Массовые беспорядки охватили Париж после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Tекст: Антон Антонов

Беспорядки начались еще до финального свистка матча, проходившего в Будапеште, передает РИА «Новости» со ссылкой на RMC Sport.

Французская полиция задержала 416 человек, 283 из них были задержаны в парижской агломерации. В ходе беспорядков пострадали семь сотрудников полиции, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Болельщики перекрыли кольцевую автодорогу столицы и начали жечь костры. Радикально настроенные группы поджигали автомобили, один из которых сгорел рядом с Эйфелевой башней. Хулиганы также предприняли несколько попыток разграбить местные магазины и атаковать полицейский участок.

Правоохранители подверглись нападениям с использованием петард и стеклянных бутылок. В ходе столкновений два человека получили серьезные травмы, включая ножевое ранение. Аналогичные инциденты с участием агрессивных фанатов зафиксированы и в других французских городах, сообщает Figaro.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парижский клуб «ПСЖ» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финальном матче Лиги чемпионов.

Возле стадиона «Парк де Пренс» полиция применила слезоточивый газ для разгона агрессивной толпы фанатов.