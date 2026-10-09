«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.0 комментариев
Первый спикер ландтага от АдГ лишился служебного автомобиля BMW
Zeit: Концерн BMW лишил служебного автомобиля первого спикера ландтага от АдГ
Германский автоконцерн BMW принял решение прекратить предоставление служебного автомобиля председателю ландтага Саксонии-Анхальт Тобиасу Раушу после его избрания на этот пост от партии «Альтернатива для Германии».
Автоконцерн отменил лизинг 6 октября, в день избрания Рауша председателем земельного парламента, передает ТАСС со ссылкой на газету Zeit.
Политик стал первым в истории Германии спикером ландтага от АдГ, получив пост после победы партии на региональных выборах. Предыдущий председатель от Христианско-демократического союза использовал модель BMW 7er, контракт на которую истекает в ноябре.
В компании отказались назвать причины прекращения сотрудничества. Представитель концерна пояснил журналистам, что автопроизводитель традиционно не комментирует отношения с клиентами. Издание обращает внимание, что председатель правления BMW Милан Неделькович ранее резко критиковал АдГ.
По закону спикер ландтага имеет право на служебную машину с водителем. Из-за отсутствия предложений от других немецких автопроизводителей Рауш рискует остаться без транспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от АдГ на пост председателя ландтага.
В понедельник ее партия решила поддержать кандидата АдГ в парламенте Саксонии-Анхальт.
В прошлом месяце АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт.