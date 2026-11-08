Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
МИД констатировал отказ Берлина искать заказчиков подрыва «Северного потока»
В МИД России назвали неубедительной версию Германии по «Северным потокам»
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что власти Германии не собираются искать истинных инициаторов диверсии на газопроводах «Северный поток».
Власти Германии не планируют выявлять настоящих заказчиков взрывов на трубопроводах, передает РИА «Новости».
«В Берлине в итоге удовлетворились тем, что вбросили не слишком убедительную версию о причастности к подрыву исключительно украинских граждан, в отношении которых сейчас идет судебный процесс», – заявил Масленников.
Дипломат также указал на бездействие Еврокомиссии в вопросе расследования. По его словам, структура, отвечающая за энергетическую безопасность объединения, старательно игнорировала эту тему.
8 ноября отмечается 15-летие с момента введения в эксплуатацию первой нитки газопровода «Северный поток».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Масленников заявил о разрушении остатков доверия между Москвой и европейскими странами из-за теракта на газопроводах.
В четверг свидетель из ведомства уголовной полиции Германии сообщил об обнаружении следов сильного удара на задействованной в подрыве яхте «Андромеда».
В среду сотрудник немецких правоохранительных органов оценил стоимость аренды этого судна предполагаемыми диверсантами в 11 тыс. евро.