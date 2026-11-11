МВД меняет логику миграционного контроля

Tекст: Андрей Резчиков

Во вторник министр внутренних дел Владимир Колокольцев в ходе отчета в Совете Федерации сообщил, что за последние три года российского гражданства лишились пять тысяч мигрантов. Паспорта изымались преимущественно за совершение преступлений. При этом число иностранцев, получающих российское гражданство, за год сократилось на треть. В 2025 году, напомним, российское гражданство получили свыше 152 тыс. иностранцев.

Из доклада министра следует, что миграционный поток в Россию также сокращается. За девять месяцев в страну въехали 7,5 млн иностранцев – на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего на 1 октября в России находились 6,5 млн иностранных граждан, половина из которых официально трудоустроена. Одновременно преступность среди мигрантов снизилась на 40%, а въезд в страну был закрыт для 290 тыс. иностранцев.

Еще одно направление работы МВД – предупреждение формирования национальных анклавов. По поручению зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева ведомство разработало рекомендации по предупреждению формирования и разобщению национальных анклавов мигрантов. Как сообщил Колокольцев, правительство уже одобрило эти документы, в ближайшее время они будут направлены главам регионов.

Министр подчеркнул, что решение этой проблемы требует комплексных действий и не может ограничиваться только правоохранительными мерами. В частности, губернаторам предстоит совместно с крупными работодателями проработать вопросы подбора и предоставления жилья иностранным работникам. Это необходимо, чтобы не допускать их компактного проживания в изолированных сообществах.

Кроме того, с 1 января 2027 года для иностранных работников вводится дополнительная налоговая нагрузка за каждого неработающего члена семьи. Это позволит ограничить бесконтрольный приезд неработающих родственников мигрантов. По словам Колокольцева, «нельзя жить в стране, пользоваться благами и возможностями этой страны и практически никоим образом не платить никаких налогов».

Перечисленные меры отражают масштабную перестройку работы МВД в миграционной сфере. Изменения коснулись как законодательной базы, так и практических методов работы полиции. Только за неполный год силами МВД во взаимодействии с другими ведомствами было пресечено более 3,5 тыс. преступлений, связанных с организацией незаконной миграции.

Ведомство также приступило к реализации новой Концепции государственной миграционной политики, рассчитанной до 2030 года. Она подразумевает запуск «Цифрового профиля иностранца», обязательный сбор биометрии и усиление контроля за пребыванием мигрантов в России. Кроме того, МВД передали ключевые полномочия Минтруда в части квотирования и определения списков профессий.

В экспертной среде отмечают, что безопасность граждан остается для МВД главным приоритетом, и статистика это подтверждает. К тому же ведомство демонстрирует качественно новый подход к решению проблем в миграционной сфере.

«Как член Общественного совета МВД России, я хорошо знаю, какие системные усилия ведомство предпринимает для борьбы с преступностью в миграционной сфере. Данные, которые министр Владимир Колокольцев привел в своем докладе, – объективное свидетельство этой масштабной работы», – сказал Максим Григорьев, член Общественной палаты России.

При этом эксперт предостерег от самоуспокоения: «Эти показатели ни в коей мере не являются поводом для того, чтобы почивать на лаврах». По его словам, статистика правонарушений все еще остается высокой, а многие преступления вызывают у граждан «резкую и очень острую реакцию», поскольку носят вопиющий характер.

Григорьев также напомнил об угрозе экстремизма, связанной с нелегальной миграцией. Теракт в «Крокус Сити Холле», по его оценке, наглядно продемонстрировал эту опасность. Кроме того, зарубежные государства целенаправленно работают с находящимися в России мигрантами, пытаясь вовлечь их в террористическую деятельность. Поэтому достигнутые результаты – лишь отправная точка, а МВД, уверен эксперт, будет усиливать работу в этом направлении.

О качественном изменении подхода к миграционному контролю говорит и Олег Иванников, подполковник запаса МВД. По его мнению, ключевым фактором стала неотвратимость наказания: нарушители теперь несут заслуженную ответственность, что служит сдерживающим фактором для потенциальных преступников и стимулирует иностранных граждан соблюдать российское законодательство.

При этом достигнутые результаты – заслуга не только МВД, но и всей судебно-правоохранительной системы.

«Просто задержать нелегального мигранта недостаточно – необходимо оперативно и грамотно оформить внушительный пакет документов, включая судебное решение о его выдворении или ином законном наказании», – пояснил Иванников. Пограничники, судьи, прокуроры и полицейские работают как единое целое, а законодательные решения депутатов и финансовое обеспечение со стороны государства позволяют выстраивать эту систему.

Эксперты также считают своевременными рекомендации МВД по разобщению национальных анклавов. Григорьев обращает внимание на негативный опыт западноевропейских стран и США, где в отдельных районах полиция сталкивается с вооруженным сопротивлением. «Нам абсолютно необходимо избежать подобных сценариев в России», – подчеркнул он.

Социолог и публицист Илья Ухов связывает опасность анклавов не только с угрозой терроризма, но и с формированием теневой экономики. По его словам, вокруг таких сообществ возникают параллельные экономические структуры с оборотом не облагаемых налогами средств, которые могут использоваться для поддержки экстремистских течений и финансирования терроризма. Дополнительную угрозу создает то, что радикалы, испытывающие давление в странах Центральной Азии, могут перемещаться в Россию и использовать миграционные анклавы для вербовки и пропаганды.

Ухов также отмечает, что мигранты концентрируются не в депрессивных регионах, а в экономических центрах: Подмосковье, Новой Москве, окрестностях Санкт-Петербурга, городах-миллионниках, столицах федеральных округов, ресурсодобывающих регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Именно там, считает эксперт, необходимо в первую очередь реализовывать рекомендации по разобщению анклавов.

Для предотвращения стихийной миграции Ухов предлагает усилить оргнабор и квотирование, рассчитывая потребности экономики через межведомственные системы Минэкономразвития и миграционных органов. При этом бизнес должен нести полную ответственность за привлечение иностранных работников:

«Работодатель должен отвечать за привлеченного сотрудника от и до».

Григорьев в свою очередь считает важнейшим фактором эффективности не только принятые Госдумой законы, но и постоянное внимание руководства МВД к миграционной тематике, которое доводится до региональных управлений и рядовых сотрудников. Отдельно эксперт указал на риск проникновения этнических организованных групп в органы внутренних дел и попыток коррумпировать полицейских на местах. По его словам, руководство МВД достаточно успешно противодействует этой угрозе, однако работу необходимо продолжать.

Правильным шагом эксперты считают и введение дополнительных налоговых отчислений за каждого неработающего члена семьи иностранного работника. «Парадоксальна ситуация, когда иностранные работники привозят в Россию большие семьи, а расходы на их содержание во многом ложатся на государство. Позиция должна быть предельно прозрачной: пребывание детей мигрантов в России предполагает ответственность за их образование и содержание. Если иностранец привозит ребенка, тот должен подтвердить необходимый уровень знания русского языка для обучения в государственной школе. При этом обучение детей иностранных граждан не должно автоматически финансироваться за счет российского бюджета: расходы на него должен в полном объеме покрывать сам работник исходя из утвержденной в регионе стоимости обучения», – резюмировал Ухов.