СДПГ и «Зеленые» приостановили переговоры о коалиции с Левой партией в Берлине

ZDF: В Берлине СДПГ и «Зеленые» прервали коалиционные переговоры с Левой партией

Tекст: Антон Антонов

«После первого заседания парламентской фракции Левой партии в Берлинской палате представителей «зеленые» и СДПГ приостановили предварительные переговоры с Левой партией о формировании правительства», – сообщает ZDF.



Одним из условий начала консультаций было подписание соглашения о защите еврейской общины Берлина и признании права Израиля на существование. Остановка переговоров связана с включением во фракцию левых Ванессы Эмде, которую ранее обвиняли в антиизраильской риторике. При этом сопредседатель фракции Тобиас Шульце отметил, что декларацию об осуждении антисемитизма поддержали 44 депутата, включая саму Эмде, передает РИА «Новости».

«Мы приняли к сведению, что фракция партии «Левые» пришла к иным решениям. Это означает, что мы вынуждены приостановить предварительные переговоры, чтобы оценить, сохраняет ли силу наша договоренность, достигнутая на прошлой неделе», – заявили основные кандидаты «Зеленых» и СДПГ Вернер Граф и Штеффен Крах.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал отказаться от союза с Левой партией, что вызвало резкую критику со стороны ее сопредседателя Элиф Эральп.

По итогам сентябрьских выборов в берлинскую Палату депутатов левые заняли первое место, набрав 25,7% голосов, и претендуют на пост бургомистра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу СДПГ, «Зеленые» и «Левые» завершили переговоры о коалиции в Померании.

«Альтернатива для Германии» одержала победу на выборах в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании.

