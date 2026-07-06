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Минобороны назвало цели массированной атаки на Киев
ВС России поразили заводы БПЛА, БЭКов и навигации ракет в Киеве
Российские военные в ходе массированного удара поразили предприятия в украинской столице, производящие дальнобойные БПЛА, производства безэкипажных катеров (БЭКов), броневиков, оптики и навигации украинской армии, сообщило Минобороны.
В украинской столице поражены сразу пять ключевых заводов, указало ведомство в Max.
Под удар попало предприятие «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»), разрабатывающее и производящее БПЛА большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу», FPV-дроны «Шрайк-10».
Там также производятся средства телеметрии, электронного и оптического оборудования.
Поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» (киевский завод «Буревестник»), где собирают дальнобойные беспилотники и создают радиолокационную технику ВСУ.
Кроме того, удар пришелся по «Киеву-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), где производят броневики и бронезащиту техники ВСУ, боевые части для ракет и БПЛА.
Поражен судостроительный завод (верфь) ЧАО «Кузницана Рыбальском», где собирают артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М», выпускают и ремонтируют безэкипажные катера ударного типа.
Удару подвергся приборостроительный завод «Киев-1» («Квант»), где выпускают системы управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, включая управляемые ракеты «Нептун-МД».
На территории Киевской области уничтожен склад горюче-смазочных материалов, снабжавший топливом зону боевых действий. Помимо этого, удар пришелся по Жулянскому машиностроительному заводу, там зафиксирована обширная детонация зенитных ракетных систем.
Ранее утром Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июля российские военные поразили ряд заводов в Киеве.
В середине июня армия России атаковала киевский завод «Радар» и цех по производству беспилотников.