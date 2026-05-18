  Зафиксирована высокая активность ВСУ возле Энергодара и ЗАЭС
    «Золотые линкоры» США умрут до рождения
    Скачко оценил дело против второй после Ермака «любимой жены» Зеленского
    Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
    В кортеже Трампа в Пекине заметили загадочные китайские внедорожники
    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву
    Власти ДНР рассказали об охвате Константиновки с востока
    Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины
    Израиль начал применять закон о смертной казни террористов
    Российских гимнастов допустили до соревнований с национальным флагом
    Мнения
    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Леше был стержень.

    18 мая 2026, 09:03 • Новости дня

    Фидан и Мерц наметили переговоры в Берлине

    Tекст: Мария Иванова

    В понедельник руководитель турецкого МИД Хакан Фидан прибыл в немецкую столицу для участия в третьем заседании механизма стратегического диалога двух стран.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проведет рабочие встречи с высшим руководством Германии, передает РИА «Новости».

    «Сегодня министр иностранных дел Хакан Фидан в рамках визита в Германию будет принят канцлером Федеративной Республики Германия Фридрихом Мерцем», – сообщил представитель турецкого ведомства.

    Дипломат также возглавит третье заседание механизма стратегического диалога двух государств совместно с немецким коллегой Йоханом Давидом Вадефулем. Ожидается, что стороны сделают совместное заявление и ответят на вопросы журналистов.

    Программа визита также включает отдельную беседу руководителя турецкой дипломатии с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендриком Вюстом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный Берлин объяснил публичные разногласия Фридриха Мерца и Дональда Трампа обычным недоразумением.

    Политолог Александр Рар указал на приоритетность поддержки Украины для немецкого канцлера.

    17 мая 2026, 16:01 • Новости дня
    Партия АдГ потребовала проведения досрочных выборов в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Правая оппозиция выступила за немедленное голосование в Германии после резкой критики со стороны премьер-министра Баварии Маркуса Зедера.

    Политики из «Альтернативы для Германии» отреагировали на резкие высказывания лидера Христианско-социального союза Маркуса Зедера, передает РИА «Новости». Накануне премьер-министр Баварии охарактеризовал объединение как главную угрозу демократии.

    В ответ представители оппозиции опубликовали официальное обращение. «Зедер называет АдГ «худшей правой организацией Европы» и имеет в виду 29% избирателей. Тот, кто так отзывается о собственном народе, не имеет права оставаться в демократическом обществе. Досрочные выборы – сейчас», – говорится в публикации.

    Согласно свежим результатам опроса института INSA, уровень поддержки оппозиционеров достиг рекордных 29%. Сопредседатель политической силы Алиса Вайдель указала на неизбежность грядущих перемен в стране.

    При этом 23 февраля в государстве уже состоялось досрочное голосование, на котором победил блок ХДС/ХСС. Тогда правые заняли второе место с результатом 20,8%, а в апреле была сформирована новая правящая коалиция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии Алиса Вайдель заявила о неизбежности смены политического курса ФРГ.

    Уровень поддержки правящей коалиции за год снизился почти на семь процентных пунктов.

    В конце апреля рейтинг ведущей оппозиционной силы взлетел до беспрецедентных 28 процентов.

    16 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Упавший в турецком Самсуне беспилотник оказался украинским

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Упавший на территории турецкого города Самсун дрон принадлежал украинским военным и мог отклониться от заданного маршрута из-за серьезной технической неисправности, пишут турецкие СМИ.

    Рухнувший в черноморской провинции Турции Самсун БПЛА оказался украинским, сообщает издание Dogru Haber. По предварительным данным, беспилотник сбился с курса в результате технической неполадки.

    «Группы, обеспечивающие безопасность района, собрали обломки беспилотного летательного аппарата, весящего около 25 килограммов. В результате инцидента никто не пострадал», – говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 16 мая неопознанный летательный аппарат рухнул на жилую улицу турецкого города Самсун.

    Ранее, в марте жители турецкого района Карасу нашли на побережье Черного моря фрагменты неизвестного беспилотника. А в декабре прошлого года турецкие фермеры обнаружили неопознанный дрон на пустыре в провинции Балыкесир.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    16 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    Пнувший кошку россиянин оказался в депортационном центре Антальи

    Tекст: Мария Иванова

    В турецкой Анталье готовят к депортации россиянина, ударившего ногой бездомных кошку и собаку под камерами уличного видеонаблюдения.

