Захарова заявила о важности каждого шага к урегулированию на Украине

Захарова отметила значимость любых шагов для урегулирования ситуации на Украине

Tекст: Вера Басилая

Мария Захарова прокомментировала трехсторонние переговоры в Женеве по вопросу урегулирования ситуации на Украине. По словам дипломата, «любой шаг, который может привести к, или провести по пути, который идет к урегулированию ситуации, имеет большое значение», передает радио Sputnik.

Захарова подчеркнула, что Россия неоднократно показывала свою готовность к миру, в то время как с противоположной стороны часто звучали заявления о ненужности переговоров.

«Неужели мы имеем право, вот я даже так могу сказать, неужели мы имеем право, не ценить те возможности для переговоров, которые есть?», – заявила дипломат.

Заявления прозвучали на фоне проходящих в Женеве трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Захарова настаивает на необходимости ценить любые доступные возможности для переговоров.

Во вторник в Женеве состоялись трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

Делегацию России возглавил помощник российского президента Владимир Мединский.