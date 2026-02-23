  • Новость часаСилы ПВО сбили 152 украинских беспилотника над регионами России ночью
    Мерц решил возглавить Европу военным путем
    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»
    Песков раскрыл ответ России в случае размещения ЯО в Эстонии
    Лондон пообещал первым отправить войска на Украину
    Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    Британский аналитик Меркурис объяснил грубость Зеленского
    Дмитриев назвал фото с арестом принца Эндрю в Лувре концом британской короны
    Результат Непряевой на Олимпиаде аннулировали из-за чужих лыж
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    29 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    23 февраля 2026, 10:20 • Новости дня

    Каллас заявила об отсрочке согласования нового пакета санкций ЕС

    Каллас: ЕС не сможет согласовать новый пакет санкций на встрече глав МИД в Брюсселе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила журналистам, что министры иностранных дел ЕС не смогут согласовать двадцатый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.

    По ее словам, обсуждение вопроса состоится, однако достичь прогресса в принятии решения сегодня не удастся, передает ТАСС.

    «Конечно мы будем обсуждать 20-й пакет санкций. Вы видите, что прогресса сегодня не будет, но мы сделаем усилие», – подчеркнула Каллас.

    Ранее Каллас заявила, что рассчитывает принять 20-й пакет антироссийских санкций в понедельник.

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил о блокировке Венгрией 20-го пакета санкций ЕС.

    На прошлой неделе переговоры представителей ЕС по введению 20-го пакета санкций против России завершились без результата.

    22 февраля 2026, 15:03 • Новости дня
    Сеул потребовал от посольства России убрать баннер «Победа будет за нами»

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять размещенный на фасаде здания баннер с надписью «Победа будет за нами».

    В заявлении пресс-службы МИД отмечается: «В связи с требованием о снятии баннера на здании посольства России в Республике Корея... мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении недавнего размещения баннера на внешней стене здания посольства России в Республике Корея», передает РИА «Новости».

    При этом представители министерства также высказали недовольство недавними высказываниями российского посла Георгия Зиновьева, однако не уточнили, какие именно заявления вызвали критику.

    Южнокорейские власти заверили, что будут продолжать внимательно отслеживать ситуацию и реагировать на любые последующие акции и мероприятия, проводимые российским посольством.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что шаги Сеула по поддержке ВСУ могут усложнить перспективы урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (24)
    22 февраля 2026, 23:37 • Новости дня
    Россияне вышли на парад закрытия Олимпиады вопреки заявлениям МОК

    Российские спортсмены прошли в параде на закрытии Олимпийских игр

    Tекст: Денис Тельманов

    Спортсмены из России вышли на арену в Вероне во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года без таблички и нейтрального флага. Ранее руководство Международного олимпийского комитета заявляло, что россияне смогут присутствовать на стадионе лишь в качестве зрителей.

    Российские спортсмены в нейтральном статусе вышли на арену в итальянской Вероне во время церемонии закрытия Олимпийских игр, но без таблички и нейтрального флага, передает ТАСС.

    В праздничном шествии заметили лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, а также фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника. Вместе с ними прошел ски-альпинист Никита Филиппов, ставший серебряным призером турнира.

    Примечательно, что ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс говорил о невозможности участия россиян в параде. По его словам, атлетам разрешалось лишь присутствовать на стадионе в качестве зрителей.

    Всего в Играх участвовали 13 спортсменов из России, выступавших только в личных дисциплинах. Их награды не отображались в медальной таблице.

    Победу в общекомандном зачете на Олимпиаде одержала сборная Норвегии с 18 золотыми наградами.

    Комментарии (13)
    22 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Операция по замене Зеленского начата

    Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 17:25 • Новости дня
    Захарова заявила о роли России в сохранении государственности Венесуэлы

    Захарова: Россия помогла сохранить государственность Венесуэлы

    Захарова заявила о роли России в сохранении государственности Венесуэлы
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно позиция России позволила Венесуэле сохранить свою государственность.

