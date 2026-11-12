Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

Tекст: Олег Исайченко

Следственные органы ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе. Его личность не раскрывается, однако, по неподтвержденным данным, он был полковником и служил в 6-й армии ВВС и ПВО.

По информации «Фонтанки», ЧП произошло около 7:00 мск на Колпинском шоссе в микрорайоне Славянка поселка Шушары. Взрывное устройство было закреплено на днище машины и приведено в действие дистанционно, когда мужчина выезжал из двора. Военнослужащий погиб на месте. В салоне он находился один. При взрыве автомобиля задело пассажирский автобус. Взрывной волной выбило стекло. В комитете по транспорту Петербурга сообщили, что никто не пострадал.

По предварительным данным, в установке самодельного взрывного устройства подозревается 31-летний петербуржец. Как сообщает «Фонтанка», СВУ было прикреплено около часа ночи. Спустя два часа мужчина уже был в Пулково, откуда вылетел в Турцию. Российские силовики связались с турецкими коллегами и выяснили, что территорию страны подозреваемый уже покинул.

Осмотр места происшествия продолжается, назначается ряд необходимых судебных экспертиз, сообщает ГСУ СК по Петербургу. Примечательно, что взрыв произошел всего в полукилометре от места аналогичного инцидента, который случился летом.

Напомним, 27 августа на Колпинском шоссе также взорвался автомобиль. За рулем находился подполковник из подразделения ВВС и ПВО, он погиб. При этом пассажирка выжила. Самодельное взрывное устройство, ставшее причиной взрыва, установила 24-летняя девушка. Она успела покинуть Россию.

По мнению экспертов, два этих события связаны между собой и являются частью кампании противника по снижению боеспособности российской ПВО. «Буквально накануне завершились переговоры в Абу-Даби: по их итогам стороны выразили определенный оптимизм относительно перспектив мирного урегулирования. Однако меньше чем через сутки в Петербурге произошел подрыв автомобиля российского военного», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его мнению, за ЧП может стоять Украина, фактически объявившая охоту на наиболее способных и подготовленных военнослужащих. «Этих людей выявляют с помощью агентурной сети и пытаются устранить. Цель противника – лишить российскую армию талантливых офицеров», – добавил собеседник.

О том, что оппонент целенаправленно работает по военнослужащим ВС России, говорит и военный эксперт Алексей Леонков. Впрочем, по его оценкам, за инцидентом может стоять не только украинская сторона, но и разведки ряда европейских стран. «СБУ ГУР Минобороны Украины выступают организаторами. Однако за ними стоят более серьезные структуры, в частности британская MI6», – напомнил он.

«А как известно, страны Прибалтики – это, по сути, вотчина Британии. В той же Эстонии, например, есть дата-центр. То есть, система координации и организации подобных операций у них уже отлажена», – рассуждает собеседник. Аналитик также предположил, что охота именно на офицеров ПВО Ленинградского военного округа (ЛВО) напрямую связана с атаками БПЛА на регион.

«В последнее время фиксируются массированные налеты дронов. Летят они в том числе через территории стран Балтии. По всей видимости, противник исходит из того, что ликвидация руководящего состава частей противовоздушной обороны снизит боеспособность»,

– пояснил Леонков.

Кнутов же назвал действия киевского режима терроризмом. «Украина по своей природе остается государством, склонным к нацистской идеологии и не соблюдающим принципы гуманитарного права, а также, по большому счету, избравшим тактику террора одним из основных элементов ведения войны. Мы наблюдаем это на примере ударов крылатыми ракетами и беспилотниками по жилым домам, школам и объектам социальной инфраструктуры – особенно в приграничных областях», – уточнил он.

Эксперты обратили внимание и на то, что за последние три месяца на Колпинском шоссе происходит уже второй подрыв автомобиля военнослужащего. «Это свидетельствует о том, что в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге может находиться резидентура, и задача органов безопасности России – выявить ее и провести соответствующие мероприятия», – считает Леонков.

Аналитик указал, что среди россиян встречаются так называемые «сочувствующие»: «Речь, как говорят британцы, о "консервах"». Он объясняет: таких людей используют один раз, попадутся они или нет – для «заказчика» не имеет значения; главное – чтобы они совершили теракт. Вербовать таких агентов могут в том числе через социальные сети. «Кибертерроризм никто не отменял: людей вовлекают в сомнительные схемы шантажом или обманом», – добавил специалист. Как бы то ни было,

взрыв в Петербурге требует принятия ряда мер.

Так, Леонков призывает граждан подмечать подозрительных личностей. «Офицеры живут не только в гарнизонах с высокими заборами и колючей проволокой, но и в обычном гражданском секторе. Поэтому здесь важна бдительность людей: они должны помогать нашим спецслужбам», – считает он.

В свою очередь, Кнутов предположил, что Минобороны следует в первую очередь усилить меры безопасности для генералов и старших офицеров, занимающих ключевые должности. «Возможно, стоит прикреплять к ним одного-двух человек. Причем они должны не просто ходить с табельным оружием, но и, например, осматривать с помощью зеркал днища автомобилей», – уточнил эксперт.