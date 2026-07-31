  • Новость часаВС России за неделю поразили 31 используемое в интересах ВСУ морское судно
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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как освободили от фашистов последний город России

    31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азия и Европа очень по-разному важны для России

    Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.

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    31 июля 2026, 12:59 • Новости дня

    Иранские военные открыли огонь по танкерам в Ормузском проливе

    Корпус стражей исламской революции обстрелял два танкера в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные части вооруженных сил Ирана атаковали два судна, которые проигнорировали предупреждения и попытались пересечь акваторию по несогласованному маршруту под прикрытием американской авиации.

    Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции остановили два судна, следовавших через Ормузский пролив без разрешения Тегерана, передает ТАСС. Инцидент произошел после того, как экипажи проигнорировали предупреждения.

    Представители ведомства выпустили официальное заявление по поводу случившегося. «Сегодня рано утром два танкера, которые нарушили правила, <…> полагая, что смогут пройти через Ормузский пролив по несогласованному маршруту под прикрытием армии США с воздуха <…>, и проигнорировали наши предупреждения, были атакованы и остановлены», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что после инцидента еще четыре находившихся рядом танкера экстренно изменили курс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля иранские военные атаковали ракетами два танкера ОАЭ.

    Позже Корпус стражей исламской революции остановил беспилотниками еще четыре судна-нарушителя. Затем представители ведомства сообщили о подрыве двух кораблей на минах.

    30 июля 2026, 05:54 • Новости дня
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    @ Lorena Sopafana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удар по египетской гавани Думьят привел к возгоранию двух газовых танкеров и продемонстрировал угрозу масштабных перебоев в поставках энергоресурсов, пишут американские СМИ.

    Недавняя атака дронов призвана продемонстрировать готовность Тегерана заблокировать глобальные морские маршруты, говорится в публикации New York Times.

    Иранские собеседники издания подчеркнули, что в случае эскалации конфликта мировые поставки энергоресурсов столкнутся с серьезнейшими сбоями.

    Издание не смогло установить, кто именно организовал нападение на инфраструктуру Египта. Остается неизвестным, действовали ли напрямую иранские военные или союзные им региональные группировки. Точное место запуска беспилотных аппаратов также не установлено.

    Официально ответственность за инцидент пока никто на себя не взял. В результате вчерашних ударов пострадали два судна: греческий танкер со сжиженным природным газом и американский газовоз. Оба корабля загорелись, однако члены экипажей остались невредимы.

    Также СМИ сообщали, что Тегеран якобы планировал нанести ответный ракетный удар по украинскому порту. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил переходом к наступательной тактике. В начале июля США объявили об окончании режима прекращения огня.

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    30 июля 2026, 03:17 • Новости дня
    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви

    Вован и Лексус разыграли Пехлеви в образе Адольфа с усиками и челкой

    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как разыграли сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви в образе Адольфа «с маленькими усиками и челкой» – вымышленного советника канцлера Германии Фридриха Мерца.

    По их словам, часто достаточно просто показать собеседника без прикрас, не добиваясь чего-то особенного. «Многие политики по-настоящему смешны, будучи пустым местом», – приводит слова пранкеров РИА «Новости».

    Пранкеры назвали одним из таких деятелей Резу Пехлеви. Они отметили, что тот вместе с дочерью разъезжает по европейским странам как заметный оппозиционный лидер, отстаивающий демократические преобразования в Иране и просящий деньги и военную поддержку.

    В социальных сетях у него более 2 млн подписчиков, а публично он называет себя гуманистом и просит помочь ему прийти к власти.

    По утверждению Вована и Лексуса, в действительности Пехлеви призывает продолжать бомбить Иран до полного уничтожения страны. Они рассказали, что во время недавнего разговора, приняв пранкеров за советника канцлера, Пехлеви всерьез обсуждал, как Германия могла бы напасть на Иран, чтобы вернуть его на трон.

