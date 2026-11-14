Странная просьба США к России

Михаил Вакилян
Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России
Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.
Виталий Трофимов-Трофимов
Русофобия оставила Европу в одиночестве
У европейцев – как интегративного объединения, так и у отдельных стран – оказалось не так много возможностей повлиять на американо-российский де-факто сговор против сохранения Европы в границах free world.
Анна Долгарева
Как живое на Украине становится мертвым
Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.