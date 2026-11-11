  • Новость часаПолитолог: Украина на фоне переговоров в Абу-Даби бьет по дизельной сделке России и США
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    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    18 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    27 комментариев
    11 ноября 2026, 11:49 • Новости дня

    Bild: Более 60% немецких женщин-военнослужащих заявили о домогательствах в армии

    Bild: Более 60% женщин в бундесвере столкнулись с домогательствами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 60% опрошенных военнослужащих женского пола в немецкой армии пожаловались на домогательства во время службы, свидетельствуют данные анонимного исследования Потсдамского центра военной истории и социальных наук, сообщает Bild.

    Как пишет газета Bild, в опросе приняли участие свыше 4 тыс. женщин, передает РИА «Новости».

    «Значительно более 60% из них сообщили, что подвергались сексуальным домогательствам во время службы», – отмечается в публикации.

    Около 40% респондентов выслушивали непристойные комментарии. Еще 15% пожаловались на создание их изображений без согласия, в том числе с помощью искусственного интеллекта. О рукоприкладстве рассказали более 8% опрошенных, а о сексуальном насилии заявили 2% женщин. Треть пострадавших решили умолчать о произошедшем.

    Всего анкеты разослали 25 тыс. действующих и бывших военнослужащих, однако ответили чуть более 17%. В среду министр обороны Германии Борис Писториус представит итоги исследования в профильном комитете бундестага, после чего данные опубликуют официально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в немецких вооруженных силах зафиксировали заметный рост числа правонарушений на сексуальной почве.

    В октябре хакерская группа «КиберБеркут» выявила массовые случаи сексуального насилия в отношении женщин-военнослужащих в ВСУ.

    В январе прокуратура Германии начала расследование десятков фактов насилия среди военнослужащих парашютно-десантного полка.

    9 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины

    FT: Мерц выдвинул ЕС ультиматум по обеспечению помощи Украине

    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину, пишет газета Financial Times (FT).

    Глава немецкого правительства угрожает заблокировать новый бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если все государства объединения не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    Журналисты ссылаются на письмо немецкого политика на имя председателя Европейского совета Антониу Кошты. «Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что заблокирует следующий семилетний бюджет ЕС, если все государства-члены не возьмут на себя обязательства по оказанию финансовой поддержки Украине в 2027 году и в последующие годы», – говорится в публикации.

    Заявление сделано на фоне открывающейся на этой неделе встречи европейских лидеров в Дублине. Мерц настаивает на решении проблемы нехватки средств для Киева на полях этого саммита. Украинские власти заявляют о необходимости покрытия бюджетного дефицита в размере 70 млрд евро в следующем году. Евросоюз пообещал выделить две трети этой суммы.

    Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия уже отказались от дальнейшей финансовой помощи Киеву. В связи с этим в своем письме Мерц призвал найти решение, которое поддержат все члены Евросоюза. Это позволит обеспечить долгосрочную перспективу финансирования Украины с 2028 года, а также выплату процентов по существующим долгам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

    В прошлом месяце глава немецкого правительства заявил о возникновении серьезных финансовых трудностей для государств Европы из-за оказания помощи украинским властям.

    В октябре член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре сообщил о постепенном исчерпании финансовых ресурсов стран Евросоюза для поддержки Киева.

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    9 ноября 2026, 12:12 • Новости дня
    Рар объяснил выдвижение Ильзе Айгнер на пост президента ФРГ

    Политолог Рар: Айгнер – наиболее значимая женщина в немецкой власти

    Рар объяснил выдвижение Ильзе Айгнер на пост президента ФРГ
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В правительстве ФРГ существует консенсус, что следующим главой государства по гендерным правилам должна стать женщина. Таким образом, Берлин следует в русле либеральных ценностей, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц поддержал кандидатуру Ильзе Айгнер на пост президента Германии.

