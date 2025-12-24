  • Новость часаФСБ ликвидировала готовившего теракт на нефтепроводе в Тюменской области
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русский народ возвращается

    Советская этнография была вынуждена выполнять политический госзаказ – показывать процветание колхозных деревень и национальное многообразие СССР. Само словосочетание «русский народ» воспринималось как подозрительно шовинистическое.

    26 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    11 комментариев
    24 декабря 2025, 16:30 • Новости дня

    Глава МИД Эстонии пригрозил расстрелять «зеленых человечков» на границе

    Глава МИД Эстонии пригрозил расстрелять «зеленых человечков» на границе
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что так называемые «зеленые человечки», вооружённые люди без опознавательных знаков, будут немедленно уничтожены в случае пересечения границы страны.

    Цахкна в беседе с польским порталом o2.pl резко высказался о возможном появлении на территории страны так называемых «маленьких зеленых человечков». «Скажу прямо: если эти маленькие зеленые человечки когда-нибудь пересекут нашу границу, мы их расстреляем», – цитирует главу эстонского МИД «Московский комсомолец».

    По словам Маргуса Цахкна, последствия в случае появления вооружённых людей без опознавательных знаков будут однозначными и обсуждению не подлежат. Он подчеркнул, что в этом вопросе не возникнет никаких споров относительно дальнейших действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на границе Эстонии с Россией начали строить первую партию бункеров Балтийской линии обороны, и к концу 2027 года планируется возвести до 600 таких объектов.

    В эстонском уезде Ида-Вирумаа, граничащем с Ленинградской областью, запустили новый радиолокационный комплекс воздушного наблюдения с дальностью более 500 километров.

    23 декабря 2025, 22:04 • Новости дня
    Военкор Коц: ВС России отрезают Украину от Черного моря
    Военкор Коц: ВС России отрезают Украину от Черного моря
    @ Пресс-служба Черноморского флота/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские удары по портам и транспортной инфраструктуре на юге Украины в последние недели наносятся практически ежедневно, что постепенно отсекает ее от Черного моря, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Российские удары по югу Украины препятствуют работе портов и отрезают страну от Черного моря, сообщил Коц в Telegram-канале.

    «Украину начали отрезать от Черного моря», – написал он.

    По словам военного корреспондента, удары наносятся практически ежедневно по транспортной и портовой инфраструктуре, а также по энергетике региона. В результате логистика из дунайских портов была нарушена после поражения моста в Маяках, что привело к временной остановке движения на трассе Одесса – Рени и необходимости устанавливать понтонные переправы.

    Коц отмечает, что мощные удары по энергетическим объектам в Одесской области затруднили работу портов из-за постоянных перебоев с электроэнергией. После обстрела терминалов, перевозка и отправка грузов через порт Южный была временно приостановлена.

    Журналист подчеркивает, что российские удары нанесли ущерб экспортному потенциалу Украины: морская логистика через черноморские и дунайские порты обеспечивала до 70% экспорта агропродукции и 60% всех объемов экспорта. По данным Американской торговой палаты, атаки снизили эффективность работы терминалов на 50%: часть остановлена, остальные запитаны от генераторов. Значительная часть экспортеров сельхозпродукции несет ежемесячные убытки в сотни миллионов долларов.

    Украинская зерновая биржа сообщает, что в декабре реальный экспорт зерна составил всего 1,2 млн тонн при плане 3,8 млн тонн. В результате атак на порты выросли расходы на перевалку и стоимость перевозки, а цены на экспорт снизились. Эксперты считают, что такие последствия ударов лишают Украину основного источника дохода, заставляя Киев в дальнейшем полагаться исключительно на внешнюю финансовую поддержку.

    Ранее Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия отрезает Украину от Дуная.

    Комментарии (11)
    23 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp

    В Госдуме назвали жалобы WhatsApp неконструктивными и политическими

    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Реакция WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) на замедление его работы в России представляет собой неконструктивное политическое заявление, сообщил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

    Во время пресс-конференции на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» Боярский подчеркнул: «Мы никого не запрещали. Мы требуем от всех, вне зависимости от страны происхождения, функционала, выполнения одинакового исполнения, выполнения требований законов Российской Федерации», передает РИА «Новости».

    Депутат добавил, что у WhatsApp было достаточно времени на многочисленные призывы от России «приземлиться» – открыть официальное представительство и локализовать пользовательские данные. По его словам, компания не реагировала на обращения, а вместо этого ограничилась политизированными заявлениями, что, по мнению Боярского, негативно сказывается на ее репутации.

    Во вторник WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана экстремистской в РФ), раскритиковал ограничения в России и обвинил власти страны в попытке лишить более 100 млн россиян доступа к личной переписке, передает Газета.ru.

    Также представитель мессенджера в комментарии Reuters заявил: «WhatsApp глубоко укоренился в каждом сообществе страны – от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных государством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 декабря Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp на территории России.

    В тот же день в работе WhatsApp в России зафиксировали сбои. В конце ноября Роскомнадзор уже заявлял о риске полной блокировки мессенджера, принадлежащего корпорации Meta (признанной в РФ экстремистской), на территории страны.

    Комментарии (104)
    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 18:41 • Новости дня
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на недавние заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и президента Финляндии Александра Стубба.

    Оба политика ранее выразили сомнение в разжигаемой Брюсселем «российской угрозе», что противоречит основной риторике Евросоюза, передает ТАСС.

    «Удивили «европейские миротворцы». Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса», – написал Медведев в своем аккаунте в Max. Он также поинтересовался: «Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?».

    В западных странах вскоре будут отмечать Рождество по григорианскому календарю. В Германии праздник традиционно сопровождается глинтвейном и пуншем, а в Финляндии – крепким шведским глегом.

    Ранее Стубб сообщил о приближении сторон к заключению мирного соглашения по Украине, а Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    Комментарии (11)
    24 декабря 2025, 09:03 • Новости дня
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на среду сотрудники ДПС на улице Елецкой в столице увидели подозрительного человека у служебного автомобиля полиции, когда они подошли ближе, сдетонировало взрывное устройство, сообщили в Следственном комитете России.

    Подозрительное лицо у служебного полицейского автомобиля заметили двое сотрудников ДПС, они подошли ближе для его задержания, и в этот момент взрывное устройство сдетонировало, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Оба сотрудника получили ранения и погибли, также погиб человек, находившийся в этот момент рядом с ними.

    Уголовное дело завели по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

    Проводится осмотр места происшествия, назначены экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая.

    Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства, проводится допрос свидетелей, изучаются видеозаписи.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил опытным криминалистам центрального аппарата СК подключиться к расследованию.

    Ранее Следственный комитет России сообщал, что двое сотрудников ДПС пострадали из-за происшествия на юге столицы, была назначена взрывотехническая экспертиза.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    Комментарии (15)
    24 декабря 2025, 07:02 • Новости дня
    Верховный суд заявил о судебной ошибке в деле Долиной
    Верховный суд заявил о судебной ошибке в деле Долиной
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рассмотрение дела о продаже квартиры Ларисой Долиной завершилось отказом в удовлетворении исков певицы на основании ошибки предыдущих судов.

    В определении суда отмечается, что при рассмотрении иска певицы нижестоящие инстанции допустили ошибку, передает РИА «Новости».

    «Поскольку все необходимые юридически значимые обстоятельства дела по иску Долиной Л.А. установлены, а судами допущена ошибка в толковании и применении норм материального права, Судебная коллегия полагает возможным принять новое решение об отказе в удовлетворении требований», – говорится в документе.

    Напомним, изначально Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру, сообщив, что продала ее под влиянием мошенников. Позднее Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

    Комментарии (23)
    24 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Опубликован «мирный план» Украины из 20 пунктов

    Украинские СМИ опубликовали «мирный план» Киева из 20 пунктов

    Опубликован «мирный план» Украины из 20 пунктов
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В документе из 20 пунктов, который Киев представил США, предлагается создать международный фонд восстановления Украины и юридически обязывающий контроль за выполнением соглашения.

    Украинские СМИ опубликовали текст мирного плана Киева из 20 пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский передал американской стороне на недавних переговорах.

