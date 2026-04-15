Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Заявления, особенно в адрес папы римского, были неприемлемы. Я выражаю и продолжаю выражать свою солидарность с папой». Это говорит премьер-министр Италии Джорджа Мелони про президента США Дональда Трампа.

«Это она неприемлема, потому что ей всё равно, будет ли у Ирана ядерное оружие, ведь оно взорвет Италию за две минуты». А это говорит Трамп про Мелони, причем в интервью итальянской Corriere della Sera, называя ее почему-то президентом. «Нравится ли вам, что ваша президент ничего не делает, чтобы получить нефть? – вопрошает американский лидер. – Я в шоке от нее. Я думал, что у нее есть мужество, я ошибался».

Прошла любовь, завяли помидоры, римские каникулы завершились без хеппи-энда, зато историческим событием. Формально это окончательный разрыв Вашингтона с Европой в том смысле, что у Трампа в Евросоюзе больше не осталось друзей и союзников во власти.

Мелони была последней в Западной Европе, с кем у неистового миллиардера сложились хорошие отношения. Будучи умеренным евроскептиком и противником миграции, она ставила на консерваторов США как на опору для своих споров с Брюсселем. Однако накат «папочки», как называл Трампа хитрый лизоблюд и генсек НАТО Марк Рютте, на папу римского не оставил ей, как итальянке, выбора: с Ватиканом даже Муссолини старался не ссориться.

Двумя днями ранее разгромно проиграл выборы другой европейский конфидент Трампа – премьер Венгрии Виктор Орбан. Он хоть и сделал себе имидж на защите христианских ценностей, взял бы нейтралитет в конфликте Белого дома со Святым престолом, благо не католик, как большинство венгров, а протестант. Но теперь это уже не важно – Орбан уходит, а венгры откатились к настройкам 25-летней давности и выбрали почти такого же Орбана, но молодого. США тоже приложили к этому руку, как царь Мидас наоборот: поддерживали венгерскую власть настолько навязчиво, что это вошло в сильнейший диссонанс с позиционированием Орбана как защитника венгерского суверенитета.

Так в друзьях остался только ершистый президент Польши Кароль Навроцкий, который свои особые отношения с Трампом пока не порвал. Но, во-первых, в Польше власть в руках премьер-министра, которым является проевропейский Дональд Туск. А во-вторых, для поляка католичество – вторая идентичность, тем более для польского националиста. Поэтому между Трампом и папой Навроцкий не сможет сделать выбор в пользу Трампа, если его заставят такой выбор сделать.

Таким образом, завершение (не считать же всерьез каких-нибудь прибалтов значимыми союзниками) политической абсорбции ЕС от Вашингтона крутится вокруг фигуры Льва XIV. При том что он – первый папа римский из США и второй папа, чей родной язык – английский, отношения американских властей с руководством крупнейшей христианской концессии мира, казалось, должны быть другими. Но это только казалось.

Понтифик (в миру – Роберт Превост) родился и учился в Чикаго – это оплот демократов и главный город Иллинойса (штат Барака Обамы), а католики США прежде поддерживали именно Демократическую партию как коалицию всяких-разных меньшинств. Оба «римлянина» в Белом доме – Джон Кеннеди и Джо Байден – были демократами. А республиканский политик в США почти всегда был стандартизирован в васпе – белом англо-саксонском протестанте. До сих пор партия «слонов» несет печать антикатолического наследия Северной Америки. Сказать, что он богатое – ничего не сказать: богатейшее.

В XVI веке отношение у васпов к католикам было погромное, что, впрочем, не американская особенность, а английская – осознанная политика Лондона времен колоний. Как следствие, многие католики поддержали Войну за независимость США и получили свою выгоду благодаря строительству нового государства на принципе свободы совести (которая, впрочем, распространялась только на христиан).

Тем не менее XIX – век дискриминации как бытовой, так и политической (нативизма). Существовала даже общефедеральная антикатолическая партия, развенчивавшая «заговор Ватикана против США».

В первой половине XX века католик, как и еврей, в глазах большинства – это нежелательный мигрант, часто преступник.

И даже во второй половине сохранялось отношение к ним как к людям с двойной лояльностью, которые не Америке служат, а папе римскому (самому Кеннеди приходилось доказывать, что он не такой).

