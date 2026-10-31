  • Новость часаФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    7 комментариев
    31 октября 2026, 18:13 • Новости дня

    Мелания Трамп назвала операцию в Алешках доказательством возможного мира

    Мелания Трамп сочла операцию в Алешках доказательством возможного мира

    Мелания Трамп назвала операцию в Алешках доказательством возможного мира
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Первая леди США Мелания Трамп заявила, что успешное проведение гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области доказало возможность достижения устойчивого мира.

    По словам Мелании Трамп, ситуация с проведением гуманитарной операции в Алешках доказала способность людей к мирному урегулированию конфликтов, передает ТАСС.

    «Надежда на устойчивый мир. Алешки доказывают, что мы способны возвысить человечность над войной. Вместе мы сможем построить мирную планету, мир, полный надежд для наших детей», – написала Мелания Трамп в социальной сети X.

    Ранее Россия и Украина при содействии первой леди США согласились на прекращение огня в Алешках для проведения гуманитарной операции. Вооруженные силы России ввели режим тишины на херсонском направлении с 27 октября.

    В пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что в ходе миссии жителям раздали несколько десятков тонн помощи, включая продукты, средства гигиены и топливо для генераторов. Кроме того, все желающие получили возможность беспрепятственно выехать в другие регионы России или на Украину.

    Ранее спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил координационную работу России, США и Украины при проведении гуманитарной операции в Алешках.

    Журналист телеканала Newsmax Алекс Салви назвал гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области крупнейшей деэскалацией, способной стать началом урегулирования конфликта на Украине.

    В Кремле заявили, что уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец установили хороший диалог, что важно для правозащитной работы.

    31 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Эвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель
    Эвакуированные жители Алешек прибыли в Гомель
    @ Андрей Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту белорусского Гомеля приземлились самолеты с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, которые решили выехать на Украину.

    Самолеты с эвакуированными жителями Алешек, которые захотели далее выехать на Украину, прибыли в аэропорт Гомеля в Белоруссии. Эвакуация проходит при помощи самолетов военно-транспортной авиации ВКС России. В гомельском аэропорту жители Алешек дождутся выезда в пункт пропуска на границе с Украиной «Новая Гута», передает БелТА.

    В аэропорту развернут палаточный лагерь для отдыха, питания, а также получения медицинской и психологической помощи.

    Для организации гуманитарной миссии российская армия во вторник прекратила огонь на херсонском направлении. Маршрут в Алешки был разминирован, и в пятницу в город доставили гуманитарную помощь.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что режим перемирия соблюдался полностью, инцидентов не зафиксировано. Она также поблагодарила первую леди США Меланью Трамп за помощь и призвала сделать подобные миссии регулярными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны сообщило о вылете пожелавших уехать на Украину жителей Алешек из Анапы в Гомель.

    Накануне в Симферополе медики начали обследование жителей, вывезенных в рамках гуманитарной миссии.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек.

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    31 октября 2026, 09:52 • Новости дня
    Пожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель

    Минобороны: Пожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель

    Пожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель
    @ Андрей Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители населенного пункта Алешки Херсонской области, пожелавшие при эвакуации уехать на Украину, вылетели из аэропорта Анапы в белорусский Гомель, сообщило Министерство обороны.

    Эвакуированных сопровождает уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Минобороны.

    Отмечается, что перевозка осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу медики приступили к обследованию вывезенных в рамках гуманитарной миссии жителей города Алешки Херсонской области.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек.

    Яна Лантратова отметила прибытие в Алешки для передачи жителям гуманитарной помощи совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    В Крыму сочли «побрехеньками» заявление Киева о появлении России

    Глава парламента Крыма Константинов ответил на заявление Киева о России

    В Крыму сочли «побрехеньками» заявление Киева о появлении России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал псевдоисторической версией и «побрехеньками» слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы появилась раньше России.

    «Для обозначения таких псевдоисторических версий есть подходящее украинское словечко: „побрехеньки“ (вранье). Но такие побрехеньки втюхиваются несчастному населению бывшей Украины уже не одну сотню лет», – заявил Константинов.

    По его словам, риторика киевского режима пропитана расизмом и воинствующей ксенофобией, передает РИА «Новости».

    «Зеленский бы еще о глобусе Украины рассказал», – сыронизировал глава парламента.