    Турецкие правоохранительные органы взяли под стражу мужчину с гражданством России, передает РИА «Новости». Поводом для разбирательства послужили записи с уличных камер видеонаблюдения, запечатлевшие нападение на животных.

    Инцидент вызвал общественный резонанс после публикации роликов в соцсетях. На кадрах видно, как иностранец грубо пинает кошку, которую подкармливали местные торговцы, а затем нападает на собаку. После дачи показаний нарушителя перевели в специализированное учреждение.

    «По имеющейся информации, российский гражданин, проживающий в Анталье на основании вида на жительство, задержан по подозрению в жестоком обращении с животными. В настоящее время он находится в депортационном центре Антальи и ожидает депортации, обращений в Генконсульство с его стороны не поступало», – говорится в заявлении российской дипмиссии.

    Отечественные дипломаты уже связались с турецкими ведомствами по поводу данной ситуации. Они выразили готовность оказать задержанному необходимое консульское содействие в рамках своих полномочий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года турецкий суд депортировал россиянина из Стамбула за фотографирование женщины в метро.

    В начале мая полиция Таиланда задержала гражданина России на Пхукете за организацию нелегальных рыболовных туров.

    16 мая 2026, 16:02 • Новости дня
    Фицо возмутили планы Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил резкое недовольство из-за попыток Берлина обсудить его визит в российскую столицу на День Победы.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал видеообращение, в котором прокомментировал ситуацию вокруг приезда в страну канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает ТАСС.

    «Меня шокировало, когда я получил сообщение, что он должен со мной поговорить о моей поездке в Москву. Какое дело германскому федеральному канцлеру до этого, ездил я или нет в Москву», – заявил премьер-министр.

    Фицо пояснил, что немецкий лидер собирался приехать в республику по личным вопросам 29 и 30 мая. Политики заранее созвонились и договорились организовать рабочую встречу за обедом 29 мая.

    Ранее словацкие средства массовой информации написали, что канцлер ФРГ отменил визит именно из-за поездки премьера в Россию 9 мая. Позже представитель немецкого правительства опроверг эти данные, сообщив агентству TASR об отсутствии планов посещать Братиславу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо «серьезный разговор» из-за визита в Москву.

    Позже глава немецкого правительства отменил запланированный рабочий визит в Братиславу. Сам словацкий премьер призвал не искать сенсаций в изменениях графика политика.

    16 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    Spiegel: Партия АдГ захотела перезапустить газопровод «Северный поток»
    Tекст: Мария Иванова

    В случае успеха на региональных выборах в Мекленбурге-Передней Померании партия «Альтернатива для Германии» намерена отремонтировать и запустить газопровод «Северный поток», пишет Spiegel.

    Проект правительственной программы немецкой оппозиции предполагает реанимацию балтийского энергетического маршрута, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    «Северный поток» должен быть отремонтирован, а газопровод через Балтийское море вновь введен в эксплуатацию», – говорится в документе.

    Журналисты отмечают, что это не просто предвыборный лозунг, а конкретный план действий. Земельные выборы в Мекленбурге-Передней Померании пройдут 20 сентября 2026 года. Сейчас рейтинг партии достигает 35%, поэтому ее вхождение в местный кабмин считается практически неизбежным.

    Взрывы на двух российских экспортных магистралях произошли 26 сентября 2022 года. В компании Nord Stream AG тогда назвали масштаб разрушений беспрецедентным и затруднились оценить сроки ремонта. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва запрашивала информацию о ходе расследования диверсии. Однако российская сторона так и не получила официальных данных от европейских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла потребовал возобновления поставок российского газа.К

    В прошлом году к кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель пообещала перезапустить этот газопровод в случае победы на выборах.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о планах немецких властей окончательно закрыть данный энергетический проект.

    15 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Канцлера ФРГ Мерца освистали второй раз за неделю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Выступление немецкого канцлера Фридриха Мерца прервали свистом и выкриками во время обсуждения проблем молодого поколения на Дне католиков в Вюрцбурге.

