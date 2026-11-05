Охотовед исключил нашествие медведей-шатунов в Подмосковье

Охотовед Кречмар исключил нашествие медведей-шатунов в Подмосковье

Tекст: Вера Басилая

Кречмар пояснил, что учет медведей в Московской области невозможен и не ведется, однако их количество, скорее всего, очень невелико и колеблется от восьми до 120 особей, передает «Газета.Ru».

«Судя по всему, их все-таки очень немного, потому что если бы их было хотя бы 100, то мы бы их видели, мы бы сообщения о встрече с ними получали каждый день. При жуткой населенности Московской области об них бы спотыкались», – заявил Кречмар.

Он уточнил, что медведи находятся в Красной книге области, что означает отсутствие организации, ответственной за их учет. Кроме того, спрогнозировать поведение животных и погоду на зиму нельзя.

«У медведей не спячка, это зимний сон… Есть масса мест, где медведи в берлоги не ложатся или ложатся ненадолго… Ничего страшного от этого не происходит – живут они и живут», – добавил эксперт.

По его словам, слухи о шатунах вызваны фантомными болями на фоне действительно тяжелой ситуации с медведями в Южной Сибири.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг СМИ сообщили о возможном появлении медведей-шатунов в Подмосковье из-за затяжных дождей.

Кречмар опроверг риск массового появления гибридов белых и бурых медведей. В воскресенье Кречмар назвал причиной участившихся выходов белых медведей к людям таяние льдов.