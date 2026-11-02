Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.4 комментария
Российские войска поразили склад ракетных комплексов «Нептун» под Одессой
Вооруженные силы России в ходе ночной атаки нанесли удары по месту хранения пусковых установок ракетных комплексов «Нептун» в Одесской области и судну с военными грузами, сообщило Минобороны.
Российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии, и судам, перевозящим военные грузы, указало ведомство в Max.
В ведомстве пояснили, что в результате атак поражено место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в районе населенного пункта Тузлы Одесской области.
Помимо этого, на переходе морем в 58 км южнее Одессы поражено судно типа «сухогруз», которое доставляло грузы, предназначенные для ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по судну с военными грузами юго-западнее Одессы.
В субботу военные поразили южнее Одессы сухогруз с грузами для украинской армии.
В пятницу российские войска атаковали объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, а также морское судно в Черном море.