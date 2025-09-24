Титов заявил о возможной добыче редкоземельных металлов на Аляске вместе с США

Титов: Россия и США могут договориться о добыче редкоземельных металлов на Аляске

Tекст: Мария Иванова

Москва и Вашингтон могут договориться о совместной добыче редкоземельных металлов на Аляске, рассказал ТАСС спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

По его словам, Россия «хорошо знает Аляску исторически», и раньше на этой территории уже велась добыча пушнины, леса и китового жира. Сейчас речь, по его словам, идет об одном вопросе – о возможном сотрудничестве с США в сфере добычи полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы.

Титов отметил, что обсуждение этой темы по-прежнему зависит от политической ситуации. Он напомнил, что бывший президент Дональд Трамп недавно снова поднимал этот вопрос. Сейчас перспективы такого сотрудничества остаются открытыми и пока не подкреплены конкретными договоренностями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил о возможностях для совместных российско-американских проектов в атомной энергетике и металлургии.

Ранее СМИ сообщали, что США планируют предложить России сделку по совместной добыче редкоземельных минералов на Аляске.