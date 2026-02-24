Tекст: Вера Басилая

Специальная военная операция против киевского режима изначально была направлена против властей в Киеве, которые, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, осуществляли физическое уничтожение людей на востоке страны, передает ТАСС.

По его словам, четыре года назад именно эти обстоятельства стали причиной начала СВО.

Песков подчеркнул, что с определенного момента специальная военная операция перестала быть только военным конфликтом между Россией и Киевом.

Запад прямо вмешался в конфликт, что кардинально изменило его характер и цели. Песков указал, что страны Запада продолжают ставить целью нанесение ущерба России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что защита жителей Донбасса остается основной задачей спецоперации.