    В план вошли подтверждение суверенитета, соглашение о ненападении между Россией и Украиной с международным мониторингом на линии соприкосновения и гарантии безопасности от США, НАТО и Европы по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО, передает ТАСС.

    В отдельном пункте предусмотрена фиксация численности ВСУ на уровне 800 тыс. человек. Шестой пункт касается закрепления Россией обязательств о ненападении на Украину и страны Европы.

    Предусматривается вступление Украины в ЕС в будущем, предоставление Киеву так называемого глобального пакета помощи, а также создание фонда восстановления на сумму 800 млрд долларов.

    Украина также берет на себя обязательства зафиксировать безъядерный статус, ускорить соглашение о свободной торговле с США и внедрить образовательные программы по толерантности. Документ предусматривает попытку достигнуть соглашения по статусу ЗАЭС, свободу судоходства по Днепру, демилитаризацию Кинбурнской косы и обмен пленными по формуле «всех на всех».

    Соглашение предполагается сделать юридически обязывающим под контролем Совета мира под председательством президента США Дональда Трампа. После одобрения всеми сторонами режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно. Вопросы относительно территориальных претензий и присутствия ВСУ в Донбассе не нашли консенсуса между Украиной и США – Украина не согласилась выводить войска.

    Кроме того, Украина обязуется провести выборы «как можно скорее после подписания соглашения».

    Российские власти уже отмечали, что ряд пунктов плана, включая требования о выводе украинских войск из Донбасса и ограничения численности армии, противоречат позициям Москвы.

    Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США пытаются определить пределы компромисса России ради урегулирования конфликта на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что новые предложения Европы и Киева мешают достижению долгосрочного мирного соглашения.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам и напомнил, что условия для выхода из кризиса были озвучены в июне 2024 года.

    Путин также отметил, что главный барьер для диалога – позиция Киева, который отказывается обсуждать ключевые вопросы мирного плана.

    Комментарии (34)
    24 декабря 2025, 06:30 • Новости дня
    Полиция Подмосковья нашла перевозивших детей в курьерских сумках мужчин

    Tекст: Антон Антонов

    Двое граждан одного из государств Средней Азии были доставлены в полицию в Подмосковье за то, что перевозили детей в курьерских сумках на электровелосипедах, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Волк сообщила в Telegram, что сотрудники МУ МВД «Люберецкое» выяснили личности мужчин. Правонарушителей доставили в территориальный отдел полиции. Оба оказались гражданами одного из государств Средней Азии, 1964 и 1994 годов рождения.

    Уточняется, что двое мужчин перевозили двухлетних мальчика и девочку в сумках, прикрепленных к багажникам электровелосипедов. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье КоАП о нарушении правил дорожного движения, в отношении одного из них – также по статье о нарушении правил въезда в Россию либо режима проживания в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейские начали проверку после публикации в интернете видео, на котором двое курьеров перевозят детей в сумках на электровелосипедах.


    Комментарии (17)
    23 декабря 2025, 19:53 • Новости дня
    На границе России и Польши образовалась многокилометровая пробка
    На границе России и Польши образовалась многокилометровая пробка
    @ Aleksandra Szmigiel/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    На польско-российской границе у погранперехода Гжехотки образовалась огромная пробка на въезд в Россию.

    Сотни автомобилей выстроились на въезд в Калининградскую область, а многие водители и пассажиры вынуждены оставаться в машинах на ночь, ожидая досмотра, передает Ura.ru со ссылкой на Shot.

    По данным источника, постоянно в заторе находится более 200 автомобилей, часть из которых ожидает пересечения границы уже более суток.

    Причиной сложившейся ситуации стали усиленные проверки со стороны Польши. При этом на российской стороне границы серьезных очередей и скоплений транспорта нет.

    В основном в очереди стоят жители стран ЕС, в частности Польши и Германии. Многие из них направляются в Калининградскую область для празднования католического Рождества и Нового года, отмечая заметно более низкие цены в регионе по сравнению с польскими и немецкими городами. Кроме того, в пробке находится существенное число россиян, проживающих в Европе и возвращающихся к своим семьям на время праздников.

    В октябре тысячи фур застряли в пробках на границе Казахстана.

