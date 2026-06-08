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Минтранс предложил освобождать от платы за парковку при технических сбоях
Министерство транспорта разработало поправки, позволяющие не платить за стоянку автомобиля в случае невозможности перевода средств по не зависящим от владельца машины причинам.
Минтранс подготовило изменения в закон об организации дорожного движения. Ведомство предлагает закрепить альтернативные методы расчета за парковочное место, если стандартные варианты временно недоступны, пишет «Коммерсантъ».
«Механизмы и способы внесения платы за пользование платными парковками в каждом регионе имеют свои особенности», – заявили в пресс-службе министерства.
Представители ведомства добавили, что субъекты смогут самостоятельно определять эти способы, а водители будут официально освобождаться от обязанности платить за стоянку при технических проблемах.
Кроме того, законопроект вводит норму о возможности внесения средств в течение суток после начала парковочной сессии. Регионы будут сами выбирать программное решение для администрирования платежей. Общественное обсуждение инициативы продлится до 26 июня.
В марте премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта рассмотреть механизм постоплаты стоянки автомобилей.
В конце мая ведомство вынесло на общественное обсуждение соответствующий проект закона.