Эстония запустила новую РЛС у границы России

Закрыта лазейка для повторного въезда выдворенных из России иностранцев

Tекст: Валерия Городецкая

Гребенкин напомнил, что в прошлом году стартовал эксперимент по сбору биометрических данных мигрантов в пунктах пропуска Москвы и Оренбургской области, передает Ura.ru. За это время было выявлено свыше 40 тыс. человек с поддельными документами, ограничениями на въезд или находящихся в розыске.

Кроме того, в июне этого года начался второй этап эксперимента, теперь поездки иностранных граждан в Россию можно предварительно одобрить через специальное мобильное приложение. За прошедшее время органы внутренних дел обработали около 94,1 тыс. обращений, из них одобрили 91,8 тыс. поездок. Также нашли более 2,3 тыс. человек, которым запрещено въезжать в Россию.

С 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области начали еще один эксперимент по регистрации безвизовых трудовых мигрантов в Многофункциональном миграционном центре «Сахарово». За местонахождением мигрантов следят с помощью геолокации и мобильного приложения «Амина». Иностранные граждане должны установить приложение на свои устройства и указывать в нем, где они находятся. Сейчас приложение установили почти 1 млн иностранцев, а на миграционный учет поставили более 710 тыс. человек. Эксперимент планируют закончить 1 сентября 2029 года, а потом распространить опыт на всю страну.

Гребенкин также сказал, что до 30 июня 2026 года МВД должно создать государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». В нем будут данные обо всех иностранцах и лицах без гражданства, которые приезжают, уезжают и находятся в России. Замсекретаря Совбеза добавил, что уже сейчас можно поставить иностранца на миграционный учет через Единый портал государственных и муниципальных услуг. По данным МВД России, в 2025 году этим сервисом воспользовались более 5,5 млн раз – это больше 45% от всех случаев постановки на миграционный учет.

Напомним, в течение 2024 года в Россию прибыли более 6 млн мигрантов, при этом примерно половина из них приехала для трудоустройства.

В сентябре в России обновили правила контроля въезда мигрантов.