«ПСЖ» одержал победу над «Арсеналом» и выиграл Лигу чемпионов
Парижский футбольный клуб «ПСЖ» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026, вратарь Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды выиграл ЛЧ, сообщают СМИ.
Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась в серии пенальти, передает «Чемпионат».
Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Нападающий парижан Усман Дембеле на 65-й минуте с пенальти ответил на гол игрока «Арсенала» Кая Хаверца, забитый на шестой минуте. В серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов точнее оказались футболисты «ПСЖ» – 4:3.
Сафонов провел на поле весь матч, передает ТАСС.
Победитель турнира впервые за десять лет определился в серии пенальти. В последний раз подобное происходило в 2016 году, когда мадридский «Реал» оказался сильнее «Атлетико».
Как писала газета ВЗГЛЯД, около стадиона «Парк де Пренс» фанаты футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» устроили волнения с использованием пиротехники, что вынудило стражей порядка применить спецсредства для разгона агрессивной толпы.
В начале мая французские правоохранители задержали 127 человек после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов.
Ранее Сафонов первым из россиян дважды вышел в финал Лиги чемпионов.