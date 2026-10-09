Первый спикер ландтага от АдГ лишился служебного автомобиля BMW

Zeit: Концерн BMW лишил служебного автомобиля первого спикера ландтага от АдГ

Tекст: Мария Иванова

Автоконцерн отменил лизинг 6 октября, в день избрания Рауша председателем земельного парламента, передает ТАСС со ссылкой на газету Zeit.

Политик стал первым в истории Германии спикером ландтага от АдГ, получив пост после победы партии на региональных выборах. Предыдущий председатель от Христианско-демократического союза использовал модель BMW 7er, контракт на которую истекает в ноябре.

В компании отказались назвать причины прекращения сотрудничества. Представитель концерна пояснил журналистам, что автопроизводитель традиционно не комментирует отношения с клиентами. Издание обращает внимание, что председатель правления BMW Милан Неделькович ранее резко критиковал АдГ.

По закону спикер ландтага имеет право на служебную машину с водителем. Из-за отсутствия предложений от других немецких автопроизводителей Рауш рискует остаться без транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от АдГ на пост председателя ландтага.

В понедельник ее партия решила поддержать кандидата АдГ в парламенте Саксонии-Анхальт.

В прошлом месяце АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт.