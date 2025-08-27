Мантуров назвал возможные сферы взаимодействия России и США

Мантуров: Россия и США могли бы сотрудничать в атомной энергетике и металлургии

Tекст: Антон Антонов

В преддверии Восточного экономического форума Мантуров заявил: «Если мы говорим о традиционных базовых отраслях промышленности – это поставка нашей продукции, в частности, в атомной энергетике, поставка урана для производства топливных элементов, для атомных станций США».

Мантуров подчеркнул, что металлургия также остается одной из потенциальных областей партнерства. По его словам, президент России Владимир Путин ранее комментировал возможность кооперации в сфере редких и редкоземельных металлов. Мантуров подчеркнул, что в России значительные запасы РЗМ, это открывает возможности для совместной деятельности с американскими компаниями, передает ТАСС.

Он добавил, что в процессе реализации этих направлений могут появиться и другие формы взаимодействия между Россией и США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мантуров подтвердил сохранение сотрудничества России и США в космической сфере. В ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.