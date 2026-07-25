Над Румынией сбит нарушивший воздушное пространство страны дрон

Президент Дан: F-16 уничтожил нарушивший воздушное пространство Румынии дрон

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел в субботу утром, 25 июля, в 10 километрах к западу от города Сфынту-Георге (Дельта), передает РИА «Новости».

«Сегодня утром в 8.30 в воздушном пространстве Румынии, в 10 км к западу от города Сфынту-Георге (Дельта), был сбит новый беспилотник», – написал Дан в соцсетях.

Накануне румынский истребитель F-16 сбил беспилотник над безлюдной территорией.

В конце мая боевая авиация не перехватила дрон над городом Галац.

В начале того же месяца воздушные силы страны поднимали самолеты для патрулирования границы с Украиной.