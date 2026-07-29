NYT: Иран рассматривал возможность ракетного удара по порту на Украине

Tекст: Вера Басилая

Иран готовил атаку на украинский порт в ответ на повреждение своего судна, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times. Напряженность удалось снизить благодаря активным дипломатическим усилиям.

Американское издание пишет, что разведка ожидала символического запуска баллистической ракеты для причинения небольшого ущерба.

Инцидент произошел 25 июля, когда украинские военные обстреляли иранский торговый корабль. Жертвой нападения стал один член экипажа, еще один человек получил ранения.

Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи потребовал от временно исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги возместить убытки. Украинский дипломат заверил, что нападение произошло непреднамеренно и Киев не желает эскалации конфликта.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от Киева компенсацию за удар по торговому судну.

Исполняющий обязанности украинского министра Андрей Сибига в ответ призвал Тегеран прекратить поддержку действий России.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил о постоянных контактах российского и иранского военных ведомств из-за данного инцидента.