    «Пост федерального президента в Германии – представительный. Политической власти он, по сути, не придает. Кандидат на эту должность выдвигается самой влиятельной партией в правительстве. Посторонних претендентов, которые были бы ближе к народу, не учитывают», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    Он назвал Ильзе Айгнер «наиболее значимой женщиной в нынешней номенклатуре власти». «Она является председателем парламента Баварии», – указал спикер. Он также отметил, что «в правительстве существует консенсус: следующим президентом по гендерным правилам должна стать именно женщина». «Таким образом Германия следует в русле либеральных ценностей. А других кандидатур, судя по всему, просто не нашли», – заключил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал кандидатуру председателя баварского ландтага Ильзе Айгнер на пост президента Германии. Это произошло во время ужина, организованного Христианско-демократическим союзом в Берлине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Представители СДПГ и партии «Зеленые» уже выразили поддержку кандидатуре Айгнер. Таким образом, 61-летняя уроженка Баварии может стать первой женщиной на этом посту. Она заменит Франка-Вальтера Штайнмайера, который уйдет в отставку по окончании срока полномочий в начале 2027 года.

    Накануне сама Айгнер выразила благодарность баварским депутатам за доверие. Также она назвала защиту демократии и конституции главными приоритетами всех немецких политиков независимо от партийной принадлежности.

    Айгнер впервые была избрана в баварский парламент в 1994 году. До этого она окончила техническое училище, получив диплом сертифицированного инженера, несколько лет работала в компании Eurocopter над разработкой электрических систем для вертолетов.

    На минувшей неделе 82% жителей Германии назвали работу Мерца и правящей коалиции неудовлетворительной. Более того, замглавы фракции «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер предложил партии канцлера баллотироваться на выборах на Украине. Стоит отметить также, что в прошлом месяце уполномоченный правительства ФРГ Элизабет Кайзер выступила за избрание следующим президентом страны женщины из восточных земель.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    8 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Минюст Германии допустил начало процедуры запрета партии АдГ

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила о необходимости создать правительственную рабочую группу для проверки оснований к запрету популярной оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    Для сбора и анализа доказательств, необходимых для возможного судебного разбирательства, целесообразно объединить усилия федерального правительства и властей земель, считает министр. Выводы рабочей группы лягут в основу окончательного политического и юридического решения. Хубиг отметила, что в качестве доказательств враждебности АдГ конституционному строю могут быть использованы сотни тысяч партийных электронных писем и документов, оказавшихся в открытом доступе после хакерской атаки, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Neue Osnabrucker Zeitung.

    Вопрос запрета АдГ имеет «экзистенциальное значение для демократии», подчеркнула глава Минюста. По ее мнению, возможное формирование партией земельного правительства в Саксонии-Анхальт станет серьезным испытанием для правового государства. Избрание представителя партии председателем земельного парламента уже стало переломным моментом для ФРГ.

    Хубиг напомнила, что подать заявление о запрете политической партии могут Бундестаг, Бундесрат и правительство, причем кабинет министров должен принять такое решение на основе консенсуса. Ранее за создание совместной рабочей группы по вопросу запрета АдГ выступили главы Мекленбурга – Передней Померании и Северного Рейна – Вестфалии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Свободной демократической партии Германии заявили о ежемесячной потере 15 тыс. рабочих мест в промышленном секторе страны.

    В субботу в партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) предложили Христианско-демократическому союзу баллотироваться на выборах на Украине.

    В тот же день рейтинг АдГ в Тюрингии вдвое превысил показатели ХДС.

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    10 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Фицо заявил об ошибке Мерца в вопросе финансирования Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц ошибается в вопросе финансирования Украины.

    Фицо сравнил позицию Мерца с прежними решениями властей Германии по миграционной политике, передает РИА «Новости». «Господин Мерц, Германия ошибалась при массовой миграции, ошибалась в том, что касается атомной энергетики, а сейчас в вопросе финансирования войны ошибается снова!» – написал Фицо в социальной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины.

    Мерц призвал включить вопрос поддержки Киева в повестку неформального саммита Евросоюза.

    В понедельник канцлер ФРГ предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет объединения в случае отказа стран финансировать Украину.

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    9 ноября 2026, 09:34 • Новости дня
    Мерц предложил сделать Ильзе Айгнер первой женщиной-президентом Германии

    Мерц поддержал кандидатуру Айгнер на пост президента Германии

    Мерц предложил сделать Ильзе Айгнер первой женщиной-президентом Германии
    @ Sven Hoppe/DPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал кандидатуру представителя Баварии Ильзе Айгнер на пост главы государства, что может сделать ее первой женщиной-президентом в истории страны.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц во время воскресного ужина Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине выразил поддержку 61-летней Ильзе Айгнер, пишет Bloomberg. Ожидается, что в понедельник глава правительства сделает официальное заявление.