    Канцлера ФРГ Фридриха Мерца во второй раз за неделю освистали на публичном мероприятии, когда он пытался объяснить свои слова о «ленивой» молодежи, отмечает РИА «Новости». Инцидент произошел на Дне немецких католиков в Вюрцбурге, где политику задали вопрос о недовольстве молодых людей, сталкивающихся с ростом стоимости жизни и высокими социальными взносами, когда их называют «уклоняющимися от работы».

    «Никто в моей партии никогда не говорил, что люди в Германии ленивы. В том числе я… Нет, я указал, что, например, в такой стране, как Швейцария, люди работают на 200 часов в год больше, чем в Германии», – заявил канцлер. Он успел добавить, что задается вопросом о целесообразности четырехдневной рабочей недели, после чего в зале раздался свист. Модератор был вынужден прервать дискуссию.

    Позднее репортер телеканала Phoenix, транслировавшего мероприятие, сообщила, что двух девушек, освиставших Мерца, вывела полиция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцлера ФРГ освистали делегаты съезда немецких профсоюзов во время обсуждения пенсионной реформы. До этого глава правительства Германии призвал граждан страны больше работать. А в конце апреля Мерц занял последнее место в рейтинге популярности государственных деятелей Германии.

    17 мая 2026, 15:59 • Новости дня
    Россиянин попал в турецкую тюрьму после конфликта с местным жителем

    Tекст: Ольга Иванова

    В турецкой Анталье после ссоры с местным жителем задержан и взят под стражу гражданин России, на которого оппонент написал заявление в полицию.

    Мужчина находится под стражей на территории Антальи, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на фоне разногласий с местным жителем, который обратился за помощью к силовикам.

    «По имеющейся информации, российский гражданин был задержан турецкими правоохранительными органами по заявлению гражданина Турции в результате произошедшего между ними конфликта», – рассказали в дипломатической миссии.

    Сейчас арестованный получает необходимую помощь. Дипломаты организовали для него консультацию с квалифицированным адвокатом. Сотрудники генерального консульства поддерживают связь с супругой задержанного и представителями турецкой стороны, они готовы оказать всю возможную поддержку в рамках своих полномочий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Антальи задержали гражданина России за жестокое обращение с животными.

    Несколькими днями ранее турецкий суд приостановил экстрадицию обвиняемой в мошенничестве россиянки Эльвиры Мадияровой.

    В ноябре прошлого года житель России ранил ножом свою супругу во время ссоры в турецкой Аланье.

    15 мая 2026, 14:47 • Новости дня
    Захарова высмеяла слова канцлера Германии о бесполезности споров с Трампом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высмеяла признание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о бессмысленности дискуссий с главой США.

    Дипломат отреагировала на заявление Фридриха Мерца в своем Telegram-канале.

     «Д – демократия, С – солидарность, союзничество, Н – НАТО, нуачтовыхотели», – написала Мария Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц признался в сложностях работы при нынешней американской администрации.

    Официальный Берлин назвал публичные разногласия двух политиков обычным недоразумением.

    Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал работу немецкого лидера.

    17 мая 2026, 15:50 • Новости дня
    Welt сообщила о срыве массовой депортации сирийцев из Германии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия не может возобновить депортацию сирийских беженцев, в первую очередь совершивших преступления, поскольку с конца января федеральные земли не получают необходимые для этого документы, сообщила газета Welt со ссылкой на сотрудников федеральных и земельных органов безопасности.

    Германия не может возобновить депортацию сирийских беженцев, в том числе совершивших преступления, из-за отсутствия необходимых документов, передает РИА «Новости». С конца января федеральные земли перестали получать бумаги, заменяющие паспорта, которые требуются для возвращения людей на родину.

    «С конца января ни одна немецкая земля не получила от федеральной полиции документы, заменяющие паспорт, для депортации тысяч сирийцев... Эти документы необходимы, когда ФРГ хочет вернуть человека на родину, но у него нет действительного удостоверения личности», – говорится в публикации газеты Welt.

    По информации федеральной полиции, на конец марта в стране находилось более 11 тысяч сирийцев, обязанных покинуть Германию. Министр внутренних дел земли Гессен Роман Позек призвал правительство создать необходимые условия для депортации путем прямых переговоров с сирийскими властями.

    Кроме того, после восстановления авиасообщения с Сирией в 2025 году зафиксированы случаи незаконной переправки мигрантов воздушным путем. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности поддержать возвращение до 80% сирийцев на родину в ближайшие три года, что одобряют более 60% граждан Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о желании вернуть на родину 80% сирийских беженцев к 2029 году.

