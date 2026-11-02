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Зоолог отверг риск массового появления гибридов белых и бурых медведей
Зоолог Кречмар назвал маловероятным появление гибридов белых и бурых медведей
Массового появления гибридов белого и бурого медведя ожидать не стоит, сообщил зоолог, кандидат биологических наук Михаил Кречмар.
«Гон у бурого и белого медведя проходит с небольшим временным наложением – у белого медведя он в марте–апреле, у бурого – в мае–июне. Иногда случаются в природе гибриды», – заявил Кречмар, добавив, что за последние 30 лет было всего два таких случая, передает ТАСС.
В 2006 году на Северо-Западных территориях Канады был застрелен необычный белый медведь с бурыми отметинами и нехарактерной мордой. Анализ ДНК подтвердил, что это гибрид белого медведя и гризли. Позднее в том же регионе застрелили еще одного медведя, который оказался потомком гибридной матери и отца-гризли.
Ранее заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета Александр Савченко отмечал, что гибриды могут появиться из-за изменения ареала обитания видов и роста популяции бурого медведя. Эксперты считают, что такие животные могут быть более агрессивны и опасны для людей.
Белый медведь – крупнейший сухопутный хищник, большую часть жизни проводящий во льдах. Ученые сообщали, что из-за сокращения ледяного покрова он все чаще осваивает нетипичные территории на юге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье зоолог Михаил Кречмар сообщил о частых выходах белых медведей к людям из-за потепления климата и таяния льдов.
В субботу председатель правления фонда «Мир медведей» Андрей Иванов заявил о влиянии массового отстрела крупных самцов на изменение поведения медведиц и частые выходы животных к людям.