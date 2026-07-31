Иранские военные открыли огонь по танкерам в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции обстрелял два танкера в Ормузском проливе

Tекст: Мария Иванова

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции остановили два судна, следовавших через Ормузский пролив без разрешения Тегерана, передает ТАСС. Инцидент произошел после того, как экипажи проигнорировали предупреждения.

Представители ведомства выпустили официальное заявление по поводу случившегося. «Сегодня рано утром два танкера, которые нарушили правила, <…> полагая, что смогут пройти через Ормузский пролив по несогласованному маршруту под прикрытием армии США с воздуха <…>, и проигнорировали наши предупреждения, были атакованы и остановлены», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после инцидента еще четыре находившихся рядом танкера экстренно изменили курс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля иранские военные атаковали ракетами два танкера ОАЭ.

Позже Корпус стражей исламской революции остановил беспилотниками еще четыре судна-нарушителя. Затем представители ведомства сообщили о подрыве двух кораблей на минах.