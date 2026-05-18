Фидан и Мерц наметили переговоры в Берлине

Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.
Глава МИД Турции Фидан и канцлер ФРГ Мерц наметили переговоры в Берлине
В понедельник руководитель турецкого МИД Хакан Фидан прибыл в немецкую столицу для участия в третьем заседании механизма стратегического диалога двух стран.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проведет рабочие встречи с высшим руководством Германии, передает РИА «Новости».
«Сегодня министр иностранных дел Хакан Фидан в рамках визита в Германию будет принят канцлером Федеративной Республики Германия Фридрихом Мерцем», – сообщил представитель турецкого ведомства.
Дипломат также возглавит третье заседание механизма стратегического диалога двух государств совместно с немецким коллегой Йоханом Давидом Вадефулем. Ожидается, что стороны сделают совместное заявление и ответят на вопросы журналистов.
Программа визита также включает отдельную беседу руководителя турецкой дипломатии с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендриком Вюстом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный Берлин объяснил публичные разногласия Фридриха Мерца и Дональда Трампа обычным недоразумением.
Политолог Александр Рар указал на приоритетность поддержки Украины для немецкого канцлера.