    Она отметила: «Вы же прекрасно понимаете, что если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось. С ними бы не вели переговоры, с ними бы вели себя так, как, собственно говоря, формулировали западники неоднократно – как с теми, кто в меню», передает ТАСС.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что похищение Соединенными Штатами Америки президента Венесуэлы Николаса Мадуро – это разнузданный акт нарушения международного права, «мощнейшее геополитическое землетрясение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев назвал действия США по попытке захвата Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    Комментарии (27)
    23 февраля 2026, 03:53 • Новости дня
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти

    Tекст: Денис Тельманов

    Брюссель не смог убедить Вашингтон и «Большую семерку» ввести полный запрет на транспортировку и обслуживание танкеров с российским черным золотом.

    Американская сторона и государства Группы семи не поддержали инициативу Брюсселя по блокированию поставок отечественного сырья в рамках 20-го пакета санкций, сообщает ТАСС. Вашингтон отказался брать обязательства по синхронизации ограничений, хотя и не исключил введения собственных мер в будущем.

    «ЕС представил США и G7 свой план полного запрета европейскому бизнесу заниматься перевозкой российской нефти, а также оказывать любые услуги по обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров», – заявил дипломатический источник. По его словам, партнеры из «семерки» пока лишь допустили возможность присоединения к рестрикциям, но твердых обещаний не дали.

    Ситуацию осложняют и внутренние разногласия, поскольку Венгрия пообещала заблокировать весь пакет целиком из-за остановки Киевом транзита по нефтепроводу «Дружба». Будапешт требует от европейских чиновников срочных мер для возобновления прокачки ресурсов через территорию Украины.

    Эксперты предупреждают, что новые санкции могут создать правовую основу для досмотров судов, что несет угрозу военного столкновения на море. Несмотря на противоречия, утверждение ограничений ожидается к 24 февраля, хотя и в урезанном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия намерена обосновать юридически перехват танкеров с российской нефтью.

    Будапешт планирует заменить временно поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт через Хорватию. Французские власти отпустили задержанное судно после громкой политической акции.

    Комментарии (6)
    23 февраля 2026, 04:44 • Новости дня
    Жертвы подмены детей в роддоме Приморья дошли до Верховного суда

    Пострадавшие от подмены детей в Приморье направились в Верховный суд России

    Tекст: Денис Тельманов

    Две семьи из Приморья, чьих сыновей перепутали в роддоме Лесозаводска, решили добиваться многомиллионной компенсации через высшую судебную инстанцию.

    Адвокат пострадавших Александр Зорин сообщил, что документы для гражданского дела уже подготовлены, передает ТАСС.

    Юрист уточнил планы истцов относительно дальнейших действий. «Мы получили решение кассационной инстанции. В Верховный суд России будем обращаться 25 февраля», – заявил правозащитник.

    Факт подмены младенцев в 1989 году подтвердился благодаря генетической экспертизе. ДНК-тест выявил, что мальчиков из семей Семеновых и Москальковых по ошибке поменяли местами сотрудники медицинского учреждения.

    Пострадавшие, включая самих подмененных мужчин и их биологических родителей, подали иски к Минфину, Минздраву и региональным властям. Они требуют выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 млн рублей, однако суды предыдущих инстанций в удовлетворении требований отказали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Кстово врачи не смогли спасти полуторамесячного мальчика. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ребенка в роддоме Железноводска. В Новокузнецке решили закрыть родильное отделение после смерти девяти младенцев.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 22:22 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом дроне на подлете к Москве

    Собянин сообщил о сбитом Минобороны беспилотнике, летевшем к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.

    «Системой ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    По его словам, специалисты экстренных служб находятся в районе падения обломков и продолжают работу. Беспилотный аппарат направлялся к Москве, но был уничтожен силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вблизи Москвы уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший на город.

    В Калужской области средства ПВО сбили 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

    В воскресенье российские силы ПВО сбили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 16:02 • Новости дня
    Между Россией и Белоруссией решили запустить пригородные поезда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белоруссия и Россия обсуждают запуск трансграничных пригородных пассажирских поездов между сопредельными регионами двух стран, сообщил первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич.

    Хорошевич отметил, что поезда по маршрутам Смоленск – Витебск и Смоленск – Орша начнут курсировать уже в апреле, передает РИА «Новости».

