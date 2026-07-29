В Совбезе прокомментировали возможность альянса с США по критическим металлам

Замсекретаря Совбеза Масленников: США хотят доминировать в критических металлах

Tекст: Антон Антонов

Отвечая на вопрос о том, могла бы Россия войти в единый альянс с Вашингтоном, Масленников сказал, что Соединенные Штаты обладают огромным рынком и значительными возможностями, но при этом сохраняют стремление к глобальному доминированию, которое не меняется, как бы ни менялась риторика.

«Поэтому вопрос заключается не в том, можно ли создать совместный проект. Главный вопрос – насколько такой альянс будет устойчивым и насколько он будет соответствовать нашим долгосрочным интересам», – заявил он в интервью «Ведомостям».

Он подчеркнул, что задача страны состоит не в простой продаже концентратов по относительно невысокой цене. Приоритетом он назвал формирование отрасли глубокой переработки критических металлов внутри России, где у национальной промышленности появятся собственные критические компетенции и технологическая база.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил рассмотреть вопросы развития отрасли редких и редкоземельных металлов для укрепления технологического суверенитета.

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов заявил о возможности совместной с США добычи редкоземельных металлов на Аляске при благоприятной политической обстановке.

Путин заявил о готовности России сотрудничать с США и другими странами в области добычи редкоземельных металлов, включая проекты в новых регионах.