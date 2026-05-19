Глава Росатома призвал полностью запретить применение оружия возле ядерных объектов
Мировому сообществу необходимо исключить территории вокруг атомных станций из зоны боевых действий для предотвращения критических инцидентов.
Руководитель государственной корпорации выступил с инициативой полного отказа от боевых действий вблизи энергетических комплексов, передает «Интерфакс». По его мнению, такая мера позволит стабилизировать обстановку вокруг Запорожской АЭС и объектов в Иране.
Выступая перед журналистами в Пекине, спикер подчеркнул важность защиты станций. «Единственное средство удержать ситуацию от критической – это просто выделить зоны ядерных объектов из пространства применения оружия. Это единственный вариант. Тогда можно будет говорить о том, что атомная энергетика действительно является такой «мирной скрепой» и своеобразным островом, оазисом благополучия и безопасности», – констатировал он.
Также глава ведомства добавил, что мировым лидерам и руководству МАГАТЭ следует осознать крайнюю опасность демонстративных атак на подобные территории. Он напомнил о непредсказуемых последствиях таких действий, отметив, что радиационное заражение способно распространяться без оглядки на государственные границы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал коммуникации рядом с первым энергоблоком Запорожской атомной электростанции.
Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев назвал удары вооруженных сил Украины по Энергодару крайне безответственным шагом.
Руководитель ведомства жестко осудил атаки на иранскую АЭС «Бушер».