    «Реализация проекта по организации трансграничного пригородного пассажирского движения по маршрутам Смоленск – Витебск и Смоленск – Орша станет значимым этапом формирования единого транспортного пространства Союзного государства и создаст условия для дальнейшего развития железнодорожного сообщения на других приграничных направлениях», – подчеркнул Хорошевич.

    По словам Хорошевича, в перспективе рассматривается возможность запуска аналогичных маршрутов между Псковской областью и Витебской областью, а также между Брянской областью и Гомельской областью. Ожидается, что такие проекты позволят расширить транспортные связи между Россией и Белоруссией, а также упростят перемещение жителей приграничных территорий.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что бесплатный проезд для льготных категорий граждан и значительные скидки на билеты в пригородных поездах между соседними регионами России и Белоруссии планируется ввести в ближайшее время.

    В декабре посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о новых ночных поездах «Ласточка».

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 13:54 • Новости дня
    Сийярто сообщил о блокировке Венгрией 20-го пакета санкций ЕС
    Сийярто сообщил о блокировке Венгрией 20-го пакета санкций ЕС
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгрия будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Сийярто объявил, что Венгрия будет блокировать двадцатый пакет санкций Евросоюза против России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что решение о новых санкциях не будет принято до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.

    Сийярто заявил: «До тех пор пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», мы не позволим принимать решения, важные для Киева». Глава МИД Венгрии добавил, что это требование будет озвучено на заседании Совета министров иностранных дел стран Евросоюза, намеченном на завтра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину вслед за Словакией. Орбан заявил, что Киев шантажирует Будапешт энергоносителями. Киев предложил Европе заменить трубопровод «Дружба» маршрутом Одесса – Броды.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 00:30 • Новости дня
    В ДНР зафиксировали сутки без обстрелов со стороны ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска полностью воздержались от нанесения ударов по территории республики в течение минувших суток.

    На территории республики сохранялась спокойная обстановка, так как украинские силовики не открывали огонь по жилым районам, передает ТАСС.

    «Фактов вооруженных атак ВФУ не зафиксировано», – говорится в официальной сводке профильного ведомства.

    Соответствующие данные представили в управлении по документированию военных преступлений Украины.

    Это подразделение входит в структуру администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли более выгодные позиции и уничтожили несколько складов.

    На ряде направлений армия ликвидировала более 1250 боевиков и американскую технику. Противник потерял свыше 1230 военнослужащих и десятки единиц бронетехники.

    Комментарии (2)
    23 февраля 2026, 06:31 • Новости дня
    Группировка «Север» прорвала оборону ВСУ в двух областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие продолжили создание полосы безопасности, уничтожив в ходе боев новейшие украинские станции радиоэлектронной борьбы.

    Бойцы группировки войск «Север» ведут ожесточенные бои, где за сутки общее продвижение составило до 750 метров, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Штурмовые группы при поддержке авиации и артиллерии продавливают оборону противника на нескольких участках, несмотря на активное использование ВСУ дронов и попытки ударов по энергетике.

    На Харьковском направлении продолжается наступление в районе Волчанска и Старицы, где завершена зачистка участка леса. Особое внимание уделяется уничтожению логистических узлов и средств радиоэлектронной борьбы противника. На передовой были замечены и поражены новейшие украинские разработки РЭБ «Октава» и «Дамба», которые не смогли защитить позиции от российских ударов.

    Потери украинской стороны за сутки превысили 230 человек, также уничтожено множество техники, включая станции «Старлинк» и гаубицы. Кроме того, военных предупредили о рассылке вредоносного программного обеспечения под видом ссылки на «Википедию» для взлома мобильных устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    Северяне вынуждают ВСУ перебрасывать резервы или оставлять личный состав в безысходном положении. Также российские бойцы узнали о пытках и убийствах иностранных наемников их собственными нанимателями.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 22:56 • Новости дня
    Литовская армия задумалась о покупке украинского дальнобойного оружия

    Литва заинтересовалась покупкой технологии ракет ВСУ «Паляница», «Лютый» и FP-5

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Литвы заявили о заинтересованности возможностью получить доступ к украинским разработкам дальнобойного вооружения, включая системы «Паляница», «Лютый» и FP-5 «Фламинго».

