Источник: Переговоры в Женеве будут проходить минимум по пяти трекам

Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве будут вестись как минимум по пяти основным направлениям, сообщил источник.
В рамках обсуждений планируется затронуть территориальные, военные, политические и экономические вопросы. Кроме того, отдельное внимание уделят различным аспектам обеспечения безопасности, передает ТАСС.
Источник агентства уточнил: «Это прежде всего территориальные, военные, политические, немаловажно – экономические вопросы, а также самые разные аспекты безопасности».
The New York Times заявила, что ожидания от переговоров России, США и Украины в Женеве остаются слабыми.
МИД Швейцарии сообщил о закрытом формате встречи по украинскому вопросу.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал обсуждение территориального вопроса на этих переговорах.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах Украину больше всего интересуют гарантии безопасности.
В Женеве 17 и 18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.
Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.