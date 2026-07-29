Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.17 комментариев
NYT: Иран рассматривал возможность ракетного удара по порту на Украине
Тегеран планировал нанести ответный удар по порту на Украине после гибели своего моряка в результате обстрела торгового корабля, сообщает газета New York Times.
Иран готовил атаку на украинский порт в ответ на повреждение своего судна, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times. Напряженность удалось снизить благодаря активным дипломатическим усилиям.
Американское издание пишет, что разведка ожидала символического запуска баллистической ракеты для причинения небольшого ущерба.
Инцидент произошел 25 июля, когда украинские военные обстреляли иранский торговый корабль. Жертвой нападения стал один член экипажа, еще один человек получил ранения.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи потребовал от временно исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги возместить убытки. Украинский дипломат заверил, что нападение произошло непреднамеренно и Киев не желает эскалации конфликта.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от Киева компенсацию за удар по торговому судну.
Исполняющий обязанности украинского министра Андрей Сибига в ответ призвал Тегеран прекратить поддержку действий России.
Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил о постоянных контактах российского и иранского военных ведомств из-за данного инцидента.