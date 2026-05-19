В Москве побит температурный рекорд для 19 мая

Майская жара побила температурный рекорд в Москве для 19 мая

Tекст: Тимур Шайдуллин

Рекордная температура была зафиксирована во вторник днем в центре Москвы, сообщила пресс-служба Гидрометцентра РФГидрометцентра России. В 15.10 мск метеостанция на крыше здания ведомства в районе станции метро «Краснопресненская» показала 30,5 градуса, что стало новым максимумом для 19 мая.

Предыдущий рекорд этого дня держался с 1979 года, когда воздух прогрелся до 30,2 градуса. А самая низкая температура 19 мая была зафиксирована еще в 1893 году: тогда воздух в столице остывал до минус 2,2 градуса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе на следующей неделе ожидается аномальная жара с возможным обновлением суточных рекордов тепла 19, 20 и 21 мая.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве и Подмосковье «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды с дневными температурами до плюс 30–32 градусов с 18 по 22 мая. А синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал в Москве жару до 29–31 градуса с последующим похолоданием и грозами к выходным.