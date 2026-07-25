Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.32 комментария
Над Румынией сбит нарушивший воздушное пространство страны дрон
Президент Дан: F-16 уничтожил нарушивший воздушное пространство Румынии дрон
Истребитель ВВС Румынии F-16 уничтожил нарушивший воздушное пространство страны беспилотник, сообщил президент страны Никушор Дан.
Инцидент произошел в субботу утром, 25 июля, в 10 километрах к западу от города Сфынту-Георге (Дельта), передает РИА «Новости».
«Сегодня утром в 8.30 в воздушном пространстве Румынии, в 10 км к западу от города Сфынту-Георге (Дельта), был сбит новый беспилотник», – написал Дан в соцсетях.
Накануне румынский истребитель F-16 сбил беспилотник над безлюдной территорией.
В конце мая боевая авиация не перехватила дрон над городом Галац.
В начале того же месяца воздушные силы страны поднимали самолеты для патрулирования границы с Украиной.