Только к XXI веку, когда демократов занесло в очевидный радикализм – к трансженщинам и марксизму, значительная часть «белых» католиков переориентировалась на республиканцев. Типичный пример – Джей Ди Вэнс, католик-неофит. В то же время ведущая часть католической паствы США – это теперь латиноамериканцы, в том числе и нелегальные мигранты. Трамп и Вэнс едины и непоколебимы в деле противодействия новым мигрантам и выдворению прибывших.

А большая часть службы Роберта Превоста прошла в Перу, где он, наоборот, помогал мигрантам (как их еще называют, «экономическим беженцам») из Венесуэлы. И он категорически отрицает национализм – религиозный и политический, чем похож на предыдущего папу, аргентинца Франциска, который произвел его в кардиналы незадолго до смерти.

В отношении гомосексуалов позиция Льва XIV консервативна, как у республиканцев, но по значимости для Ватикана этот вопрос сейчас стоит ближе к концу первой сотни, сильно уступая бедности, миграции и производству оружия. Поэтому визит Вэнса в Ватикан вскоре после интронизации с попыткой «навести мосты» с новым папой был обречен изначально. Позднее обладающий креативным и острым «пером» вице-президент попытался написать свои поправки к учению Христа о любви, обосновывающие борьбу с мигрантами, но понтифик это жестко пересек.

А нападение на Иран умножило антагонизм между Белым домом и Святым престолом сразу в разы.

Лев XIV еще и монах-августинец, второй в истории папства. В некоторых СМИ даже считают, что это помогает ему в конфликте с Трампом. Даже если не особенно помогает, уклад августинцев подразумевает пастырскую миссию, а не полное отлучение от мирского ради служения Богу. И Трамп дал папе исчерпывающий повод для самой любимой проповеди – о неприятии войн и вытекающей из нее критики производителей оружия, важных спонсоров республиканцев.

После того, как понтифик осудил «оправдание войны именем Бога», Трамп взорвался. Таким оправданием сейчас занимается весь консервативный Вашингтон, включая Вэнса, которого небезосновательно считали главным противником нападения на Иран во власти США. Но Лев XIV как будто намекнул на президента, когда, не называя имен, обрушился на «идолопоклонство себе и деньгам», «иллюзию всемогущества» и «демонстрацию силы».

Трамп не стал отказывать себе в том, чтобы называть имена. Запись в его личной социальной сети под названием «Правда» содержала такие характеристики главы Католической церкви, как «слаб в борьбе с преступностью», «ужасен во внешней политике», «ультралевый» и «либерал», который еще в период борьбы с коронавирусом во всем заблуждался. После этого президент США опубликовал картинку с собой в образе мессии, исцеляющего людей под летящими самолетами (но потом удалил).

В свою очередь Вэнс показал, что «двойная лояльность» – это не по него, и что он более хороший «трампист», чем католик. «Для Ватикана лучше всего было бы заняться вопросами морали, вопросами того, что происходит в Католической церкви, а президент США занимался бы... американской государственной политикой», – заявил вице-президент в интервью Fox News.

Справедливости ради, понтифик вмешивается в чужую внутреннюю политику менее бесцеремонно, чем Трамп и Вэнс, что показали те же выборы в Венгрии. Но папа вряд ли оставит свою мирную проповедь и наверняка осознает, что она работает как агитация за Демократическую партию на ноябрьских выборах в Конгресс, раскалывая консервативную коалицию, собравшуюся вокруг Трампа.

Но в накатах Трампа на Ватикан есть собственная политическая логика – более сложная, чем порыв скандалиста.

Он воспринимает себя как президента (соответственно, начальника) всех американцев, не исключая Льва XIV, который от паспорта не отказывался. Он знает, что католики – часть электората, обеспечившего ему победу на президентских выборах. Как следствие, борется за единоначалие и указывает, что американцы должны слушать своего «папочку» и не какого-то там римского папу.

Если считать результатом их конфликта счет на табло после выборов в Конгресс, ставить надо на Ватикан: как раз из-за войны с Ираном у демократов все шансы на сокрушительную победу. С этой точки зрения Трампа, конечно, черти попутали. Как минимум тогда, когда он начал бомбардировки (фамилия одного из чертей даже установлена – Линдси Грэм).

Однако «пути Господни неисповедимы». И если бы Бог решил уничтожить альянс НАТО (который, что и говорить, заслужил), отделив США от Европы, кто сказал, что рука Бога должна действовать как-то иначе?