    Ранее Мерц отказывался поддерживать Айгнер, кандидатуру которой продвигал глава баварского Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер. При этом политик пользуется популярностью среди консерваторов, социал-демократов и «зеленых». До прихода в политику она работала электриком и участвовала в разработке электросистем для вертолетов, а затем занимала министерские посты в двух кабинетах при Ангеле Меркель.

    В случае избрания Айгнер сменит 70-летнего социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера, который покинет свой пост 18 марта после двух пятилетних сроков. Она также станет первым представителем ХСС на посту главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу 82% жителей Германии назвали работу канцлера и правящей коалиции неудовлетворительной. Заместитель руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер предложил партии канцлера баллотироваться на выборах на Украине. В прошлом месяце уполномоченный правительства ФРГ Элизабет Кайзер выступила за избрание следующим президентом страны женщины из восточных земель.

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    10 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал изменить бюджет ЕС

    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал руководство ЕС существенно изменить предложения по семилетнему бюджету Евросоюза.

    «Я ожидаю от новых предложений председателя Евросовета Антониу Кошты существенных изменений. Без этих изменений так быстро не удастся завершить переговоры (по бюджету)», – приводит ТАСС заявление Мерца на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине.

    По его словам, семилетний бюджет должен быть для членов ЕС «финансово приемлемым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал типичным шантажом угрозы канцлера Германии заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины.

    Ранее Мерц призвал председателя Европейского совета в приоритетном порядке включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита в Дублине.

    Он предупредил о готовности заблокировать семилетний бюджет ЕС в случае отказа стран финансировать Киев.

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    10 ноября 2026, 06:13 • Новости дня
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал председателя Европейского совета Антониу Кошту «в приоритетном порядке» включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита Евросоюза в Дублине.

    «Поддержка Украины – это вопрос нашей неделимой европейской безопасности, и это также должно распространяться на распределение бремени по оказанию поддержки», – написал Мерц в письме председателю Европейского совета.

    Канцлер потребовал включить эту тему в качестве приоритетной в повестку дня неформального саммита Евросоюза, который пройдет в пятницу в Дублине, передает Tagesspiegel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС из-за нежелания поддерживать выделение кредита Киеву.

    В прошлом месяце Мерц назвал помощь киевским властям причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы.

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    9 ноября 2026, 06:20 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности ко встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не станет уклоняться от возможности проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях декабрьского саммита Группы двадцати (G20) в Майами.

    «В политике приходится разговаривать и с теми людьми, у которых совершенно иное мнение, чем у вас», – заявил Мерц, слова которого передает ТАСС со ссылкой на Westfalenpost.

    Отвечая на вопрос о возможных переговорах с российским президентом, канцлер ФРГ отметил, что «это не исключено».

    «Если он [Путин] там будет, я не стану уклоняться от возможности побеседовать», – добавил Мерц.

    В этом году в «двадцатке» председательствуют США. Финалом мероприятий по линии этого объединения станет саммит, который пройдет 14–15 декабря в Майами (штат Флорида).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами относительно поездки Владимира Путина на саммит G20.

    В среду канцлер Германии Мерц потребовал пригласить на саммит Владимира Зеленского в случае участия российского лидера.

    При этом премьер Британии заявил, что Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году.

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    8 ноября 2026, 13:39 • Новости дня
    Запасы газа в подземных хранилищах Германии упали ниже 60%

    Заполненность подземных хранилищ газа в Германии опустилась ниже 60%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В начале ноября уровень заполненности подземных хранилищ газа в Германии опустился ниже 60%, что стало исключительной ситуацией за всю историю наблюдений.

    Суточный отбор из немецких хранилищ 6 ноября достиг нового антирекорда, превысив предыдущий максимальный показатель для этой даты на 37 млн кубометров, передает ТАСС со ссылкой на Газпром.

