Кремль анонсировал встречи Путина 9 мая с зарубежными политиками

Ушаков: Путин 9 мая проведет в Москве контакты с зарубежными государственными деятелями

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин 9 мая проведет международные контакты с зарубежными государственными деятелями, передает РИА «Новости». Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что уже целый ряд зарубежных политиков изъявили желание приехать в российскую столицу в этот день.

«Будут и международные контакты нашего президента», – заявил Ушаков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым. Он также добавил, что Москва уже подтвердила приглашение нескольким зарубежным государственным деятелям, не уточнив, о каких именно лидерах идет речь.

Президент России Владимир Путин выразил признательность главам государств стран СНГ за участие в мероприятиях 80-летия Победы в Москве.