    Комментарии (3)
    24 декабря 2025, 01:31 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал счета Чубайса по иску «Роснано»
    Суд в Москве арестовал счета Чубайса по иску «Роснано»
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Счета Анатолия Чубайса почти на 11,9 млрд рублей заблокированы по иску «Роснано», говорится в решении Арбитражного суда Москвы.

    Арбитражный суд Москвы принял решение об обеспечительном аресте счетов Чубайса на общую сумму 11 896 910 244 рубля 90 копеек, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, аналогичные меры коснулись еще 12 ответчиков, среди которых экс-министр экономики Яков Уринсон и исполнительный директор УК «Роснано» Борис Подольский.

    На счетах Уринсона арестовано свыше 8 млрд рублей, а у Подольского – почти 6 млрд рублей. Все 13 фигурантов дела так или иначе связаны с деятельностью «Роснано».

    В документах суда отмечается, что у «Роснано» имеются основания опасаться вывода активов фигурантами дела за границу после получения иска, а сложность и объем материалов могут затянуть процесс.

    «Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации», – сказано в решении суда об аресте счетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа «Роснано» потребовала взыскать почти 12 млрд рублей убытков с бывшего руководства, включая Анатолия Чубайса. Претензии связаны с провалом проекта Crocus, одобренного в 2011 году, целью которого было создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России. «Роснано» указала, что средства были потрачены не по назначению и ушли на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием, из-за чего вернуть инвестиции стало невозможно.

    Комментарии (27)
    24 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы

    Ветеран ФСБ назвал подрыв полицейских на юге Москвы диверсией спецслужб Украины

    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, изначально мог быть жертвой мошеннической схемы. Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Филатов.

    «Взрыв на улице Елецкой на юге Москвы – диверсионный акт, а заказчиками, скорее всего, являются украинские спецслужбы», – считает Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа». Собеседник напомнил о методах противника: обмануть человека, а потом его шантажировать.

    «Чаще всего «на крючок» попадаются несовершеннолетние, потому что они более доверчивы. Но иногда в капкан мошенников, действующих с территории Украины, попадают и взрослые люди. Сначала их просят под разными предлогами назвать код из СМС и личные данные, а затем начинают оказывать давление на них, упоминая, например, якобы донаты в пользу ВСУ или потерю гражданами России своих средств», – детализировал спикер.

    «В результате человек, желая, чтобы от него отстали и он вернулся к прежней жизни, готов оказать им «услугу», – добавил Филатов. Он допускает, что подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, мог быть жертвой такой мошеннической схемы.

    «Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы. Или его задачей было подложить взрывное устройство под служебную машину полиции. Кстати, непонятно, сам он взорвался или его СВУ привели в действие дистанционно. Следствие, уверен, во всем разберется», – рассуждает ветеран ФСБ.

    Если подтвердится версия с закладкой взрывчатки, то возникает вопрос, почему целью стал автомобиль полиции. Прежде украинские спецслужбы нацеливались на высокопоставленных чиновников, политических деятелей и генералов Генштаба. «Это диверсии разного уровня как по затратам, так и по эффекту», – указал Филатов.

    «Чтобы подложить СВУ под машину, скажем, чиновника, необходимо провести разведывательную деятельность. Я думаю, что к убийству генерала Сарварова причастны люди, прошедшие подготовку, а не кто-то, обманутый мошенниками, с испугу согласившийся на преступление. Для Украины последние – расходный материал, и цели для них подбираются более доступные, как, например, машина ДПС», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, противник не оставляет попыток повлиять на российское гражданское общество: вызвать некую тревогу, неуверенность в завтрашнем дне, страх, что взрыв может произойти не с машиной ДПС, а в месте большого скопления людей», – добавил спикер. На этом фоне он призвал государственные структуры России проводить более активные профилактические действия с гражданами.

    «На мой взгляд, важно также, чтобы человек, который оказался перед выбором: совершить под давлением украинских спецслужб диверсию или прийти в полицию с проблемой шантажа, с повинной – выбирал второе. Люди этого не делают, потому что боятся преследования. Если была бы практика, что попавший в такие «ножницы» и обратившийся в правоохранительные органы освобождается от ответственности, то, может быть, взрывов и поджогов стало бы меньше», – полагает Филатов.

    «Более того, в такой ситуации у силовиков появилась бы возможность вести оперативную игру и выявлять тех, кто передает взрывные устройства, а также оперативно раскрывать преступные сети, которые представляют большую опасность, чем исполнитель», – считает он.

    Военный журналист Роман Сапоньков, в свою очередь, призывает серьезнее взяться за деятельность кол-центров. «Это серьезная диверсионная разведдеятельность врага. И они годами оттачивали умение по вербовке, просто делали это через подбор скриптов через кражу денег, таким образом еще и находясь на полной самоокупаемости», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, в результате взрыва на Елецкой улице в Москве погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС, сообщил СКР. По данным следствия, в ночь на 24 декабря инспекторы увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство.

    «В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», – говорится в заявлении. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств).

    Столичное управление Госавтоинспекции сообщило, что погибшие – 24-летний лейтенант Илья Климанов и 25-летний лейтенант Максим Горбунов. Климанов пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, у него остались супруга и девятимесячная дочь.

    Следователи рассматривают несколько версий подрыва полицейских в Москве, среди них – случайная детонация взрывного устройства; ошибка мужчины, у которого была бомба, в результате чего произошел подрыв; полицейские могли спугнуть подрывника, когда он закладывал взрывное устройство, поэтому он решил привести его в действие, передает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Также изучается версия о том, что подрывник действовал по указанию мошенников. По данным Telegram-канала «112», мужчину обманули под предлогом взлома аккаунта «Госуслуг» и убедили приехать в Москву из Ивановской области. Мошенники поручили мужчине заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудников полиции.

    22 декабря в этом же районе, на соседней улице Ясеневой, произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника Управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России. По одной из версий, к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы.

    Комментарии (15)
    24 декабря 2025, 10:57 • Новости дня
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских активистов, обвиняя их в попытках вынудить американские платформы ограничивать точки зрения из США, сообщает Axios.

    Администрация Дональда Трампа ввела визовые ограничения для пяти граждан Европы, которых Госдепартамент США обвинил в «принуждении американских платформ к цензуре» неугодных им взглядов, передает Axios.

    Среди тех, кому теперь запрещен въезд в США, оказался экс-комиссар Евросоюза Тьерри Бретон, которого в Госдепе назвали «главным вдохновителем» закона о цифровых услугах (DSA). Этот акт обязывает соцсети ужесточать модерацию контента.

    На платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Бретон назвал действия американских властей «охотой на ведьм». Он с 2019 по 2024 год руководил цифровым регулированием ЕС и неоднократно спорил с союзником Трампа Илоном Маском по поводу выполнения требований DSA. Сам Маск ранее подвергался критике со стороны Евросоюза за распространение дезинформации.

    Госдепартамент также ввел ограничения для главы Центра противодействия цифровой ненависти Имрана Ахмеда (с которым Мaск судился из-за разоблачения языка вражды на X), исполнительного директора Global Disinformation Index Клэр Мелфорд, а также Жозефины Баллон и Анны-Лены фон Ходенберг из немецкой HateAid. По заявлению госсекретаря Марко Рубио, все эти деятели целенаправленно пытались «принудительно подавлять» американские компании и спикеров.

    Рубио отметил, что «подобные проявления экстерриториальной цензуры больше не будут терпеться», и подчеркнул: внешнеполитический курс Трампа с приоритетом национального суверенитета предполагает реагирование на попытки зарубежных структур ограничивать свободу слова для американских граждан. Он добавил, что Госдеп готов расширять этот ограничительный список, если «курс не будет пересмотрен».

    Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж «решительно осуждает» американские ограничения. По его словам, DSA был одобрен демократическим путем и «никак не распространяется на США». В свою очередь представители HateAid назвали меры администрации Трампа «проявлением репрессий» и подчеркнули, что не поддадутся запугиванию.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал новые визовые ограничения, введенные США против ряда иностранных активистов из-за цензуры американских платформ.

    Дмитриев иронично отметил, что Урсула «Pfizer» фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список лиц, которым запрещен въезд в США.

    Комментарии (5)
    24 декабря 2025, 10:15 • Новости дня
    Самолет «Байкал» совершил первый полет с отечественным двигателем ВК-800
    Самолет «Байкал» совершил первый полет с отечественным двигателем ВК-800
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Летные испытания легкого многоцелевого самолета «Байкал» с новым отечественным двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901 стартовали на аэродроме Уральского завода гражданской авиации, сообщил Минпромторг.

    Министерство опубликовало в своем Telegram-канале фотографии первого полета самолета с полностью российской силовой установкой.

    «На аэродроме Уральского завода гражданской авиации начались летные испытания нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в составе самолета «Байкал», – говорится в сообщении.

    Ранее в Минпромторге сообщили, что в ближайшее время состоится первый полет легкомоторного самолета «Байкал» с российским двигателем ВК-800.

    В ноябре Росавиация сообщала, что испытательный полет прототипа «Байкала» с двигателем ВК-800 и винтом АВ-901 запланирован на последние месяцы 2025 года.

    Комментарии (9)
    24 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы и стоящие за ними спецслужбы Британии и США, которые, вероятно, организовали подрыв бомбы, убивший двух сотрудников ДПС в Москве, пытаются открыть второй фронт внутри России, заявил военкор Александр Сладков.

    «Я считаю, что спецслужбы Украины (Англии и США) пытаются открыть свой второй (диверсионный) фронт внутри России», – пояснил Сладков в своем Telegram-канале.

    В связи с этим нападением необходимо ответить на два главных вопроса: способны ли российские силовые структуры быстро и масштабно этому противодействовать и сработает ли система «Безопасный город» Москвы.

    «Росгвардия, я думаю, готова. МВД при дефиците сотрудников, особенно работающих на земле – не готово, такое на пике возможностей полиции давно было на виду, и никто особо этим взволнован не был», – продолжил рассуждения журналист.

    Сладков выразил уверенность, что спецслужбы смогут применить большой опыт борьбы с бандподпольем и использовать его по всей России.

    Также необходимо понять, как быстро найдут убивших сотрудников ДПС и генерала Генштаба ВС России Сарварова.

    «Мы увидим: система «Безопасный город» – это миф или реальность. Результаты должны быть объявлены на этой неделе. Любая затяжка – демонстрация слабости», – заключил Сладков.

    В ночь на среду в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека у служебной машины полиции. Когда они подошли к нему, сдетонировало взрывное устройство. Все трое погибли.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    Комментарии (12)
    24 декабря 2025, 01:57 • Новости дня
    Названа возможная причина крушения самолета с начальником генштаба Ливии

    Tекст: Антон Антонов

    Причиной крушения самолета Falcon 50, на борту которого был начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад, могли стать перебои в работе электросистемы, сообщает Al Hadath.

    По данным Al Hadath, именно проблемы с электросистемой вынудили экипаж запросить экстренную посадку вскоре после взлета из аэропорта в Анкаре, передает ТАСС.

    Правительство национального единства Ливии, находящееся в Триполи, объявило о введении трехдневного траура, сообщает Libya al-Ahrar.

    Глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран рассказал, что всего на борту находились семь человек, включая начальника генштаба ВС Ливии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад погиб в авиакатастрофе после вылета его самолета из Анкары.

    Комментарии (3)
    24 декабря 2025, 09:48 • Новости дня
    Погибшим при взрыве в Москве сотрудникам ДПС было 24 и 25 лет
    Погибшим при взрыве в Москве сотрудникам ДПС было 24 и 25 лет
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудникам ДПС, погибшим при исполнении служебных обязанностей от взрыва в столице лейтенантам Илье Климанову и Максиму Горбунову, было 24 и 25 лет соответственно, сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

    Климанов пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года, Горбунов поступил на службу в органы в феврале 2022 года, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    У Горбунова дома остались жена и девятимесячная дочь.

    Напомним, согласно данным СК, в ночь на среду на улице Елецкой в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека у служебной машины полиции. Когда они подошли к нему, сдетонировало взрывное устройство. Все трое погибли.

    В ГУ МВД по Москве сообщили, что окажут семьям погибших сотрудников всестороннюю поддержку.

    Комментарии (8)
