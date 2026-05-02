    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области
    В Армении заявили о риске ухудшения отношений с Россией из-за визита Зеленского
    МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    В Сенате США сочли бредом заявление об окончании войны с Ираном
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии после инцидента в автобусе
    Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживают необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    2 мая 2026, 09:27 • В мире

    Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Администрация президента США Дональда Трампа выделила полмиллиарда долларов на борьбу с цензурой в Евросоюзе. Заниматься этим будет замглавы Госдепа Сара Роджерс – женщина яркая и опасная, однако итог сетевой войны кажется предрешенным: только хуже будет.

    То, что США выделили бюджет на борьбу с цензурой в Евросоюзе, справедливо трактуется как часть разлада внутри НАТО и раскола между Вашингтоном и Брюсселем. Это в глобальном плане.

    В более локальном администрация Дональда Трампа хочет, чтобы выборы в странах ЕС чаще выигрывали правые консерваторы и другие противники миграции – ее идеологические союзники. Если они достаточно радикальны в своих высказываниях, их контент цензурируют, а авторов преследуют. В равной степени это можно считать борьбой с разжиганием розни и борьбой европейских либеральных элит с политическими противниками.

    Европейцы за первый вариант, но американцы за второй, поэтому раздадут полмиллиарда долларов группам, которые «выступают против ограничений свободы слова в интернете». Очень похоже на деятельность недоброй памяти агентства USAID, только прежде продвигались либеральные ценности, а теперь антитезисы к оным.

    Но важнее другое отличие, которое спускает эту затею с уровня амбициозного государственного замысла до инициативы снизу и личного успеха незаурядной женщины по имени Сара Роджерс. Находясь на посту заместителя госсекретаря США по публичной информации, она будет тратить бюджет на любимое занятие. Потому что борьба с цензурой в интернете – это и есть ее любимое занятие, помимо катания на лошадях.

    Еврочиновникам будет легко дискредитировать в ее лице врага. Дочка богатых родителей с юридическим дипломом Лиги плюща (конкретно – Дартмута), чей профиль в начале карьеры – защита табачных кампаний («продавцов смерти» в американском культурном сленге). А теперь эта дива, получив от папочки Трампа полмиллиарда, будет учить европейцев, какие власти им нужны, и проталкивать культурно близких – тех, кого в самой Европе причисляют к ультраправым.

    Все это – чистая правда, как и то, что навязывание другим странам политической повестки США – разновидность зла, причем, не важно, что это за повестка и какой президент ее навязывает. И в то же время Сара Роджерс более симпатичный человек, чем тот образ, который вырисовывается из описания выше.

    Она умна, харизматична, красива, говорит воодушевленно и убедительно.

    Подчас чересчур прямолинейна, но это даже подкупает. Наконец, у нее есть принципы, а свобода слова – один из них.

    Роджерс также можно назвать блогером, а сама себя она называет «ребенком ранней интернет-эпохи» – той, когда людей в Сети было немного, зато запретов и блокировок вообще не было. Эти эпохи в разных частях северного полушария по большому счету совпадали, но сейчас США в наименьшей степени ограничивают высказывания в интернете. Та или иная кампания модерирует контент на свое усмотрение. Может, например, перебанить всех сторонников Трампа, и многочисленные случаи такого рода стали предметом разбирательств при его власти. Но ответственность с санкциями от государства в отношении авторов спорных высказываний наступает не часто, они защищены первой поправкой к конституции, т.н. биллем о правах, в числе которых права на свободу высказываний. Исключение – призывы к терактам, убийствам, насилию, etc.

    Многим американцам это не нравится. Они считают, что «язык ненависти» должен быть криминализирован, а его носители идти под суд. В качестве положительного примера ими приводится Евросоюз с его цензурой.

    Правда, этот «язык ненависти» трактуют настолько широко, что засудить можно будет любого носителя нормативных взглядов образца начала века. Тем самым (и сами по себе) сторонники интернет-цензуры в США себя дискредитируют, и преобладающим их мнение назвать нельзя. Но эксцессы бывают. Иногда прокурорами (а это выборная должность) становятся откровенные леваки, которые заводят изобретательные дела и пытаются засудить правых интернет-активистов, как правило – сторонников Трампа.

    Все это применимо и к Роджерс – женщине неполиткорректной, острой на язык и нетерпимой к миграции. Свои диплом и талант юриста она направила защиту правых блогеров, которых левые прокуроры пытались посадить. Сначала это был интернет-баттл, потом хобби, потом миссия и политическая борьба, которая вознесла в Госдеп после победы Трампа на выборах. С первых дней на новом месте Роджерс заявляла, что противодействие интернет-цензуры – ее приоритет. А трансграничное восприятия права американцами привело к тому, что теперь она борется с цензурой в Евросоюзе.

    Успехов ждать не следует.

    Главная проблема Трампа в Европе не в том, что он не нравится либералам, а в том, что он не нравится европейцам. И странно было бы, если бы нравился, поскольку Европу он постоянно унижает. Как следствие, его горячее желание поддержать «своих» этим самым «своим» вредит, тем более, что входит в конфликт с их риторикой о защите суверенитета, обращенной против ЕС. Европейцы, может, против любого вмешательства в свои выборы, но явно предпочитают европейское вмешательство американскому.

    К примеру, никого администрация Трампа не поддерживала так громко и разнообразно, как Виктора Орбана. Это точно ему не помогло: проигрыш оказался разгромным, оппозиция получила конституционное большинство.

    После того, как Вашингтон начал авантюру в Иране, ударившую по энергобезопасности Европы, правильная стратегия для трампистов в ЕС – держаться подальше от тех политиков, которые им нравятся. Понимая это, евроскептики сами стали отрекаться от Трампа.

    Потом, когда до их блогеров дойдут деньги Госдепа, начнутся скандалы, вызванные эффектом исполнителя. В Европе довольно много партий, которым не нравятся бюрократия, миграция и глобализм, часто – по несколько на страну. И это довольно разные партии, включая те, за финансовую поддержку которых может стать стыдно. Достаточно того, что «ультраправые» ЕС базово делятся на пророссийсих и русофобских, а вторые – это уже фашисты без кавычек.   

    В общем, это плохая политика. Только это не политика США и не даже политика Трампа, а, скорее, любимое занятие Сары Роджерс – приятной женщины, которой выделили персональный бюджет, потому что отказать невозможно.

    В пользу того, что прихоти тут больше, чем геополитики, говорит оборотная сумма: полмиллиарда –- это на булавки. В 2023 году бюджет USAID был примерно в 90 раз больше, а на продвижение повестки в странах ЕС уходило порядка 20 млрд долларов в год. И хотя за этой конторой закрепился демонической имидж силы, которая повелевала массами и организовывала революции, реальная эффективность денег была низкой. Постоянными клиентами Агентства оказывались попилочные конторы, а записные агенты влияния гораздо чаще встраивались в исторические события, чем провоцировали их.

    С учетом всего этого, тот вариант, при котором Сара Роджерс с ее либертарианским задором разносит по фактам Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас в ходе интернет-баттла, дал бы гораздо больше эффекта и гораздо меньше вреда, чем посеянные невесть куда полмиллиарда.

    Но дискуссии, конечно, не будет. У европеек кишка тонка.

    CNN заявила о разрушении Ираном военных баз США на Ближнем Востоке
    Володин сообщил о росте числа бегущих из ЕС европейцев
    МИД заявил об отработке НАТО сценария изоляции Калининградской области
    Иран передал США новое предложение об окончании войны
    Экс-следователь выдвинул новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе
    Украинские военные сдались в плен российскому беспилотнику
    NZZ: В ситуации с «Северными потоками» Германия пресмыкается перед Киевом

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». Полет проходит штатно.

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». Полет проходит штатно. В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации