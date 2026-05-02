Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживают необратимые изменения.14 комментариев
Российские войска установили контроль над селом Мирополье в Сумской области
В результате действий подразделений группировки «Север» установлен контроль над Миропольем в Сумской области.
Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Дружбы, Великой Березки и Кондратовки Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.
А в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Колодезным и Лютовкой.
Противник потерял до 250 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии возле Гороховатки, Дружелюбовки, Новосергеевки Харьковской области, Маяков и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).
При этом потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, боевая машина пехоты, америкаснкаий бронетранспортер М113, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Константиновки, Роскошного, Николаевки, Артема, Кривой Луки и Рай-Александровки ДНР.
Противник при этом потерял до 120 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.
Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Каменки, Новогригоровки, Новониколаевки, Марьевки, Доброполья, Матяшево, Кучерова Яра ДНР, Веселого и Новоподгородного Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 275 военнослужащих, четыре броннмашины, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.
Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Просяной, Добропасово, Покровского Днепропетровской области, Васиновки, Барвиновки, Любицкого, Лесного, Омельника и Воздвижевки Запорожской области.
Противник потерял свыше 310 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.
Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Покаляное в Харьковской области.
Днем ранее российские войска освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР.
До этого подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в Сумской области, а Южная группировка освободила Новодмитровку в ДНР.