    Ранее он отметил отсутствие оснований для предоставления им убежища в Германии.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил намерение инициировать репатриацию совершивших преступления сирийских граждан.

    16 мая 2026, 18:57 • Новости дня
    Лидер АдГ заявила о неизбежности политического поворота в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Рейтинг немецких правых достиг исторического максимума, позволив оппозиции уверенно обойти правящую коалицию и заявить о неизбежной смене политического курса ФРГ.

    Сопредседатель партии Алиса Вайдель прокомментировала данные свежего социологического опроса института INSA, передает РИА «Новости».

    «Политический поворот неизбежен – мы вновь поставим интересы нашей страны и наших граждан на первое место», – подчеркнула политик.

    Согласно результатам исследования, уровень одобрения «Альтернативы для Германии» поднялся до 29%. При этом позиции правящего блока ХДС/ХСС ослабли до 22%, а Социал-демократической партии – до 12%. Рейтинг партии «Зеленые» вырос до 14%, тогда как поддержка «Левых» упала до 10%.

    Руководитель INSA Герман Бинкерт спрогнозировал, что политический ландшафт страны кардинально меняется. По его оценке, в будущем основная предвыборная борьба развернется исключительно между правым флангом в лице АдГ и левоцентристами из партии «Зеленые».

    На досрочных парламентских выборах в феврале 2025 года победил блок ХДС/ХСС. АдГ тогда заняла второе место с результатом 20,8%, а СДПГ показала худший итог в своей истории, набрав 16,4% голосов избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с резким падением рейтингов.

    В конце апреля уровень поддержки оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» достиг рекордных 28%. После прошлых парламентских выборов Алиса Вайдель заявила о готовности войти в правительство.

    18 мая 2026, 05:07 • Новости дня
    Welt: Киев ожидают последствия из-за налета на Москву

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удары украинских беспилотников по российской столице и Подмосковью неизбежно обернутся серьезными ответными мерами, пишут немецкие СМИ.

    «Русские, конечно, не будут смотреть, как нападают на столицу. Это будет иметь последствия», – указало издание Welt, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 17 мая украинские беспилотники массово провели массовую атаку на Московский регион, погибли три человека.

    Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил увеличить количество мобильных огневых групп для защиты от дронов.

    16 мая 2026, 14:02 • Новости дня
    Турецкого певца Ипека приговорили к трем годам тюрьмы за посты про Израиль

    Tекст: Мария Иванова

    Суд Стамбула назначил местному артисту Яшару Ипеку три года лишения свободы за публикации о Газе после официальной жалобы Фонда главного раввина Турции.

    Турецкий исполнитель Яшар Ипек получил три года лишения свободы за публикации, осуждающие действия Израиля в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Уголовное дело возбудили после жалобы Фонда главного раввина Турции из-за конкретных высказываний музыканта.

    «Решение по делу Яшара Ипека было вынесено 21-м уголовным судом первой инстанции Стамбула», – пишет газета Yeni Akit. Отмечается, что посты артиста касались убийств и атак в палестинском анклаве.

    Подробности обвинений и информация о вступлении приговора в силу пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о полном разрыве дипломатических отношений с Израилем.

    Стамбульская прокуратура потребовала пожизненного заключения для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Турецкий МИД осудил действия израильских военных против гуманитарной флотилии.

    16 мая 2026, 12:02 • Новости дня
    Неизвестный беспилотник упал на улицу в турецком Самсуне

    Tекст: Мария Иванова

    В турецком городе Самсун на побережье Черного моря произошло падение неопознанного дрона, в результате чего повреждения получили два жилых дома.

    Инцидент случился утром 16 мая в районе Казым Карабекир, передает ТАСС. Летательный аппарат рухнул прямо на городскую улицу, повредив крыши и выбив стекла в двух зданиях.

    В настоящее время специалисты выясняют принадлежность упавшего устройства. Известно, что длина беспилотника составляет около одного метра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Турция усилила защиту от сбившихся с курса беспилотников.

    Турецкие фермеры обнаружили неизвестный дрон на пустыре в провинции Балыкесир. Очевидцы передали найденный объект силам безопасности для детальной проверки.