    «Общался с Пехлеви Алексей, представившийся советником канцлера Мерца – Адольфом, с маленькими усиками и челкой. Самое забавное, что несмотря на гротескность происходящего, принц серьезно поверил в этот абсурд», – рассказали пранкеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пехлеви в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана.

    В апреле в Берлине неизвестный мужчина облил Пехлеви жидкостью, предположительно томатным соком, после его пресс-конференции.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    30 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    @ Marc Israel Sellem/Pool/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху разгорелся личный конфликт из-за разногласий по методам противостояния Ирану, сообщает Axios.

    По данным Axios, Вэнс выступает за мирное урегулирование конфликта с Тегераном, тогда как Нетаньяху придерживается силовых методов, передают «Вести».

    Напряженность между сторонами нарастала непублично. Глава израильского правительства был недоволен публичной критикой со стороны американского политика.

    «Вэнс в свою очередь считал, что Нетаньяху задействует своих соратников и союзников в пронетаньяховских СМИ в Израиле и США, чтобы атаковать его и подорвать его политический авторитет», – отмечает издание.

    Помимо этого, вице-президент США подозревал израильского лидера в попытках сорвать мирный меморандум между Вашингтоном и Тегераном. Нетаньяху же скептически оценивал действия Вэнса в период войны в Персидском заливе. Для обсуждения разногласий политики провели личную встречу 28 июля.

    В этот же день премьер Израиля встретился с президентом США. На переговорах Нетаньяху заявил, что в случае атаки со стороны Ирана Израиль оставляет за собой право на ответные действия.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал президенту США не атаковать Иран по собственной инициативе.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать американо-иранский меморандум о взаимопонимании.

    Сообщалось, что Нетаньяху якобы оказался в международной изоляции из-за несогласия с данным мирным соглашением.

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    29 июля 2026, 16:22 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке мощного ответного удара США по Ирану

    Трамп: США нанесут жесткий ответный удар по Ирану

    Трамп сообщил о подготовке мощного ответного удара США по Ирану
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские вооруженные силы намерены жестко ответить Тегерану за недавний обстрел военных баз на территории Иордании, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Мы собираемся жестко по ним ударить. Они получат трепку», – приводятся слова главы государства в эфире телеканала Fox News. Заявление американского лидера процитировал журналист Трей Ингст, передает ТАСС.

    Напомним, иранские военные поразили американские объекты инфраструктуры в Иордании беспилотниками.

    Трамп назвал гибель американских военнослужащих очень печальным событием.

    Центральное командование ВС США начало наносить новые авиаудары по Ирану.

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    28 июля 2026, 22:29 • Новости дня
    Иран потребовал от Украины компенсацию за удар по судну

    Аракчи призвал Украину возместить ущерб после удара по иранскому судну

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    Тегеран настаивает на возмещении ущерба после атаки на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря, в результате которой погиб человек. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге о необходимости компенсации ущерба, передает ТАСС.

    «Иран не стремится к эскалации, однако ясно дал понять, что любые нападения на наших граждан или наши интересы являются неприемлемыми. Причиненный ущерб должен быть возмещен», – написал Аракчи в социальной сети.

    Глава МИД Исламской республики сообщил, что собеседник заверил его в непреднамеренности атаки. По словам украинской стороны, Киев не стремится к эскалации конфликта.

    Напомним, 25 июля внешнеполитическое ведомство Ирана заявило, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в территориальных водах России. В результате инцидента погиб один член экипажа.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи потребовал от западных союзников Киева ответить за эту агрессию.

    МИД России назвал нападение на коммерческий транспорт с гражданским грузом актом агрессии.

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    29 июля 2026, 10:45 • Новости дня
    Иорданцы потребовали вывода американских войск

    В Иордании потребовали вывода войск США на фоне участившихся ударов Ирана

    Иорданцы потребовали вывода американских войск
    @ Senior Airman Adriana Jordan-Alcaniz/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Сотни политических и общественных деятелей Иордании подписали открытое письмо с требованием вывести из страны вооруженные силы Соединенных Штатов.

