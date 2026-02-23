23 февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.2 комментария
Каллас заявила об отсрочке согласования нового пакета санкций ЕС
Каллас: ЕС не сможет согласовать новый пакет санкций на встрече глав МИД в Брюсселе
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила журналистам, что министры иностранных дел ЕС не смогут согласовать двадцатый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.
По ее словам, обсуждение вопроса состоится, однако достичь прогресса в принятии решения сегодня не удастся, передает ТАСС.
«Конечно мы будем обсуждать 20-й пакет санкций. Вы видите, что прогресса сегодня не будет, но мы сделаем усилие», – подчеркнула Каллас.
Ранее Каллас заявила, что рассчитывает принять 20-й пакет антироссийских санкций в понедельник.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил о блокировке Венгрией 20-го пакета санкций ЕС.
На прошлой неделе переговоры представителей ЕС по введению 20-го пакета санкций против России завершились без результата.