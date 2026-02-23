Каллас заявила об отсрочке согласования нового пакета санкций ЕС

Каллас: ЕС не сможет согласовать новый пакет санкций на встрече глав МИД в Брюсселе

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, обсуждение вопроса состоится, однако достичь прогресса в принятии решения сегодня не удастся, передает ТАСС.

«Конечно мы будем обсуждать 20-й пакет санкций. Вы видите, что прогресса сегодня не будет, но мы сделаем усилие», – подчеркнула Каллас.

Ранее Каллас заявила, что рассчитывает принять 20-й пакет антироссийских санкций в понедельник.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил о блокировке Венгрией 20-го пакета санкций ЕС.

На прошлой неделе переговоры представителей ЕС по введению 20-го пакета санкций против России завершились без результата.