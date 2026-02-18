Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.2 комментария
Захарова заявила о важности каждого шага к урегулированию на Украине
Захарова отметила значимость любых шагов для урегулирования ситуации на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые действия, способствующие разрешению ситуации на Украине, имеют особое значение.
Мария Захарова прокомментировала трехсторонние переговоры в Женеве по вопросу урегулирования ситуации на Украине. По словам дипломата, «любой шаг, который может привести к, или провести по пути, который идет к урегулированию ситуации, имеет большое значение», передает радио Sputnik.
Захарова подчеркнула, что Россия неоднократно показывала свою готовность к миру, в то время как с противоположной стороны часто звучали заявления о ненужности переговоров.
«Неужели мы имеем право, вот я даже так могу сказать, неужели мы имеем право, не ценить те возможности для переговоров, которые есть?», – заявила дипломат.
Заявления прозвучали на фоне проходящих в Женеве трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Захарова настаивает на необходимости ценить любые доступные возможности для переговоров.
Во вторник в Женеве состоялись трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.
Делегацию России возглавил помощник российского президента Владимир Мединский.