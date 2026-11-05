Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Дегтярев назвал бойкот сборной России по хоккею недобросовестной конкуренцией
Дегтярев связал бойкот матчей сборной России по хоккею со страхом конкуренции
Министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев заявил, что отказ хоккейных ассоциаций ряда западных стран от матчей со сборной России продиктован их желанием устранить конкурентов.
Попытки помешать возвращению России на международные турниры обречены на провал, передает ТАСС.
«Мы продолжаем наступательную дипломатически-юридическую операцию по поручению президента, целью которой является полноценное восстановление и возвращение в мировой спорт», – сказал Дегтярев.
По его словам, страна возвращается в мировой спорт, и 22 международные спортивные федерации уже допустили россиян к выступлениям под национальным флагом и с гимном. Глава Минспорта подчеркнул, что препятствия, которые чинят западные страны в хоккее, вызваны их намерением недобросовестно конкурировать на льду.
Ранее национальные хоккейные ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии объявили о бойкоте матчей против сборной России в ответ на решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд к участию в международных соревнованиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство туризма и спорта Словакии поприветствовало решение Спортивного арбитражного суда о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования.
Премьер-министр Канады Марк Карни отказался допускать российских спортсменов к участию в молодежном чемпионате мира.
Во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать допуск россиян к турнирам.