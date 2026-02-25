Евросоюз нарастил импорт семян подсолнечника из России до максимума

Tекст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз в 2025 году существенно увеличил объем импорта семян подсолнечника из России, достигнув максимального показателя за последние пять лет, передает РИА «Новости». Согласно данным Евростата, за прошедший год европейские компании закупили российских семян подсолнечника на сумму 25,6 млн евро, что почти в 7 раз превышает показатели 2024 года, когда импорт составил всего 3,7 млн евро.

Отмечается, что последний раз столь крупный объем закупок фиксировался в 2020 году, тогда импорт достигал 172,9 млн евро. В числе стран ЕС, которые приобрели российские семена подсолнечника в 2025 году, выделяются Франция, потратившая 25,5 млн евро, а также Германия и Нидерланды, где объем закупок был символическим – 660 и 345 евро соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз нарастил импорт российских удобрений до максимального значения в декабре.

ЕС увеличил импорт российского рыбного филе.

Евросоюз увеличил импорт российских удобрений до рекордного уровня.