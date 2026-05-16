С начала дня на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ

Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.6 комментариев
С начала дня на подлете к Москве ПВО сбила украинских 30 дронов
Системы противовоздушной обороны сбили 30 беспилотников на подлете к российской столице в течение субботы, об уничтожении дронов сообщили власти Москвы.
С начала текущего дня на подлете к столице уничтожили 30 вражеских беспилотников. Из них четыре летательных аппарата успешно ликвидировали дежурные средства противовоздушной обороны Минобороны несколько минут назад, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Сейчас на местах падения обломков сбитых дронов активно работают специалисты столичных экстренных служб. Сотрудники профильных ведомств оперативно устраняют последствия инцидента и обеспечивают полную безопасность прилегающей территории.
Ранее в субботу сообщалось, что силы ПВО сбили 20 украинских дронов на подлете к Москве. До этого мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на город беспилотников за десять минут. А рано утром 16 мая военные ликвидировали еще три аппарата ВСУ.