    Ранее Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси, при этом он отождествил Украину с Киевской Русью, подчеркнув, что Украина существовала, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова назвала псевдоисторическими бреднями слова Владимира Зеленского о появлении Украины раньше России.

    Владимир Константинов заявил о сколачивании Владимиром Зеленским баснословного состояния на украинском конфликте.

    До этого Владимир Константинов назвал спекуляции главы киевского режима на теме Крыма показателем мышления негодяя.

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    31 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами

    Welt: Немецкий концерн Rheinmetall признал провал испытаний зенитных комплексов

    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами
    @ Uwe Koch/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall признал неудовлетворительными результаты испытаний зенитных комплексов Skyranger в Швеции с участием украинских операторов.

    Комплексы Skyranger пока не достигли необходимого уровня, заявил представитель концерна, пишет Welt am Sonntag.

    Испытания проводились с участием украинских операторов беспилотников, передает РИА «Новости».

    Также представитель Rheinmetall отметил возможную задержку поставок бундесверу 123 колесных бронетранспортеров Boxer на 11 месяцев, возложив часть ответственности за срыв сроков на заказчика из-за его сложной организационной структуры. Бундесвер заказал БТР за 2,7 млрд евро для замены легких боевых машин Wiesel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    В воскресенье Министерство обороны Румынии сообщило об отсрочке концерном поставки четырех модернизированных зенитных комплексов.

    Ранее Берлин инициировал программу по оснащению бундесвера 600 комплексами Skyranger.

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    31 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Военнослужащий рассказал о новой тактике применения дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять новую тактику использования беспилотников, подвешивая их на линиях электропередачи, сообщил военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон.

    По словам Софона, беспилотники противника виснут на проводах ЛЭП вдоль дорог и маршрутов, ожидая цели.

    «Зачастую цель – это грузовые машины, на мобильные огневые группы стали тоже охотиться. Они автоматически активируются при обнаружении цели», – сообщил военнослужащий ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группировка войск «Север» применила новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники ВСУ в Харьковской области.

    В тот же день экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожили передовые ПУ дронов ВСУ в Днепропетровской области.

    Бойцы «Севера» уничтожили более 35 роботов-курьеров ВСУ в октябре.


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    31 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ: США передали данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности по партнерским каналам получила от США информацию о подготовке террористического акта в Москве.

    ФСБ получила по партнерским каналам от США информацию о подготовке теракта в Москве, проводится соответствующая работа, передает РИА «Новости».

    В ФСБ отметили, что в настоящий момент проводится соответствующая работа по проверке полученной информации.

    Ранее посольство США в России предупредило о «достоверной угрозе» с «массовыми жертвами» на территории московского музея-заповедника «Царицыно». Американское правительство координирует меры реагирования с профильными органами власти России, отметили дипломаты.

    Ранее ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны.

    Сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.

    В прошлом месяце сотрудники спецслужб задержали жителя столицы за планирование теракта.


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    31 октября 2026, 14:09 • Новости дня
    Главу киевского режима уличили в попытках впечатлить Путина

    Мендель: Власти в Киеве пытаются доказать Путину свою состоятельность

    Главу киевского режима уличили в попытках впечатлить Путина
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается доказать свою состоятельность как политика перед президентом России Владимиром Путиным, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

    «Вам не кажется, что вся эта дипломатия угроз и такой вот мачизм идет от того, что Зеленский все доказывает Путину, что он не комик на побегушках, а «великий лидер»?» – приводят «Вести» слова Мендель из интервью на YouTube-канале.

    После очередного удара по российским НПЗ, как заметила Мендель, Зеленский уехал в Турцию. При этом она добавила, что простые украинцы не могут покинуть Украину.

    Ранее Юлия Мендель сообщила о панике Владимира Зеленского и приказах уничтожить мосты и станции метрополитена в Киеве в 2022 году. Бывший пресс-секретарь назвал Владимира Зеленского трагедией для Украины. Юлия Мендель обвинила главу киевского режима в жестком подавлении инакомыслия на Украине.

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    31 октября 2026, 11:32 • Новости дня
    Освобожденный Россией американский наемник Хаббард рассказал о возвращении домой

    NYT: Освобожденный в РФ наемник из США Хаббард узнал о возвращении от охранника

    Освобожденный Россией американский наемник Хаббард рассказал о возвращении домой
    @ Мосгорсуд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский наемник Стивен Хаббард, освобожденный по решению президента России Владимира Путина, узнал о своем возвращении домой от охранника, передает The New York Times.

