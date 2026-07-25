ЦБ дал прогноз на будущее до конца следующего года

Tекст: Ольга Самофалова

Банк России неожиданно снизил ключевую ставку на 0,25% до 14%. Рынок в целом ожидал, что регулятор возьмет паузу, поскольку ситуация с инфляцией оказалась далека от желанной из-за положения на топливном рынке. Более того, проинфляционные ожидания населения вернулись на такой высокий уровень впервые с 2022 года.

Вероятно, Банк России посчитал, что существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий этим летом – разовые факторы, которыми можно пренебречь. Однако это пока.

«В последние недели почти половину прироста цен давало топливо. Однако глубину вторичных эффектов от топливного кризиса еще предстоит оценить. К сентябрю у ЦБ будет понимание, как ситуация с топливом повлияла на инфляцию и инфляционные ожидания», – говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».

При этом более важным аналитики считают даже не снижение ставки 24 июля. «Куда важнее тональность регулятора на перспективу до конца года и его видение на 2027 год», – считает Сергей Клисенко, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

А регулятор пересмотрел инфляцию и базовый сценарий по средней ставке на этот год. Раньше ЦБ ожидал к концу 2026 года инфляцию на уровне 4,5-5,5%, а теперь на уровне 6-7%. До этого регулятор ждал среднюю ставку на уровне 13,7-14%, а теперь – 14,5-14,6%.

Что это значит?

Это дает аналитикам возможность спрогнозировать каким будет «ключ» к концу года. Ключевая ставка на конец года может находиться в диапазоне 13,25-14%,

– говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». В НРА пересмотрели прогноз по ставке на конец года с 13% до 13,5% годовых. Получается, что до конца года – за пять месяцев – ставка будет снижена только один (на 0,5) или два (по 0,25) раза.

Клисенко из НРА считает, что на сентябрьском и октябрьском заседании ставка останется неизменной.

ЦБ прямо заявил, что снижение ставки будет более плавным, чем ожидалось. «Регулятор указал, что с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки. Этот сигнал был ожидаем, так как фактически был сформулирован уже на июньском заседании и учтен в ожиданиях рынка», – говорит Беленькая.

Важно и то, каким будет структурный дефицит бюджета осенью. Если он будет больше, чем сейчас в прогнозе регулятора, то ЦБ не исключает, что может потребоваться более жесткая монетарная политика, добавляет эксперт.

Что касается кредитов и депозитов, то Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам» ждет понижения депозитных ставок в пределах 0,5 п.п. в предстоящие недели.

«Банки отреагируют снижением ставок по ипотеке примерно на 0,5 п.п. Ставки по необеспеченным потребительским кредитам в этом году довольно слабо реагировали на снижение ключевой ставки, но, вероятно, они тоже постепенно будут идти вниз и в ближайшие недели уменьшатся в пределах 1 п.п.», – полагает эксперт.

Для рынка акций решение регулятора стало приятным сюрпризом. «Наиболее позитивно снижение ставки для компаний с высокой долговой нагрузкой, а также представителей IT, застройщиков, банков, ретейла. Тем не менее в моменте реакция рынка была хоть и позитивной, но довольно сдержанной, поскольку другие факторы, в частности, острая геополитика, оказывают давление на сентимент», – говорит Бахтин.

«У рубля, напротив, поубавится уверенности – снижение ставки априори негативно для нацвалюты. Привлекательность рублевых сбережений будет снижаться, а спрос на кредиты, в том числе под импорт, возрастет.

Сейчас рубль получает локальную поддержку от налогового периода и позитивной ценовой конъюнктуры в нефти. С начала августа позиции российской валюты могут немного ухудшиться, доллар к осени может установиться ближе к 80», – говорит Бахтин.

«В августе курс доллара, вероятно, будет торговаться в диапазоне 78-81 рублей. Курс евро в это время, видимо, останется в районе 89-92 рублей, а курс юаня будет находиться в диапазоне 11,6-11,9 рублей», – считает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

«В большей степени движение курса рубля будет определяться объемами импорта, которые могут вырасти на фоне необходимости стабилизировать топливный рынок, а также поведением цен на нефть и характером операций по бюджетному правилу. Мы ожидаем, что к началу осени курс рубля вернется в диапазон 80-85 к доллару и 12-12,5 к юаню к началу осени», – заключает Клисенко.