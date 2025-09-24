Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.6 комментариев
Титов заявил о возможной добыче редкоземельных металлов на Аляске вместе с США
Россия и США рассматривают вопрос сотрудничества в сфере добычи редкоземельных металлов на территории Аляски, однако решение зависит от политической обстановки, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов
Москва и Вашингтон могут договориться о совместной добыче редкоземельных металлов на Аляске, рассказал ТАСС спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
По его словам, Россия «хорошо знает Аляску исторически», и раньше на этой территории уже велась добыча пушнины, леса и китового жира. Сейчас речь, по его словам, идет об одном вопросе – о возможном сотрудничестве с США в сфере добычи полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы.
Титов отметил, что обсуждение этой темы по-прежнему зависит от политической ситуации. Он напомнил, что бывший президент Дональд Трамп недавно снова поднимал этот вопрос. Сейчас перспективы такого сотрудничества остаются открытыми и пока не подкреплены конкретными договоренностями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил о возможностях для совместных российско-американских проектов в атомной энергетике и металлургии.
Ранее СМИ сообщали, что США планируют предложить России сделку по совместной добыче редкоземельных минералов на Аляске.