    Европа начала отопительный сезон с рекордно низкими запасами топлива. Из-за похолодания страны региона максимальными темпами наращивают отбор газа. Спустя десять дней после достижения осеннего пика заполнения хранилищ суммарный отбор превысил средний показатель за предыдущие пять лет в 2,2 раза.

    С начала отопительного сезона 28 октября европейские государства отобрали из хранилищ почти 3 млрд кубометров газа. Разница между объемом отбора и закачки превысила 2 млрд кубометров. Таким образом, страны Европы израсходовали уже 5% от объема, закачанного за лето к наступлению холодов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%.

    В четверг Газпром сообщил о рисках для надежного обеспечения европейских потребителей в пиковый зимний период.

    Во вторник Международное энергетическое агентство заявило о падении запасов газа в европейских хранилищах до самого низкого уровня с 2013 года.

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    8 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Пропалестинская группа взяла ответственность за инцидент с флагом у Рейхстага

    Tекст: Ольга Иванова

    Пропалестинское движение Peacefully against genocide сообщило о своей причастности к замене немецкого государственного флага на палестинский на флагштоке перед зданием Рейхстага в Берлине.

    В воскресенье неизвестный забрался на флагшток перед зданием немецкого парламента, спустил флаг Германии и водрузил вместо него палестинский. Полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего, передает РИА «Новости».

    В заявлении движения Peacefully against genocide говорится, что именно они организовали эту акцию. «Сегодня мы подняли флаг Палестины перед бундестагом», – отметили активисты в социальных сетях.

    Ранее участники этой группы уже привлекали к себе внимание резонансными действиями. Летом они перекрыли основные дороги к международной аэрокосмической выставке ILA в Берлине, приклеив себя к проезжей части, а в прошлом году вывесили пропалестинский транспарант на Бранденбургских воротах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы Берлина задержали троих подозреваемых в снятии государственного флага Германии у Рейхстага.

    Власти французского Малакоффа столкнулись с санкциями после появления палестинского флага на здании администрации.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп отметил невозможность признания Палестины со стороны Германии до завершения мирного процесса.

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    8 ноября 2026, 17:12 • Новости дня
    В Берлине троих мужчин задержали за замену флага ФРГ на палестинский у Рейхстага

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники правоохранительных органов Берлина задержали троих человек, подозреваемых в снятии государственного флага Германии у здания Рейхстага и поднятии вместо него палестинского знамени, сообщили СМИ.

    Как пишет газета Bild, представитель полиции Берлина Мартин Хальвег отметил, что «примерно в 11:15 (13:15 мск) мужчина в возрасте 27 лет забрался на флагшток и поднял палестинский флаг», передает ТАСС.

    Флаг развевался на глазах у туристов, пришедших на экскурсию. Двое соучастников координировали акцию с земли и снимали происходящее на видео. На место инцидента прибыли пожарные, которые выдвинули автолестницу, чтобы снять мужчину и палестинский флаг. К 12:30 нарушитель был спущен на землю, в настоящий момент все задержанные помещены под стражу.

    Как уточнили в полиции, подозреваемые являются немцами без явных миграционных корней. Возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении государства и его символов. Кроме того, 27-летний мужчина заявил, что действовал из солидарности с Палестиной, поэтому правоохранительные органы также расценивают акцию как нарушение закона о собраниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкая полиция начала задерживать участников молодежных протестов в Берлине и Гамбурге.

    В Ганновере полиция задержала трех человек из-за наезда на людей в городе Нойштадт-на-Рюбенберге.

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    8 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    В Германии заявили о ежемесячной потере 15 тыс. рабочих мест в промышленности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики заявил, что промышленный сектор страны ежемесячно теряет около 15 тыс. рабочих мест.

    Наиболее остро сокращение занятости ощущается в автомобилестроении, сфере производства автокомпонентов, металлообработке, машиностроении и химической индустрии, передает ТАСС.

    «Германия сейчас ежемесячно теряет 15 тыс. рабочих мест в промышленности: в автомобилестроении, у поставщиков автокомпонентов, в металлообработке, машиностроении и химической отрасли», – сказал Кубики на открытии внеочередного федерального съезда либералов.

    По его словам, масштабное сокращение усиливает среди населения опасения за свое будущее. Политик подчеркнул, что граждане не должны сомневаться в способности демократических институтов решать реальные проблемы из-за того, что политические деятели не справляются со своими обязанностями.

    В преддверии серии ключевых региональных выборов руководство партии намерено сделать упор на программы стимулирования экономического роста. На федеральных выборах 2025 года либералы не смогли преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в Бундестаг, после чего также потеряли представительство в ряде региональных парламентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник немецкий производитель автомобильных компонентов Schaeffler объявил о планах сократить 3460 рабочих мест в Европе.

    В прошлом месяце германский автомобильный концерн Volkswagen запланировал ликвидацию дополнительных 12 тыс. позиций к 2030 году.

    Число занятых в промышленном секторе Германии с начала 2019 года сократилось на 496 тыс. человек.

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    9 ноября 2026, 22:37 • Новости дня
    На месте подрыва «Северных потоков» нашли предполагаемую часть взрывателя

    Эксперт в суде заявил об обнаружении части взрывателя «Северных потоков»

    Tекст: Вера Басилая

    Эксперт-взрывотехник Федерального ведомства уголовной полиции Германии (ВКА) сообщил об обнаружении металлического фрагмента взрывателя на месте диверсии на газопроводах «Северный поток» на дне Балтийского моря.

    Высший земельный суд Гамбурга провел пятое заседание по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации диверсии на газопроводах. Выступающий свидетелем эксперт-взрывотехник продемонстрировал фото металлического осколка длиной около пяти сантиметров, передает РИА «Новости».

    Специалист сопоставил снимок с материалами шведских следователей, проводивших осмотр места преступления. Зафиксированный в документах Швеции фрагмент выглядит аналогичным образом.

    Ранее свидетель подтвердил обнаружение следов военной пластичной взрывчатки на основе гексогена и октогена на металлических осколках со дна моря и на борту яхты «Андромеда», которая могла быть задействована в диверсии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о нежелании властей Германии искать истинных инициаторов диверсии на газопроводах.

    В пятницу обвиняемый в координации подрыва газопроводов гражданин Украины Сергей Кузнецов не поддержал идею создания фильма о преступлении с участием Шона Пенна.

    В среду сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции Германии сообщил об оплате аренды яхты «Андромеда» предполагаемыми диверсантами наличными в размере 11 тыс. евро.

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    10 ноября 2026, 15:30 • Новости дня
    Посольство заявило об учащении случаев осквернения советских мемориалов в ФРГ

    Посольство России: В Германии стали чаще осквернять советские мемориалы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Берлине сообщило об увеличении числа случаев вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов на территории Германии.

    Посольство России в Берлине отметило рост числа актов вандализма против советских мемориалов в ФРГ, подобных недавнему происшествию в Ангермюнде, передает РИА «Новости».

    «Посольство продолжает фиксировать акты вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов в ФРГ... Обратили внимание, что подобные эксцессы в последнее время происходят все чаще», – заявили агентству в дипмиссии.

    Дипломаты напомнили немецкой стороне о необходимости исчерпывающих мер для предотвращения таких инцидентов. Это требование основано на межправительственном соглашении об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России в Германии назвало подлой выходкой осквернение советского мемориала в городе Ангермюнде. В пятницу неизвестные осквернили памятник советским воинам в Ангермюнде.

    В прошлом году российское посольство выразило протест в связи с удалением ленточек российских и белорусских цветов с венков на мемориале бывшего концлагеря Дахау.

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    8 ноября 2026, 19:53 • Новости дня
    Глава бундестага потребовала усилить охрану Рейхстага после инцидента с флагом

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель бундестага Юлия Клекнер призвала усилить меры безопасности вокруг здания немецкого парламента после замены государственного флага на палестинский.

    «Немыслимо то, что палестинские хулиганы не останавливаются даже перед флагом единства, символом нашего немецкого единства, и совершают свои преступления… Наш бундестаг нуждается в большей защите!» – приводит слова Клекнер РИА «Новости».

    Она добавила, что охрана парламента не должна ограничиваться стенами Рейхстага, и возложила ответственность за безопасность прилегающей территории на берлинские власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пропалестинское движение Peacefully against genocide сообщило о причастности к замене флага перед зданием Рейхстага.

    Правоохранительные органы Берлина задержали троих подозреваемых в снятии государственного символа Германии.

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