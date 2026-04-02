Первая за полвека пилотируемая миссия США стартовала к Луне
С мыса Канаверал во Флориде стартовала первая более чем за 50 лет миссия NASA к Луне. На борту корабля Orion находятся четверо астронавтов. Пилотируемый полет займет в общей сложности десять дней (фото: Joel Kowsky/NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Планируется, что астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен совершат облет вокруг Луны без высадки на ее поверхность, после чего вернутся на Землю (фото: Aubrey Gemignani/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Символично, что миссия «Артемида II» стартовала с той же стартовой площадки во Флориде, откуда много лет назад отправлялись исследователи программы «Аполлон» на Луну (фото: Keegan Barber/NASA/imago-images/Global Look Press)
«Ракета высотой в 32 этажа, на борту которой находились трое американцев и один канадец, стартовала с космодрома имени Кеннеди NASA, где собрались десятки тысяч людей, чтобы стать свидетелями начала этой новой эры. Толпы также заполнили окружающие дороги и пляжи», – передавало Associated Press (AP) (фото: Keegan Barber/NASA/imago-images/Global Look Press)
Вскоре после старта астронавты сообщили о поломке туалета на корабле. Впрочем, специалисты с Земли оперативно дистанционно подключились к процессу устранения неполадок. Согласно заявлению NASA, сейчас все работает в штатном режиме (фото: Bill Ingalls/NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Нынешний полет – второй этап проекта лунной программы США. Первый предусматривал беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Он состоялся 16 ноября – 11 декабря 2022 года (фото: Joel Kowsky/NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Полноценная высадка астронавтов на поверхность Луны ожидается в рамках программы «Артемида III». В июне 2025 года министр транспорта США Шон Даффи уверял, что люди высадятся на Луне через 3,5 года, однако до этого в NASA называли срок – середина 2027 года (фото: Zuma\TASS)
Последняя высадка человека на Луну состоялась в декабре 1972 года: астронавты Юджин Сернан и Харрисон Шмитт пока являются последними людьми, ступавшими на поверхность спутника Земли (фото: Zuma\TASS)