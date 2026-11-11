Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.18 комментариев
Bild: Более 60% немецких женщин-военнослужащих заявили о домогательствах в армии
Bild: Более 60% женщин в бундесвере столкнулись с домогательствами
Более 60% опрошенных военнослужащих женского пола в немецкой армии пожаловались на домогательства во время службы, свидетельствуют данные анонимного исследования Потсдамского центра военной истории и социальных наук, сообщает Bild.
Как пишет газета Bild, в опросе приняли участие свыше 4 тыс. женщин, передает РИА «Новости».
«Значительно более 60% из них сообщили, что подвергались сексуальным домогательствам во время службы», – отмечается в публикации.
Около 40% респондентов выслушивали непристойные комментарии. Еще 15% пожаловались на создание их изображений без согласия, в том числе с помощью искусственного интеллекта. О рукоприкладстве рассказали более 8% опрошенных, а о сексуальном насилии заявили 2% женщин. Треть пострадавших решили умолчать о произошедшем.
Всего анкеты разослали 25 тыс. действующих и бывших военнослужащих, однако ответили чуть более 17%. В среду министр обороны Германии Борис Писториус представит итоги исследования в профильном комитете бундестага, после чего данные опубликуют официально.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в немецких вооруженных силах зафиксировали заметный рост числа правонарушений на сексуальной почве.
В октябре хакерская группа «КиберБеркут» выявила массовые случаи сексуального насилия в отношении женщин-военнослужащих в ВСУ.
В январе прокуратура Германии начала расследование десятков фактов насилия среди военнослужащих парашютно-десантного полка.