    Группа иорданских политиков, юристов и других общественных деятелей на прошлой неделе подписала открытое письмо с призывом к выводу американских войск из страны, пишет The New York Times.

    Это редкий случай публичного несогласия с властями, которые жестко подавляют свободу слова.

    В последние недели иранские ракеты и беспилотники все чаще атакуют военные базы США в Иордании. Иранские официальные лица заявили, что удары наносились и рано утром в среду. Атаки неоднократно вызывали срабатывание сирен по всему королевству, втягивая страну в конфликт, в котором она не хочет участвовать. Подписавшие письмо заявили, что ими двигало чувство национальной ответственности.

    «Мы утверждаем, что их присутствие подвергает Иорданию рискам в сфере безопасности, политики и экономики, которые не служат никаким национальным интересам, и увеличивает вероятность втягивания нашей страны в региональный конфликт, стороной которого она не является», – говорится в открытом письме.

    В Иордании находится около четырех тысяч американских солдат, а страна является центром военных операций США на Ближнем Востоке. Конфликт уже ударил по туристической отрасли, которая приносит до 18% доходов страны. При этом в прошлом году США предоставили Иордании 1,65 млрд долларов в виде экономической и военной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли удары беспилотниками по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

    Тегеран совершил четыре масштабные атаки на военные объекты Соединенных Штатов за пять дней.

    В результате этих обстрелов погибли двое военнослужащих США.

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    29 июля 2026, 02:55 • Новости дня
    В Сенате США прошло первое голосование по санкциям против России
    В Сенате США прошло первое голосование по санкциям против России
    @ Alex Edelman/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о санкциях против России прошел первое процедурное голосование в Сенате США, сообщают информационные агентства.

    Сенат проголосовал за прекращение дебатов о переходе к рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России и Ирана и преодолел требуемый порог в 60 голосов, передает РИА «Новости».

    Это решение открывает путь к началу формальных дебатов по документу, на которые по регламенту отводится до 30 часов. Вместе с тем сенаторы могут договориться о сокращении обсуждения, тогда голосование по вопросу о переходе к рассмотрению законопроекта пройдет раньше.

    Следующим шагом станет голосование о переходе к непосредственному рассмотрению текста закона. В случае его одобрения простым большинством начнется обсуждение документа, после чего Сенату предстоит еще одно процедурное голосование с порогом в 60 голосов перед окончательным решением простым большинством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители обеих партий в Сенате США достигли соглашения о расширении санкций против России по проекту покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

    Белый дом призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России.

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    29 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    Тегеран призвал Киев признать ответственность за удар по иранскому судну
    Тегеран призвал Киев признать ответственность за удар по иранскому судну
    @ Khalil Dawood/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти сочли неубедительными оправдания украинской стороны о непреднамеренности удара по торговому кораблю в акватории Каспийского моря.

    Руководство республики настаивает на безоговорочном признании Киевом вины за нападение на иранское коммерческое судно, передает РИА «Новости». Соответствующую позицию озвучил глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время телефонной беседы с руководителем европейской дипломатии Каей Каллас.

    Иранское дипломатическое ведомство опубликовало официальное заявление по поводу инцидента. «Глава МИД нашей страны заявил, что учитывая четкие заявления Зеленского, признавшего ответственность за нападение на иранское торговое судно, утверждение о непреднамеренности этого нападения является неубедительным», – подчеркнули в ведомстве.

    Дипломаты добавили, что украинская сторона обязана ответить за преступный акт, который привел к уничтожению корабля, а также гибели и ранениям граждан Ирана.

    Ранее временно исполняющий обязанности главы украинского МИД Андрей Сибига в разговоре с Аракчи пытался убедить Тегеран в случайности произошедшего нападения.

    Напомним, Тегеран планировал нанести ответный ракетный удар по украинскому порту.

    Глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи потребовал от Киева возместить причиненный судну ущерб.

    Военные ведомства России и Ирана поддерживают постоянный контакт по ситуации в Каспийском море.

