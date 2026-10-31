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Мелания Трамп назвала операцию в Алешках доказательством возможного мира
Мелания Трамп сочла операцию в Алешках доказательством возможного мира
Первая леди США Мелания Трамп заявила, что успешное проведение гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области доказало возможность достижения устойчивого мира.
По словам Мелании Трамп, ситуация с проведением гуманитарной операции в Алешках доказала способность людей к мирному урегулированию конфликтов, передает ТАСС.
«Надежда на устойчивый мир. Алешки доказывают, что мы способны возвысить человечность над войной. Вместе мы сможем построить мирную планету, мир, полный надежд для наших детей», – написала Мелания Трамп в социальной сети X.
Ранее Россия и Украина при содействии первой леди США согласились на прекращение огня в Алешках для проведения гуманитарной операции. Вооруженные силы России ввели режим тишины на херсонском направлении с 27 октября.
В пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что в ходе миссии жителям раздали несколько десятков тонн помощи, включая продукты, средства гигиены и топливо для генераторов. Кроме того, все желающие получили возможность беспрепятственно выехать в другие регионы России или на Украину.
Ранее спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил координационную работу России, США и Украины при проведении гуманитарной операции в Алешках.
Журналист телеканала Newsmax Алекс Салви назвал гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области крупнейшей деэскалацией, способной стать началом урегулирования конфликта на Украине.
В Кремле заявили, что уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец установили хороший диалог, что важно для правозащитной работы.