    Литва рассматривает возможность приобретения украинских технологий в сфере дальнобойного оружия, передает ТАСС со ссылкой на интервью командующего литовской армией Раймундаса Вайкшнораса газете Die Welt. По его словам, Киев уже создал несколько таких образцов.

    «Украина разработала ряд систем большой дальности: «Паляница», «Лютый», FP-5 «Фламинго». Мы изучаем такие возможности», – заявил Вайкшнорас.

    Он пояснил, что часть вооружений, которые Литва уже имеет или планирует закупить, оснащена так называемыми kill switches, способными прерывать или блокировать GPS-соединение, а также программно исключать цели в отдельных районах.

    Генерал подчеркнул, что для Вильнюса важно иметь собственный потенциал, находящийся под национальным контролем, в том числе через кооперацию с Украиной или трансфер ее технологий.

    По его оценке, такие системы стали бы «инструментом сдерживания», однако Литва как небольшая страна по-прежнему остается зависимой от поддержки союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные планы по размещению тысяч немецких военнослужащих в Литве оказались под угрозой из-за нежелания солдат служить на этой территории.

    Прибалтийские республики и Северная Европа рассматриваются экспертами как плацдарм для возможного нападения на Россию и источники угроз вплоть до блокады Калининградской области и ударов по Санкт-Петербургу.

    Семь литовских наемников отказались от тренировок в зоне СВО из-за страха перед интенсивной имитацией боя.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 23:30 • Новости дня
    ПВО России сбили 36 украинских дронов над регионами страны

    Минобороны сообщило о 36 сбитых украинских БПЛА в шести регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером 22 февраля российские расчетые ПВО за три часа перехватили и уничтожили десятки украинских беспилотников над Белгородской, Московской и другими областями.

    Российские средства ПВО в течение трех часов перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, передает ТАСС. Об атаке сообщили в Минобороны России.

    В военном ведомстве заявили: «22 февраля текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА над территорией Белгородской области, 6 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 4 БПЛА, летевших на Москву, 6 БПЛА над территорией Воронежской области, 5 БПЛА над территорией Калужской области, 2 БПЛА над территорией Брянской области и по 1 БПЛА над территориями Курской и Тверской областей».

    Таким образом, под удар, по данным Минобороны, попали Белгородская, Московская, Воронежская, Калужская, Брянская, Курская и Тверская области. Все заявленные беспилотники были уничтожены дежурными расчетами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калужской области средствами ПВО уничтожены 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

    В воскресенье силы ПВО сбили 130 украинских БПЛА. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 22:44 • Новости дня
    В Тюмени локализовали крупный пожар на производстве

    Пожар на тюменском производстве локализован на площади 900 квадратных метров

    Tекст: Денис Тельманов

    Спасатели остановили распространение огня в промышленном здании, где пламя охватило территорию в 900 «квадратов».

    Возгорание произошло на улице Матмасовской, 54, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Представители ведомства отметили: «Пожар локализован на площади 900 кв. м. Сведений о погибших и пострадавших не поступало».

    Изначально площадь, охваченная огнем, составляла 600 метров. К ликвидации чрезвычайного происшествия привлекли 65 человек и 17 единиц специальной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пожарные локализовали возгорание в административном здании на северо-востоке Москвы.

    В столичном жилом доме спасатели полностью ликвидировали пожар площадью 150 квадратных метров. Следователь в Московской области возбудил уголовное дело после гибели в огне четверых детей и их бабушки.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 02:21 • Новости дня
    Слуцкий предложил запретить увольнять супругов участников спецоперации

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель ЛДПР выступили с инициативой законодательно ограничить расторжение трудовых договоров с супругами военнослужащих по инициативе работодателей, исключая лишь случаи полной ликвидации предприятий.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо главе Минтруда Антону Котякову с идеей закрепить в законе запрет на увольнение жен участников спецоперации, передает ТАСС. Инициатива касается случаев расторжения договора по желанию начальства.

    «Предлагается установить запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с данной категорией граждан, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем», – заяаил Слуцкий,.

    Парламентарий отметил, что сейчас закон допускает увольнение жен военных при сокращении штата или реорганизации компании. При этом супруги бойцов нередко вынуждены пропускать работу из-за воспитания детей, оформления выплат или поездок к месту службы мужей.