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    30 июля 2026, 16:33 • Новости дня
    Иранские военные ударили по американской авиабазе в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках операции «Победа-2» элитные части иранских вооруженных сил атаковали авиабазу Али ас-Салем, уничтожив инфраструктуру американских войск.

    Корпус стражей исламской революции нанес удары по ангарам с американскими беспилотниками и резервуару с авиационным топливом в Кувейте, передает ТАСС. Пресс-служба КСИР подтвердила факт уничтожения объектов на базе Али ас-Салем.

    «Сегодня утром в продолжение операции «Победа-2» и в рамках наказания агрессора в результате удара по американской авиабазе Али ас-Салем были уничтожены два ангара для беспилотников и резервуар с авиационным топливом для военных самолетов и вертолетов», – говорится в сообщении ведомства.

    Иранские военные подчеркнули, что атаки на американскую инфраструктуру не прекратятся до полного вывода сил США из региона.

    Очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном началось 8 июля, когда американские военные нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на нападение на судно в Ормузском проливе.

    В тот же день Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия. В ответ Иран стал атаковать объекты США в нескольких странах региона, а 29 июля американский президент заявил о планах продолжить удары по Исламской республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля иранские беспилотники атаковали три американские военные базы на территории Кувейта.

    В тот же день Корпус стражей исламской революции уничтожил крупный склад боеприпасов на авиабазе Али ас-Салем.

    Несколькими днями ранее военные Исламской республики ликвидировали радарную систему и дроны США на этом же объекте.

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    29 июля 2026, 05:07 • Новости дня
    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по американской базе в Иордании
    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по американской базе в Иордании
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами авиабазу США в Иордании, сообщает КСИР.

    В сообщении КСИР говорится, что нанесен удар «несколькими баллистическими ракетами по американской авиабазе и штабу Центрального командования вооруженных сил США в Иордании», передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Подчеркивается, что удар стал ответом на враждебные действия США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись ракетной атаке со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции.

    Вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по объектам проиранских формирований на территории Ирака.

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    29 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Американская ракета ударила по городу на северо-западе Ирана
    Американская ракета ударила по городу на северо-западе Ирана
    @ Majid Asgaripour/WANA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Провинция Западный Азербайджан на северо-западе Ирана подверглась ракетному обстрелу, сообщил глава регионального управления по кризисным ситуациям Хамед Сафари

    «Вражеская ракета попала в один из нежилых районов провинции», – цитирует Сафари агентство Fars, передает РИА «Новости». Данных о возможных жертвах среди населения пока нет.

    Позднее иранская гостелерадиокомпания уточнила, что ракетный удар по городу Пираншахр, расположенному в провинции Западный Азербайджан, нанесли Соединенные Штаты Америки.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США объявило о третьей подряд ночи ударов по территории Ирана.

    Президент Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня.

    Весной в результате американских атак по иранской провинции Западный Азербайджан погибли по меньшей мере 49 человек.

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    29 июля 2026, 03:54 • Новости дня
    Посол Ирана Джалали сообщил о контактах Москвы и Тегерана по атаке ВСУ на судно

    Tекст: Антон Антонов

    Российское и иранское военные ведомства поддерживают постоянный контакт по ситуации вокруг атаки Киева на иранское судно в Каспийском море, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «Официальные лица двух стран находятся в постоянном контакте, как представители МИД, так и Минобороны, а также других ведомств, так как поле сотрудничества Ирана и России очень широкое», – приводит слова Джалали ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что представители всех ведомств двух стран, включая внешнеполитические и оборонные структуры, поддерживают регулярную связь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с украинским коллегой заявил о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    Российский МИД назвал атаку Киева на иранское коммерческое судно в Каспийском море актом агрессии и грубым нарушением международного права.

    Джалали заявил о сохранении за Тегераном права ответить Украине за гибель иранского моряка в Каспийском море.