    17 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Sozcu: Эрдоган планирует переписать конституцию Турции после саммита НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может начать активную политическую реформу и подготовку новой редакции основного закона страны после завершения июльского саммита Североатлантического альянса в Анкаре, пишет газета Sozcu.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен активизировать политическую жизнь в республике и предпринять конкретные шаги для принятия новой конституции, пишет газета Sozcu со ссылкой на бывшего депутата правящей партии Шамиля Тайяра, передает РИА «Новости». Сам Эрдоган ранее подтвердил, что власти продолжат работу над обновлением основного закона.

    «После саммита НАТО 7–8 июля в Анкаре в стране может начаться новый политический этап. С политической точки зрения, особенно с июля, Турция может перейти в новое русло. Предстоящие процессы могут усилить вероятность принятия новой конституции и "системной ревизии", а также привести к изменению политических союзов и баланса сил», – заявил экс-депутат.

    По информации Тайяра, в стране ведется «закрытая дипломатия», на которую влияют курдский вопрос и процессы внутри оппозиционной партии. Он также отметил, что у Эрдогана есть планы, позволяющие ему вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, при этом досрочные выборы не ожидаются. Внешнеполитическая напряженность вокруг Ирана может частично отвлечь внимание от внутренних реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости принятия новой конституции.

    Североатлантический альянс назначил проведение летнего саммита в Анкаре.

    Правящая Партия справедливости и развития обсудила варианты выдвижения действующего лидера на третий срок.

    16 мая 2026, 20:41 • Новости дня
    Прибыль немецкой Lufthansa Cargo выросла на 33% из-за ближневосточного кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Массовый перевод срочных грузов на авиацию из-за блокады Ормузского пролива позволил немецкому перевозчику Lufthansa Cargo увеличить квартальную прибыль на треть, несмотря на двукратное удорожание керосина.

    Операционная прибыль немецкой грузовой авиакомпании Lufthansa Cargo по итогам первых трех месяцев 2026 года увеличилась примерно на 33%, несмотря на двукратное удорожание авиатоплива. Об этом сообщил операционный директор компании Франк Бауэр, передает РИА «Новости».

    «С марта цены на керосин выросли вдвое», – отметил топ-менеджер в интервью газете Welt.

    По его словам, одной из главных причин взрывного роста заказов стала блокировка Ормузского пролива, из-за которой бизнес начал массово перенаправлять срочные грузы по воздуху. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке временно снизил мощности авиаперевозчиков из стран Персидского залива, что также сыграло на руку немецкой компании.

    Бауэр также исключил риск дефицита керосина в европейских хабах до середины июня включительно, даже если блокировка пролива затянется. Однако он признал возможное возникновение топливного дефицита и падение объемов авиаперевозок на 10-20% на некоторых зарубежных направлениях, в первую очередь в Азии. При этом стабильность работы самой Lufthansa Cargo гарантирована долгосрочными контрактами с поставщиками.

    Блокада морского трафика в районе Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ, была начата ВМС США 13 апреля. Американская сторона утверждает, что суда, не связанные с Ираном, могут свободно проходить через пролив, если не платят за это иранским властям, которые ранее заявляли о планах ввести такую плату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания Lufthansa отменила около 20 тыс. рейсов для экономии авиационного топлива.

    На фоне глобальной нехватки керосина немецкий перевозчик рассматривал варианты промежуточных посадок в Москве.

    Позже Иран и США достигли договоренности о постепенном открытии Ормузского пролива.

    Суд не дал экс-замминистра обороны Иванову уйти на СВО
    Авианосец Gerald R. Ford вернулся в США после рекордного похода
    Ростех анонсировал выпуск российского сверхтяжелого двигателя
    Поток переселенцев в Россию по госпрограмме сократился
    Полиция Британии начала расследование из-за спящей охраны короля
    Найденный под Владивостоком пароход перевозил таинственный груз
    Автолюбителям напомнили правила безопасности в жару

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    «Золотые линкоры» США умрут до рождения

    Появляются новые подробности о том, как в США видят облик перспективных линкоров типа «Трамп» – теперь выясняется, что корабль должен получить атомную энергетическую установку. Однако чем дальше, тем больше признаков того, что такие корабли не будут построены никогда. На пути у проекта стоят как минимум три препятствия. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации