В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.2 комментария
Reuters: Новые пошлины США нанесут удар по Toyota и Honda
Reuters: Японские Toyota и Honda сильнее всего пострадают от пошлин США
Введение новых американских импортных тарифов на автомобили канадского производства нанесет наиболее серьезный удар по позициям японских концернов Toyota и Honda, отмечают СМИ.
Японские автопроизводители Toyota и Honda больше остальных компаний пострадают от введения США 50-процентных пошлин на автомобили из Канады, которые могут вступить в силу с 1 января 2027 года, передает ТАСС.
На долю этих двух концернов приходится свыше 75% всех автомобилей, производимых на канадской территории.
По подсчетам аналитиков Barclays, выпущенные Honda в Канаде машины в прошлом году составили почти четверть от всех проданных компанией в США транспортных средств. У Toyota этот показатель достиг 17%, что превышает результаты остальных автопроизводителей. Ситуация усугубляется растущей конкуренцией со стороны китайских электромобилей на мировых рынках.
Сотрудник лондонской исследовательской фирмы Pelham Smithers Associates Джули Бут отметила, что в случае вступления пошлин в силу Honda и Toyota, вероятно, придется закрыть часть своих сборочных линий в Канаде. По ее мнению, анонсированные Белым домом пошлины способны «уничтожить канадскую автомобильную промышленность». Японским компаниям будет крайне трудно компенсировать поставки в США из-за высокой загруженности заводов в других странах.
Ранее в августе США ввели 50-процентные импортные пошлины на ряд канадских товаров после отказа Оттавы от торговой сделки. Премьер-министр Канады Марк Карни приостановил переговоры и заявил о начале торговой войны, инициированной Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп анонсировал новые пошлины с 2027 года, обвинив Канаду в использовании торговых преференций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о планах повысить пошлины на канадские автомобили до 50%.
Ранее Вашингтон обложил дополнительными сборами сотни других товаров из соседней страны.
В ответ канадский Минфин подготовил жесткие зеркальные меры против американской продукции.