    Мужчине много раз говорили, что его освободят, однако он привык не надеяться на обещания и принял решение дождаться конкретных действий, пишет The New York Times.

    В середине октября его русский охранник принес ему новое пальто, наклонился и прошептал на ухо по-английски слово «домой», передают «Вести» со ссылкой на газету.

    Хаббард также сообщил, что в последние годы почти ни с кем не общался из-за незнания русского языка. Связь с семьей была ограничена: он мог обмениваться сообщениями с родственниками через посольство США примерно раз в полгода. За время заключения он лишь раз созвонился с сыном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп назвал отказ от новых санкций условием освобождения Хаббарда.

    Вашингтон никого не передавал Москве в обмен на американца.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина об освобождении Хаббарда гуманитарными соображениями.

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    30 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Генштаб Белоруссии оценил обстановку на границе с Украиной

    Генштаб Белоруссии: Обстановка на границе с Украиной непростая, но стабильная

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Белый заявил, что обстановка на границе с Украиной остается непростой, но прогнозируемой и не переходит в кризисную стадию.

    По его словам, ситуация на южных рубежах республики не может быть полностью спокойной из-за вооруженного конфликта на территории соседней страны, передает РИА «Новости».

    «Обстановка остается непростой, но тем не менее прогнозируемой и стабильной», – сказал Белый в интервью телеканалу ОНТ. Обвинительная риторика Киева о возможных угрозах со стороны Минска связана с внутренними и внешними политическими процессами вокруг Украины, добавил он.

    Первый замминистра обороны отметил, что украинская сторона заминировала и перекопала местность в приграничье, а также подорвала мосты. Белоруссия регулярно фиксирует провокации, однако целенаправленных мер по эскалации со стороны Украины нет.

    Для адекватного реагирования на южном направлении Минск содержит группировку войск прикрытия, опираясь в основном на силы специальных операций. В Гомельской области также завершается формирование нового десантного соединения для защиты кризисных районов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом главнокомандующий ВСУ сообщил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. В июне Владимир Зеленский пригрозил Минску применением силы. В мае украинские власти заявили о разработке плана действий из-за возможного наступления российских войск из Белоруссии.

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    31 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    В Киеве сложилась критическая ситуация с электроснабжением
    В Киеве сложилась критическая ситуация с электроснабжением
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Киеве сложилась критическая ситуация с электроснабжением, свет в отдельных районах будут включать лишь на полтора часа в день.

    В столице Украины возникла критическая ситуация с электроснабжением. Его в ряде районов Киева намерены включать лишь по полтора часа в день.

    В среднем жители города будут с электричеством 6,5 часа в течение дня, пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения в Киеве и трех украинских областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

    В четверг украинский энергохолдинг ДТЭК предупредил о десятичасовых отключениях электроэнергии в Киевской области. А во вторник в Киеве в результате взрывов получил повреждения офис компании «ДТЭК Киевские электросети».

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    31 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    Лавров призвал не верить украинским чиновникам о контактах Москвы и Киева

    Лавров призвал западные СМИ не верить Киеву о контактах с Москвой

    Лавров призвал не верить украинским чиновникам о контактах Москвы и Киева
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел «Группы двадцати» посоветовал западной прессе не доверять украинским чиновникам в вопросах возможных контактов Москвы и Киева.

    «Не верьте им», – ответил Лавров западному журналисту, передает РИА «Новости».

    Представитель прессы заявил, что некие «украинские официальные лица» сообщили о стремлении Киева организовать встречу Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. При этом Москва якобы предпочитает телефонный разговор.

    Когда Лавров попросил уточнить источник информации, журналист лишь снова упомянул «украинских официальных лиц». Ответ российского министра вызвал смех в зале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Лавров предложил Владимиру Зеленскому приехать в Москву для встречи с российским президентом Путиным.

    В пятницу помощник президента Ушаков заявил о решающем значении планируемых трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.

    Путин заявил о работе России над урегулированием кризиса на Украине.

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    31 октября 2026, 12:38 • Новости дня
    В Гомеле развернули палаточный лагерь для эвакуированных жителей Алешек

    В аэропорту Гомеля создали палаточный лагерь для жителей Алешек

    В Гомеле развернули палаточный лагерь для эвакуированных жителей Алешек
    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту белорусского Гомеля организовали палаточный лагерь для транзита жителей города Алешки, решивших выехать на Украину.

