Качиньский счел смену власти единственным способом решить проблемы Польши

Tекст: Антон Антонов

На экономической конвенции партии PiS в Катовице Качиньский заявил, что экономическая ситуация в Польше ухудшилась по вине действующего правительства, в том числе из-за роста госдолга, передает RMF24.

По его словам, в стране «становится все хуже», а выход он видит только в смене власти на кабинет, который будет руководствоваться польскими интересами. «Мы должны это понимать. Но я исхожу из того, что мы возьмем власть», – заявил политик.

Основные экономические предложения PiS представил кандидат партии на пост премьера Пшемыслав Чарнек. Он построил свою речь вокруг лозунгов «нормальность, спокойствие, стабилизация» и призвал к возвращению к социальной рыночной экономике, где свободный рынок упорядочен, а социальная политика не превращается ни в социализм, ни в простое раздавание денег.

Важная часть программы PiS касается снижения цен на электроэнергию и тепло, для чего партия предлагает вывести Польшу из европейской системы торговли выбросами ETS.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Польши Дональд Туск пригласил президента страны Кароля Навроцкого к себе домой в Сопот для урегулирования конфликта вокруг Конституционного суда.

Во вторник Туск сообщил о подготовке законопроекта об увеличении максимального срока лишения свободы за вооруженное нападение на полицейских до десяти лет.

На прошлой неделе премьер-министр Польши объявил двухдневный национальный траур после стрельбы радикала в центре Кракова с шестью погибшими и 16 ранеными.