета подчеркивает, что новый президент делится негативным мнением о Еврокомиссии с президентом США, которого он уже посетил во время предвыборной кампании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Навроцкий потребовал от Владимира Зеленского изменить позицию Киева по вопросам совместной истории. Сообщается, что Навроцкий провел жесткий разговор с Зеленским.