Bloomberg: АдГ нацелилась на лидерство в Германии

Tекст: Ольга Иванова

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) поднялась на второе место на последних выборах, получив поддержку около 20,2% избирателей. Это позволило партии обогнать Социал-демократическую партию Германии, возглавляемую канцлером Олафом Шольцем, которая набрала лишь 16,2%. Несмотря на это, партия, вероятно, останется вне власти, так как все другие партии, включая победивших на выборах христианских демократов под руководством Фридриха Мерца, отказались от коалиции с националистами, сообщает Bloomberg.

Лидер АдГ Алиса Вайдель заявила о готовности войти в правительство и подчеркнула, что результаты выборов являются лишь началом движения к тому, чтобы стать крупнейшей партией в Германии. Вайдель выразила уверенность, что на следующих выборах АдГ сможет обойти Христианско-демократический союз (ХДС). Кампания Вайдель получила поддержку от администрации президента США и миллиардера Илона Маска. Она встретилась с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности, после того как последний выступил с критикой европейских лидеров за игнорирование ультраправых групп.

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил вмешательство в демократические процессы Германии, подчеркивая, что большинству немцев не приемлема позиция партии, минимизирующей роль нацистской диктатуры. Несмотря на это, АдГ продолжает набирать популярность, особенно на востоке страны и среди избирателей, разочарованных существующей политикой. Партия одержала свою первую победу на выборах в восточной земле Тюрингия, где получила почти треть голосов.

Некоторые части АдГ, включая три земельные ячейки на востоке, признаны экстремистскими службами безопасности Германии и могут подвергаться государственному наблюдению. Хотя не все члены партии придерживаются ультраправых взглядов, в АдГ присутствует этнонационалистическая идеология, которая противоречит Конституции Германии. Партия также выступает за отказ от интеграции в Европейский союз и выход из зоны евро, что противоречит десятилетиям политической и экономической интеграции.

Победу на выборах в Бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а «Альтернатива для Германии» заняла второе место, набрав соответственно 28,6% и 20,8% голосов. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии с 16,4%.