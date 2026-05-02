Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Дружбы, Великой Березки и Кондратовки Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Колодезным и Лютовкой.

Противник потерял до 250 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии возле Гороховатки, Дружелюбовки, Новосергеевки Харьковской области, Маяков и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).

При этом потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, боевая машина пехоты, америкаснкаий бронетранспортер М113, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Константиновки, Роскошного, Николаевки, Артема, Кривой Луки и Рай-Александровки ДНР.

Противник при этом потерял до 120 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Каменки, Новогригоровки, Новониколаевки, Марьевки, Доброполья, Матяшево, Кучерова Яра ДНР, Веселого и Новоподгородного Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 275 военнослужащих, четыре броннмашины, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Просяной, Добропасово, Покровского Днепропетровской области, Васиновки, Барвиновки, Любицкого, Лесного, Омельника и Воздвижевки Запорожской области.

Противник потерял свыше 310 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Покаляное в Харьковской области.

Днем ранее российские войска освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР.

До этого подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в Сумской области, а Южная группировка освободила Новодмитровку в ДНР.