    Палаточный лагерь создан в аэропорту белорусского Гомеля для эвакуированных жителей Алешек, пожелавших выехать на Украину из Херсонской области. Их сопровождает украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, пишет БелТА.

    Транзит осуществляется через гомельский аэропорт, где развернули полноценный палаточный квартал из обогреваемых модулей. Там предусмотрено горячее питание и возможность отдыха после длительного пути.

    Помощь эвакуированным оказывают психологи, медики и волонтеры. В лагере есть теплая одежда, детское питание, игрушки и игровые зоны, а также подготовлен корм для животных и спецтранспорт для перевозки питомцев.

    «Мы готовы и одеть, и накормить, и обогреть, и дать возможность людям почувствовать себя в безопасности», – заявила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу самолеты с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, решившими выехать на Украину, приземлились в аэропорту Гомеля.

    Утром в этот день министерство обороны сообщило о вылете жителей Алешек из аэропорта Анапы в Белоруссию.

    Накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек в рамках гуманитарной миссии.

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    31 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ
    ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и БПЛА, и наземных робототехнических комплексов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 604 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 276 332 беспилотника, 672 ЗРК, 31 467 танков и других бронемашин, 1 794 боевые машины РСЗО, 36 845 орудий полевой артиллерии и минометов, 76 019 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    ВС России за неделю нанесли два массированных и девять групповых ударов.

    В пятницу сообщалось, что российские военные поразили предприятия по сборке БПЛА на Украине.

    На этой неделе Южный мост в Киеве был поражен в результате массированного удара ВС России.

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    30 октября 2026, 19:51 • Новости дня
    Жители Киева и пригородов остались без электричества более чем на 10 часов

    Жители Киева и пригородов остались без света более чем на 10 часов

    Жители Киева и пригородов остались без электричества более чем на 10 часов
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые районы Киева и его пригороды, включая Борисполь, остаются без электроснабжения более 10 часов, сообщают украинские СМИ.

    Жители Теремков, части Голосеевского района Киева, а также Вишневого и Софиевской Борщаговки находятся без света более 10 часов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    В Борисполе электроснабжение отсутствует уже 12 часов. Отключения продолжаются с самого утра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения потребителей в Киеве и трех украинских областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

    В четверг в Днепропетровске после серии взрывов и поражения энергетической инфраструктуры возникли серьезные проблемы с электричеством и водоснабжением.

    Руководство дошкольных учреждений Киева попросило по возможности не приводить детей зимой из-за вероятного отсутствия электричества, отопления и воды.

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    31 октября 2026, 11:45 • Новости дня
    Польские пограничники начали проверять фото в телефонах въезжающих украинцев

    УНИАН: Польские пограничники начали проверять фото в телефонах украинцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские пограничники ввели практику проверки фотографий в мобильных телефонах граждан Украины, прибывающих в страну.

    Польские пограничники начали проверять фотографии в телефонах въезжающих в страну украинцев. Причина нововведения не уточняется, передает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.

    «Добрососедские отношения с Польшей, похоже, вышли на новый уровень: теперь на границе у украинцев проверяют не только паспорт, но и личную галерею в телефоне», – говорится в сообщении агентства.

    Отмечается случай, когда украинке, возвращавшейся в Польшу из-за границы, пришлось показывать пограничникам личные фотографии, чтобы подтвердить место своего пребывания во время отпуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе МВД Польши выразило готовность рассмотреть возможность работы украинских пограничников на польской стороне границы.

    Ранее в Польше сообщили о массовом отъезде украинских беженцев в Германию и Чехию на фоне недовольства отношением местного населения.

    До этого посол Украины в Польше Василий Бондарь заявил о резком росте числа случаев агрессии в отношении украинских граждан.

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    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

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    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

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    Страхи Туска поставили Польшу на грань коллапса

    В Польше разворачивается беспрецедентный конституционный кризис. Полиция заблокировала Конституционный трибунал, оппозиция заявляет о госперевороте, а президент лично прорвал оцепление. По мнению экспертов, это противостояние вышло за рамки обычных политических споров. Почему грядущие выборы стали для премьера Дональда Туска и лидера оппозиции Ярослава Качиньского вопросом физической свободы и каковы возможные сценарии выхода из тупика? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

      В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

    • Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

      Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    • После СВО нашел семью и новую жизнь

      Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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