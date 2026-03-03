Взрыв вызвал пожар в посольстве США в Эр-Рияде

Tекст: Денис Тельманов

Пожар произошел в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва, передает Reuters. Агентство ссылается на информацию, предоставленную двумя осведомленными источниками.

В сообщении уточняется: «Пожар в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва». Других подробностей о причинах инцидента и возможных пострадавших пока не приводится.

На фоне этого события сохраняется напряженность в регионе из-за недавних атак США и Израиля по объектам на территории Ирана, а также ответных ударов Ирана по израильским и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс зданий американского посольства в Кувейте подвергся атаке беспилотника.

Иракские военные пресекли попытку проникновения беспилотника к периметру тюрьмы в Абу-Грейбе.

Дипломатическое представительство США в Манаме, столице Бахрейна, прекратило работу из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.