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    31 июля 2026, 09:55 • Новости дня
    Турция собралась за три года создать альтернативу Ормузскому проливу

    Yeni Safak: Турция создаст альтернативу Ормузскому проливу

    Турция собралась за три года создать альтернативу Ормузскому проливу
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Анкара планирует в кратчайшие сроки реализовать масштабный проект транспортного коридора, который свяжет Персидский залив с Европой и снизит зависимость от традиционных морских маршрутов.

    Турция рассчитывает за три года завершить создание транспортного коридора «Путь развития», соединяющего Персидский залив с Европой через Ирак, передает РИА «Новости».

    По данным турецкой газеты Yeni Safak, этот маршрут призван стать альтернативой Ормузскому проливу, через который проходит около пятой части мировых морских поставок нефти.

    «Речь идет о проекте, который можно реализовать за четыре-пять лет. Однако после начала работ мы обсудим, сможем ли завершить его за три года», – заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Инициатива предполагает прокладку порядка 1,2 тыс. километров железных и автомобильных дорог, а также создание энергетической инфраструктуры от иракского порта Эль-Фао до турецкой границы. Стоимость только железнодорожной части оценивается в 15 млрд долларов.

    Анкара и Багдад уже согласовали механизм финансирования и строительство нового пограничного перехода Фишхабур–Овакей. В проекте также участвуют Катар и ОАЭ. Ожидается, что реализация «Пути развития» позволит существенно сократить зависимость мировой торговли от таких узких мест, как Ормузский пролив и Суэцкий канал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие СМИ назвали проект трубопровода Басра–Джейхан стратегической альтернативой Ормузскому проливу.

    Власти Саудовской Аравии изучают варианты модернизации магистрали для транспортировки нефти в обход данного маршрута.

    Объединенные Арабские Эмираты наполовину завершили строительство собственной нефтяной трубы в обход Ормузского пролива.

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    30 июля 2026, 03:49 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    CENTCOM: США начали наносить удары по Ирану

    США подтвердили удары по Ирану
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов начали нанесение новых ударов по Ирану, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Сегодня в 20.00 по восточному времени [03.00 мск] вооруженные силы США начали наносить удары по Ирану», – говорится в сообщении CENTCOM в X.

    Новая волна ударов названа ответом на попытки иранских атак на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке.

    Взрывы слышны на юге Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что США возобновили удары по Ирану, сообщал корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

    Белый дом сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану.

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    30 июля 2026, 02:25 • Новости дня
    США возобновили удары по Ирану

    Журналист Равид: США атаковали цели в Иране

    США возобновили удары по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по целям в Иране, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источник.

    «Высокопоставленный американский чиновник: армия США атакует Иран», – написал Равид в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану.

    На прошлой неделе Вашингтон заявил о подготовке масштабной военной операции против Ирана. Однако позднее Белый дом решил отложить планы по усилению военной кампании

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    Удары Украины по Казахстану добивают молдавских аграриев

    Молдавия опасается серьезного топливного кризиса из-за остановки поставок казахстанской нефти на фоне непрекращающихся ударов Украины по экспортной инфраструктуре КТК. Даже требование США прекратить бить по нефти Казахстана не сработало. Молдавские фермеры уже испытывают нехватку дизтоплива, причем в самый ответственный момент сбора урожая. Среди пострадавших из-за украинских атак также Румыния и Болгария. Подробности

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    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

    Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении? Подробности

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    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

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    Мощь американских авианосцев увязывают с беспилотниками

    США начали делать первые военно-технические выводы из ряда неудач в конфликте с Ираном. И прежде всего – из того, что северо-восток этой страны остался почти неприкосновенным для летчиков американских авианосцев. Как ВМС США планируют решить эту проблему и почему перед нами весьма интересный подход к внедрению беспилотников? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Какого президента Франции боится НАТО

      Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

    • Мольбы Зеленского в США: главное

      На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Народные праздники и приметы на август 2026 года: что можно и нельзя делать

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      В августе 2026 года православных верующих ждут несколько важных дат: Успенский пост, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы и три народно-церковных Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый. Рассказываем, какие большие церковные праздники отмечают в августе 2026 года, когда они выпадают и какие традиции с ними связаны.

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      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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