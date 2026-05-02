Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете

Tекст: Дмитрий Бавырин

То, что США выделили бюджет на борьбу с цензурой в Евросоюзе, справедливо трактуется как часть разлада внутри НАТО и раскола между Вашингтоном и Брюсселем. Это в глобальном плане.

В более локальном администрация Дональда Трампа хочет, чтобы выборы в странах ЕС чаще выигрывали правые консерваторы и другие противники миграции – ее идеологические союзники. Если они достаточно радикальны в своих высказываниях, их контент цензурируют, а авторов преследуют. В равной степени это можно считать борьбой с разжиганием розни и борьбой европейских либеральных элит с политическими противниками.

Европейцы за первый вариант, но американцы за второй, поэтому раздадут полмиллиарда долларов группам, которые «выступают против ограничений свободы слова в интернете». Очень похоже на деятельность недоброй памяти агентства USAID, только прежде продвигались либеральные ценности, а теперь антитезисы к оным.

Но важнее другое отличие, которое спускает эту затею с уровня амбициозного государственного замысла до инициативы снизу и личного успеха незаурядной женщины по имени Сара Роджерс. Находясь на посту заместителя госсекретаря США по публичной информации, она будет тратить бюджет на любимое занятие. Потому что борьба с цензурой в интернете – это и есть ее любимое занятие, помимо катания на лошадях.

Еврочиновникам будет легко дискредитировать в ее лице врага. Дочка богатых родителей с юридическим дипломом Лиги плюща (конкретно – Дартмута), чей профиль в начале карьеры – защита табачных кампаний («продавцов смерти» в американском культурном сленге). А теперь эта дива, получив от папочки Трампа полмиллиарда, будет учить европейцев, какие власти им нужны, и проталкивать культурно близких – тех, кого в самой Европе причисляют к ультраправым.

Все это – чистая правда, как и то, что навязывание другим странам политической повестки США – разновидность зла, причем, не важно, что это за повестка и какой президент ее навязывает. И в то же время Сара Роджерс более симпатичный человек, чем тот образ, который вырисовывается из описания выше.

Она умна, харизматична, красива, говорит воодушевленно и убедительно.

Подчас чересчур прямолинейна, но это даже подкупает. Наконец, у нее есть принципы, а свобода слова – один из них.

Роджерс также можно назвать блогером, а сама себя она называет «ребенком ранней интернет-эпохи» – той, когда людей в Сети было немного, зато запретов и блокировок вообще не было. Эти эпохи в разных частях северного полушария по большому счету совпадали, но сейчас США в наименьшей степени ограничивают высказывания в интернете. Та или иная кампания модерирует контент на свое усмотрение. Может, например, перебанить всех сторонников Трампа, и многочисленные случаи такого рода стали предметом разбирательств при его власти. Но ответственность с санкциями от государства в отношении авторов спорных высказываний наступает не часто, они защищены первой поправкой к конституции, т.н. биллем о правах, в числе которых права на свободу высказываний. Исключение – призывы к терактам, убийствам, насилию, etc.

Многим американцам это не нравится. Они считают, что «язык ненависти» должен быть криминализирован, а его носители идти под суд. В качестве положительного примера ими приводится Евросоюз с его цензурой.

Правда, этот «язык ненависти» трактуют настолько широко, что засудить можно будет любого носителя нормативных взглядов образца начала века. Тем самым (и сами по себе) сторонники интернет-цензуры в США себя дискредитируют, и преобладающим их мнение назвать нельзя. Но эксцессы бывают. Иногда прокурорами (а это выборная должность) становятся откровенные леваки, которые заводят изобретательные дела и пытаются засудить правых интернет-активистов, как правило – сторонников Трампа.

Все это применимо и к Роджерс – женщине неполиткорректной, острой на язык и нетерпимой к миграции. Свои диплом и талант юриста она направила защиту правых блогеров, которых левые прокуроры пытались посадить. Сначала это был интернет-баттл, потом хобби, потом миссия и политическая борьба, которая вознесла в Госдеп после победы Трампа на выборах. С первых дней на новом месте Роджерс заявляла, что противодействие интернет-цензуры – ее приоритет. А трансграничное восприятия права американцами привело к тому, что теперь она борется с цензурой в Евросоюзе.

Успехов ждать не следует.

Главная проблема Трампа в Европе не в том, что он не нравится либералам, а в том, что он не нравится европейцам. И странно было бы, если бы нравился, поскольку Европу он постоянно унижает. Как следствие, его горячее желание поддержать «своих» этим самым «своим» вредит, тем более, что входит в конфликт с их риторикой о защите суверенитета, обращенной против ЕС. Европейцы, может, против любого вмешательства в свои выборы, но явно предпочитают европейское вмешательство американскому.

К примеру, никого администрация Трампа не поддерживала так громко и разнообразно, как Виктора Орбана. Это точно ему не помогло: проигрыш оказался разгромным, оппозиция получила конституционное большинство.

После того, как Вашингтон начал авантюру в Иране, ударившую по энергобезопасности Европы, правильная стратегия для трампистов в ЕС – держаться подальше от тех политиков, которые им нравятся. Понимая это, евроскептики сами стали отрекаться от Трампа.

Потом, когда до их блогеров дойдут деньги Госдепа, начнутся скандалы, вызванные эффектом исполнителя. В Европе довольно много партий, которым не нравятся бюрократия, миграция и глобализм, часто – по несколько на страну. И это довольно разные партии, включая те, за финансовую поддержку которых может стать стыдно. Достаточно того, что «ультраправые» ЕС базово делятся на пророссийсих и русофобских, а вторые – это уже фашисты без кавычек.

В общем, это плохая политика. Только это не политика США и не даже политика Трампа, а, скорее, любимое занятие Сары Роджерс – приятной женщины, которой выделили персональный бюджет, потому что отказать невозможно.

В пользу того, что прихоти тут больше, чем геополитики, говорит оборотная сумма: полмиллиарда –- это на булавки. В 2023 году бюджет USAID был примерно в 90 раз больше, а на продвижение повестки в странах ЕС уходило порядка 20 млрд долларов в год. И хотя за этой конторой закрепился демонической имидж силы, которая повелевала массами и организовывала революции, реальная эффективность денег была низкой. Постоянными клиентами Агентства оказывались попилочные конторы, а записные агенты влияния гораздо чаще встраивались в исторические события, чем провоцировали их.

С учетом всего этого, тот вариант, при котором Сара Роджерс с ее либертарианским задором разносит по фактам Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас в ходе интернет-баттла, дал бы гораздо больше эффекта и гораздо меньше вреда, чем посеянные невесть куда полмиллиарда.

Но дискуссии, конечно, не будет. У европеек кишка тонка.