Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.32 комментария
Дроны «Герань» обесточили военную подстанцию в Черниговской области
Минобороны: Дроны «Герань» обесточили военную подстанцию в Черниговской области
Российские беспилотники нанесли удар по энергетической инфраструктуре Черниговской области, лишив украинских военных электроснабжения на целом ряде объектов, сообщило Минобороны.
По информации из канала ведомства в Max, целями трех беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер» стала электрическая подстанция напряжением 110 кВ в городе Сновск.
В результате воздушной атаки было нарушено электроснабжение целого ряда инфраструктурных объектов. В оборонном ведомстве уточнили, что обесточенные мощности украинские военные использовали в своих целях.
В середине июля российские войска уничтожили электроподстанцию украинской армии в Черниговской области.
На следующий день ударные беспилотники «Герань» разгромили склад вооружения ВСУ в Сновском районе этого же региона.
В Сумской области аппарат «Герань-4 сикер» поразил энергетическую инфраструктуру в населенном пункте Шостка.