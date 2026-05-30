В Турции часть побережья Черного моря окрасилась в коричневый цвет
Черное море у турецкой провинции Гиресун стало коричневым из-за сильных ливней, сообщил телеканал Haberturk.
Необычное природное явление зафиксировали в нескольких районах турецкого побережья, передает РИА «Новости». Выпавшие в провинции Гиресун обильные осадки привели к тому, что прибрежная зона приобрела мутный грязный оттенок.
«После проливных дождей грязная вода, принесенная ручьями, изменила цвет моря в прибрежных районах», – сообщил телеканал Haberturk. Основные изменения заметили в местах впадения рек Батлама и Аксу, откуда потоки вынесли на мелководье много грунта.
Масштабы произошедшего удалось детально рассмотреть с воздуха. Для фиксации необычного цвета морской воды турецкие журналисты использовали беспилотный летательный аппарат.
Накануне в акватории Черного моря беспилотник атаковал следующее в Турцию грузовое судно.
Месяцем ранее из-за сильных дождей в акваторию Черного моря попали опасные нефтепродукты.