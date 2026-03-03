Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.2 комментария
Взрыв вызвал пожар в посольстве США в Эр-Рияде
В столице Саудовской Аравии после взрыва вспыхнул пожар в здании посольства США, о происшествии сообщили два независимых источника.
Пожар произошел в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва, передает Reuters. Агентство ссылается на информацию, предоставленную двумя осведомленными источниками.
В сообщении уточняется: «Пожар в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва». Других подробностей о причинах инцидента и возможных пострадавших пока не приводится.
На фоне этого события сохраняется напряженность в регионе из-за недавних атак США и Израиля по объектам на территории Ирана, а также ответных ударов Ирана по израильским и американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс зданий американского посольства в Кувейте подвергся атаке беспилотника.
Иракские военные пресекли попытку проникновения беспилотника к периметру тюрьмы в Абу-Грейбе.
Дипломатическое представительство США в Манаме, столице Бахрейна, прекратило работу из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.