    Депутат подчеркнул стратегическое значение социальной поддержки таких семей. По его мнению, уверенность военнослужащих в стабильном положении близких критически важна для боевого духа и эффективности выполнения задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил начислять военнослужащим в зоне спецоперации двойной накопительный взнос по военной ипотеке.

    Ранее группа депутатов ЛДПР подготовила законопроект об уголовном наказании за мошенничество с выплатами через фиктивные браки.

    Также парламентарии выступили с инициативой ввести статус ветерана трудовой деятельности для граждан с длительным стажем.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 04:18 • Новости дня
    Посольство России заявило, что туристы вернутся на Кубу после топливного кризиса

    Tекст: Денис Тельманов

    После завершения девяти вывозных рейсов, вернувших в Россию почти 4,3 тысячи туристов, ожидается восстановление поездок на Кубу с нормализацией поставок авиакеросина.

    Дипмиссия объявила об окончании специальных рейсов, организованных для отправки отдыхающих домой, передает ТАСС. Дипломаты выразили уверенность, что турпоток восстановится сразу после решения проблем с топливом.

    «Уверены, российские туристы вернутся на гостеприимную кубинскую землю после нормализации ситуации с поставками на остров авиакеросина», – подчеркивается в заявлении ведомства.

    Авиакомпании «Россия» и Nordwind выполнили все запланированные полеты. Суммарно девятью бортами из аэропортов Варадеро, Гаваны, Кайо-Коко и Ольгина в Москву перевезли почти 4,3 тыс. пассажиров.

    Сотрудники посольства более двух недель взаимодействовали с местными авиационными властями для возвращения соотечественников. Сложности с логистикой возникли из-за острой нехватки авиакеросина, спровоцированной односторонними ограничительными мерами США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более четырех тысяч туристов вернулись в Россию после завершения вывозных рейсов. Вице-премьер Александр Новак сообщил о работе по оказанию помощи Кубе на фоне перебоев с топливом. Президент Владимир Путин рассказал о планах совместно отметить столетие со дня рождения Фиделя Кастро.

    Комментарии (0)
    США объявили об отмене ряда пошлин
    Захарова назвала скандал с экс-принцем Эндрю «цирком уродов»
    Россияне вышли на парад закрытия Олимпиады вопреки заявлениям МОК
    Генерал заявил о возможности провокации Запада на границе России
    Петербургский дворник поймал летящего из окна мальчика
    Группа боевиков «Шквал» замерзла при попытке бегства в Запорожской области
    Жертвы подмены детей в роддоме Приморья дошли до Верховного суда

    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода

    В России продолжается борьба с нелегальной занятостью. В прошлом году только в Москве выявили почти 64 тыс. человек, которым пришлось вернуть в бюджет 9 млрд рублей. Налоговая все эффективнее находит неработающих граждан и заставляет их платить налоги, отмечают эксперты. Как это происходит? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Мерц решил возглавить Европу военным путем

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сохранил пост председателя Христианско-демократического союза, получив более 90% голосов. В выступлении на съезде партии он говорил о России и констатировал наличие «глубокого разрыва» между Европой и США. Как считают эксперты, Мерц пытается оживить немецкую экономику путем милитаризации и прочит себя на роль военного и экономического лидера объединенной Европы, навязывая ей идею противостояния «имперской России». Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 23 февраля 2026 сегодня: идеи мужу, папе и начальнику

      Сегодня, 23 февраля, тысячи женщин задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • Сегодня 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями папе, дедушке, мужу и защитникам

      Сегодня, 23 февраля 2026 года, в России отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    • Великий пост 2026 начинается 23 февраля: Чистый понедельник и правила первой недели

      В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля – в Чистый понедельник – и продлится до 11 апреля включительно. Первая неделя поста считается самой строгой и духовно насыщенной: в храмах читают Великий покаянный канон Андрея Критского, верующие усиливают молитву и ограничивают питание. Рассказываем, какие даты приходятся на первую седмицу, что можно и нельзя делать, как соблюдается пост по уставу и какие послабления допускаются.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации