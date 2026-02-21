Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции, передает Минобороны в MAX. По данным Минобороны, подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и нанесли значительный урон двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в Сумской области. В Харьковской области поражены подразделения ВСУ и теробороны, всего за сутки противник потерял до 215 человек, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, две станции РЭБ и семь складов.

Группировка войск «Запад» сообщила об освобождении населенного пункта Карповка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, были поражены силы ВСУ и нацгвардии в Харьковской области и районе Красного Лимана. Потери украинских формирований составили до 170 человек, две бронированные машины «Казак», три артиллерийских орудия, в том числе две гаубицы М777 производства США, 21 автомобиль и три склада боеприпасов.

В Донецкой Народной Республике подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся потери ВСУ более 110 человек, а также уничтожив две бронированные машины, восемь автомобилей и четыре склада. Группировка «Центр» заняла более выгодные позиции, уничтожив до 350 военнослужащих противника, семь бронированных машин, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия на территории Донецкой и Днепропетровской областей.

Подразделения войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях, нанеся потери до 370 человек, танк, боевую бронированную машину и 18 автомобилей. Группировка войск «Днепр» улучшила тактическое положение, уничтожив до 50 военнослужащих, 15 автомобилей, гаубицу М777 производства США, три станции РЭБ и склад материальных средств.

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили машину для HIMARS, пусковые установки ракет «Фламинго», а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, места базирования беспилотников и пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников. Средства ПВО России сбили управляемую авиационную бомбу, семь снарядов HIMARS, пять крылатых ракет «Фламинго» и 172 беспилотника самолетного типа.

Всего с начала СВО уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 115 937 беспилотников, 650 зенитных комплексов, 27 790 танков и других бронированных машин, 1 670 боевых машин РСЗО, 33 400 орудий и минометов, а также 54 938 единиц специальной военной автотехники.

