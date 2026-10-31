Глава МИД Лавров предложил Зеленскому приехать в Москву

Tекст: Катерина Туманова

«Президент Путин говорил, если он хочет встретиться, пусть приезжает в Москву. Мы гарантируем его сохранность и безопасность, которые, как я понимаю, в Киеве гарантировать нельзя», – заявил Лавров по итогам совещания глав МИД стран G20 в Атланте, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что позиция Москвы при подготовке трехсторонней встречи в Абу-Даби остается понятной, однако ежедневные рассуждения Зеленского о получении дальнобойного оружия для ударов по России не помогают продвижению к диалогу.

Глава МИД указал и на испорченную репутацию Франции и Германии как гарантов прошлых договоренностей. Он подчеркнул, что за последние 12 лет у европейцев было достаточно шансов.

«Они делом доказали, что их репутация не может не учитываться, когда они в очередной раз захотят какими-то гарантами поработать», – сказал Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном включении представителей европейских стран в трехсторонние переговоры.

Помощник президента Ушаков назвал планируемые переговоры между Россией, США и Украиной имеющими решающее значение.

В среду официальный представитель МИД Захарова обвинила Зеленского в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций об урегулировании конфликта.